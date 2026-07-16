Residência Médica Santa Marcelina 2026: edital publicado com 13 vagas

Correio Braziliense

Medicamento atua na medula óssea bloqueando crescimento excessivo de células do sangue - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Casa de Saúde Santa Marcelina está com o edital aberto para o processo seletivo de residência médica, com ingresso previsto para o segundo semestre de 2026. No total, são oferecidas 13 vagas para especialidades com acesso direto e com pré-requisito.



As inscrições estarão abertas até 19 de julho, e a taxa para participação é de R$ 500,00. O cadastro deve ser realizado pelo site https://www.consesp.com.br/2026/06/29/casa-de-saude-santa-marcelina-residencia-medica-2026-2o-semestre/. O processo seletivo será organizado pela Consesp e contará com duas etapas: prova objetiva virtual e análise curricular.



Como será a seleção

A primeira fase consiste em uma prova objetiva virtual, de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação está marcada para 29 de julho , com início às 9h, no horário de Brasília, e terá duração de três horas. A aplicação ocorrerá por meio de uma plataforma online com monitoramento remoto.



Os candidatos habilitados na primeira etapa passarão pela segunda fase, que é a avaliação curricular. A análise dos documentos será feita pela Comissão de Residência Médica da instituição. A documentação necessária deverá ser enviada pelos Correios, via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), para o endereço informado no edital. O prazo para o envio é o último dia para pagamento da taxa de inscrição.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.