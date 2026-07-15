Coca-Cola abre 10 mil vagas gratuitas com curso de inglês para jovens

Correio Braziliense

Refrigerante Coca-cola - (crédito: Divulgação/Coca-Cola)

O Instituto Coca-Cola Brasil abriu 10 mil vagas para o programa Coletivo Coca-Cola Jovem + Inglês. A iniciativa é destinada a jovens que buscam melhorar o currículo, desenvolver habilidades profissionais e aumentar as chances de conseguir o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado.

A formação é totalmente on-line, gratuita e pode ser realizada conforme a disponibilidade de cada participante. Não é necessário ter experiência profissional, apenas acesso à internet. As inscriçõs podem ser realizadas pelo site https://institutococacola.taqe.com.br/.

Quem pode participar do programa?

O curso é voltado para pessoas com idade entre 16 e 29 anos, residentes em todas as regiões do Brasil. Para se inscrever, os interessados devem atender a esses requisitos e possuir conexão com a internet. O programa inclui 12 videoaulas que abordam temas como elaboração de currículo, preparação para entrevistas, comunicação e comportamento profissional. Após essa primeira etapa, o participante recebe um certificado.

O curso também oferece acesso gratuito por 12 meses a uma plataforma de inglês desenvolvida em parceria com a EF. A ferramenta utiliza inteligência artificial para adaptar as atividades ao ritmo de cada aluno.

Entre os conteúdos trabalhados estão elaboração de currículo; preparação para entrevistas; comunicação profissional; pensamento crítico e colaboração e resolução de problemas.

Como funcionam as oportunidades de emprego?

Os participantes têm acesso a uma plataforma de empregos conectada a mais de 400 empresas parceiras. Para ampliar as chances, é recomendado manter o currículo sempre atualizado e acompanhar as vagas divulgadas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.