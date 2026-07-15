IGESDF abre seleção para recepcionista

Correio Braziliense

Inscrições para técnico em enfermagem do IGES acabam esta terça-feira (3) - (crédito: Reprodução/ IGESDF)

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) abriu um processo seletivo para o cargo de recepcionista, conforme o Edital nº 62/2026. A seleção visa formar um cadastro reserva para futuras contratações, que podem ser por prazo determinado, indeterminado ou intermitente.

A remuneração bruta oferecida é de R$ 1.621,00 para uma jornada mínima de 40 horas semanais. Além do salário, os selecionados terão direito a benefícios previstos em acordo coletivo da categoria.

As inscrições ocorrem exclusivamente pelo portal de processos seletivos do IGESDF, até 19 de julho Para se candidatar, é preciso preencher o cadastro eletrônico, anexar a documentação exigida e acompanhar as etapas pelo site https://processoseletivo.igesdf.org.br.

Requisitos para a vaga

Os interessados devem atender a alguns critérios específicos para participar da seleção. É necessário ter ensino médio completo e comprovar experiência mínima de seis meses em atendimento em ambiente hospitalar ou em clínicas médicas.

Também é exigido um certificado de conclusão de curso de Atendimento Humanizado ou da Política Nacional de Humanização (PNH), com carga horária mínima de 40 horas.

Como obter pontos extras

O edital prevê uma pontuação adicional para candidatos que apresentarem qualificações extras. A experiência em atendimento ao público na área hospitalar pode garantir mais pontos na classificação final.

Outros critérios que somam pontos são: estar cursando graduação; possuir curso de atendimento ao público na saúde; ter curso de Pacote Office e apresentar capacitação em marketing pessoal, etiqueta e ética profissional.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.