Pós-graduação gratuita da UFOP: 150 vagas abertas em Gestão Escolar

Correio Braziliense

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 26 de julho - (crédito: Freepik)

A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) abriu as inscrições para o processo seletivo de sua especialização gratuita em Gestão Escolar. O curso de pós-graduação é oferecido em parceria com o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e disponibiliza um total de 150 vagas na modalidade de Educação a Distância (EAD).

A formação tem uma carga horária de 390 horas e duração prevista de 18 meses. O cronograma do curso combina atividades síncronas e assíncronas, realizadas em um ambiente virtual de aprendizagem, com encontros presenciais obrigatórios que acontecerão nos polos de apoio da universidade.

Quem pode se inscrever no curso?

A especialização é destinada prioritariamente a docentes e outros profissionais que já atuam na Educação Básica. Haverá preferência na seleção para aqueles que trabalham nas redes públicas de ensino. Para participar, o único requisito é possuir um diploma de graduação que seja reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 26 de julho por meio de formulário eletrônico https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2rsuI4MNlQQMyMr1zQpLLEj5A_meaONJqm2BLNm01T-zV8A/viewform. As vagas oferecidas pela UFOP estão distribuídas igualmente entre cinco polos de apoio presencial em Minas Gerais: Campo Belo, Lagoa Santa, Ponte Nova, Timóteo e Três Marias. Os candidatos devem escolher o polo de sua preferência no momento da inscrição, pois os encontros presenciais obrigatórios ocorrerão nesses locais.