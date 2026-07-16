¿Hablas español? matrículas abertas no Instituto Cervantes

Além dos cursos para adultos, o Instituto Cervantes oferece programas para crianças e adolescentes, com aulas que combinam jogos, criatividade e projetos.

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Correio Braziliense
postado em 16/07/2026 17:54
A unidade de Brasília oferece cursos presenciais e on-line com uma metodologia que privilegia a comunicação e a interação. - (crédito: Divulgação - Instituto Cervantes)
A unidade de Brasília oferece cursos presenciais e on-line com uma metodologia que privilegia a comunicação e a interação. - (crédito: Divulgação - Instituto Cervantes)

O Instituto Cervantes, referência no ensino da língua espanhola, está com matrículas abertas para as turmas de agosto. A unidade de Brasília oferece cursos presenciais e on-line com uma metodologia que privilegia a comunicação e a interação. A proposta é que o estudante utilize o idioma desde os primeiros encontros, com acompanhamento permanente dos professores.

Quem já tem algum conhecimento pode fazer um teste de nivelamento por videoconferência para encontrar a turma mais adequada. Além dos cursos para adultos, o Instituto Cervantes oferece programas para crianças e adolescentes, com aulas que combinam jogos, criatividade e projetos. Os interessados devem realizar as inscrições pelo site https://brasilia.cervantes.es/br/cursos_espanhol/cursos_espanhol.htm.


Aprender espanhol

Falar espanhol tornou-se uma habilidade estratégica no mercado de trabalho. Com mais de 520 milhões de falantes nativos, é a segunda língua materna mais falada no planeta e o idioma oficial em 21 países. A língua também integra organismos internacionais como a ONU, com destaque em negócios, educação e turismo.

Para os brasileiros, a relevância do idioma é ainda maior. O país faz fronteira com sete nações hispanofalantes e mantém relações comerciais crescentes com a América Latina. Empresas que buscam profissionais com fluência em espanhol estão cada vez mais presentes no Brasil.

O idioma também é uma das opções mais escolhidas no ENEM e em vestibulares. Aprender espanhol abre portas para intercâmbios, pesquisas acadêmicas e oportunidades de carreira dentro e fora do país.

O Instituto

O Instituto Cervantes, referência no ensino da língua espanhola, está com matrículas abertas para as turmas de agosto. Criado pelo Governo da Espanha em 1991, é a maior instituição internacional dedicada à promoção do idioma e da cultura hispânica.

Presente em 54 países com cerca de 100 centros, o instituto recebe mais de 130 mil estudantes por ano. No Brasil, é responsável pela aplicação das certificações oficiais de proficiência em espanhol.


Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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