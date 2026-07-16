A nota melhorou. O aprendizado, nem sempre.

Correio Braziliense

A metáfora financeira é precisa: quando a IA assume as partes cognitivamente exigentes do processo – a luta genuína com as ideias, a busca, a síntese, a revisão crítica – o aluno performa bem no curto prazo, mas contrai uma dívida que será cobrada depois. - (crédito: Divulgação )

Por Isabela Villas Boas*

Existe uma ironia incômoda nas pesquisas mais recentes sobre IA e educação. O Stanford SCALE Initiative revisou 20 estudos causais sobre IA no ensino básico e chegou a uma conclusão que deveria nos dar uma pausa: ferramentas de IA melhoram o desempenho dos alunos enquanto estão disponíveis, mas esses ganhos enfraquecem ou desaparecem quando os estudantes são avaliados de forma independente. A nota sobe. O aprendizado não necessariamente acompanha.



Os pesquisadores chamaram esse fenômeno de "dívida cognitiva". A metáfora financeira é precisa: quando a IA assume as partes cognitivamente exigentes do processo – a luta genuína com as ideias, a busca, a síntese, a revisão crítica – o aluno performa bem no curto prazo, mas contrai uma dívida que será cobrada depois. Um estudo longitudinal com monitoramento de atividade cerebral mostrou que as ondas associadas à formação de memória de longo prazo declinaram progressivamente em alunos que usavam IA para escrever. Ao final de quatro meses, 78% deles não conseguiam citar nada dos textos que haviam escrito minutos antes. No grupo sem IA, esse índice era de 11%.



Esse dado não é argumento para banir a IA da escola. É argumento para levar muito mais a sério a questão de como ela é usada e com que mediação.

O debate público ainda tende a se organizar em torno de uma falsa dicotomia: tecnologia versus aprendizagem profunda, fluência em ferramentas versus pensamento crítico. Especialistas como Dan Fitzpatrick e Al Kingsley rejeitam exatamente esse enquadramento. Os melhores programas do mundo, do framework de IA de Singapura ao Elements of AI da Finlândia, integram compreensão conceitual e uso prático desde o início. A escolha não é entre um e outro. É sobre qual mediação pedagógica torna o uso da IA produtivo em vez de substitutivo.



O MEC entendeu isso. Em abril de 2026, o Ministério lançou o documento orientador "Inteligência Artificial na Educação Básica", construído em torno de uma distinção fundamental: o ensino sobre IA, voltado a compreender como ela funciona, seus riscos e seus limites éticos, e o ensino com IA, orientado ao seu uso intencional a serviço de objetivos de aprendizagem. O documento reconhece que a centralidade humana não é retórica: o julgamento pedagógico do professor permanece insubstituível. Sem formação adequada, a IA tende a funcionar como atalho, não como andaime.



É precisamente desse ponto que parte o curso de extensão IA e Cidadania Digital na Educação, da Faculdade Cultura Inglesa. A proposta não é ensinar professores a usar ferramentas. É algo mais estruturado e mais urgente: preparar educadores para tomar decisões pedagógicas conscientes em contextos em que a IA já chegou, independentemente de qualquer posição pessoal sobre isso. Os quatro módulos do curso, Fundamentos e Cidadania Digital, Práticas Pedagógicas e Criação com IA, Ética e Políticas Institucionais, e Liderança e Implementação, cobrem exatamente o que a formação docente sobre IA precisa contemplar: não apenas o "como usar", mas o "para quê", o "em que condições", o "com que riscos" e o "com que direitos e responsabilidades".



A dívida cognitiva que preocupa os pesquisadores de Stanford não é inevitável. Ela é o resultado de uma adoção sem mediação, sem intenção, sem formação. A pesquisa mostra o caminho: preservar a luta genuína com as ideias, deixando para a IA o que é realmente acessório. Isso, porém, exige professores capazes de fazer essa distinção. E essa capacidade não aparece por acaso.



Isabela Villas Boas é diretora executiva de Produtos e Experiências de Aprendizagem da Cultura Inglesa São Paulo.