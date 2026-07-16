Estágio em Valparaíso: Prefeitura abre processo seletivo

Correio Braziliense

Processo seletivo de estágio com inscrições abertas até 17 de julho - (crédito: Divulgação )

A Prefeitura de Valparaíso de Goiás abriu um processo seletivo para um programa de estágio, organizado pela Secretaria Municipal de Administração. A iniciativa é voltada a estudantes que buscam experiência profissional para ingressar no mercado de trabalho.

As inscrições podem ser realizadas até 17 de julho de 2026, exclusivamente pelo site www.sitedoestagio.com.br. Após o cadastro online, os candidatos devem entregar a documentação necessária na Secretaria Municipal de Administração, localizada no 6º andar da prefeitura.

Quem pode participar

Para se candidatar, é preciso atender a alguns requisitos. Os interessados devem ter a partir de 16 anos e ser moradores do município. Também é exigido que estejam regularmente matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), preferencialmente em Valparaíso.

Outra condição é não estar matriculado em cursos de período integral ou semi-integral. Para candidatos do sexo masculino com mais de 18 anos, é necessário estar em dia com o serviço militar.

Documentos necessários

Na etapa presencial, os candidatos precisam apresentar a documentação: RG e CPF (do estudante e do responsável legal, para menores); comprovante de matrícula atualizado; comprovante de residência e currículo.

Pessoas com deficiência devem levar um laudo médico atualizado, com emissão no ano de 2026.

O processo seletivo inclui análise curricular e entrevista com os candidatos selecionados. A etapa final consiste na assinatura do Termo de Compromisso de Estágio e ativação no sistema.



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.