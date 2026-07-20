USP abre 7 mil vagas em cursos de inverno gratuitos e com certificado

Correio Braziliense

Os cursos são abertos tanto para a comunidade acadêmica quanto para o público em geral, sem necessidade de vínculo prévio com a universidade. - (crédito: Marcos Santos/USP Imagens)

A Universidade de São Paulo (USP) abriu as inscrições para seus tradicionais cursos de inverno, oferecendo uma excelente oportunidade de aprendizado gratuito e com certificado. A partir desta segunda-feira (20/7), interessados de todo o Brasil podem concorrer a uma das 7.060 vagas disponíveis em 82 cursos on-line, promovidos pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH).

Os cursos são abertos tanto para a comunidade acadêmica quanto para o público em geral, sem necessidade de vínculo prévio com a universidade. A programação é diversificada e aborda temas atuais como inteligência artificial, educação antirracista, feminismos, transição energética e a história dos povos indígenas, entre muitos outros.

Para participar, é preciso se inscrever por meio do link https://uspdigital.usp.br/apolo/. A seleção dos participantes não segue a ordem de inscrição, mas sim um sorteio realizado após o encerramento de cada período, sem lista de espera. Aqueles que forem selecionados e obtiverem no mínimo75% de frequência nas aulas receberão um certificado de conclusão emitido pela própria universidade.

Fique atento ao calendário de inscrição

A grade de cursos foi organizada em seis grupos, cada um com um período de inscrição específico. É fundamental que os candidatos fiquem atentos às datas para não perder a chance de se inscrever no tema de seu interesse. O prazo final para o último grupo é 2 de agosto.

Grupo 1 (Inscrições de 20/7 a 21/7): As opções incluem debates sobre questões de gênero e o papel das mulheres na sociedade, literatura, o impacto da inteligência artificial na cultura, projeções climáticas e análise dramatúrgica.

Grupo 2 (Inscrições de 22/7 a 23/7): Os temas abrangem arte chinesa moderna, o uso da tecnologia no ensino de línguas, oratória grega, mineração verde, transição energética e a história do patrimônio judaico no Brasil.

Grupo 3 (Inscrições de 24/7 a 26/7): Neste grupo, os interessados encontram cursos sobre educação antirracista, a recuperação de rios urbanos em São Paulo,literatura carcerária, ficção africana e arqueologia.

Grupo 4 (Inscrições de 27/7 a 28/7): As aulas abordam pensamento político, a história da MPB, os movimentos feministas na América Latina, a desigualdade em democracias contemporâneas e a história do cinema paulistano.

Grupo 5 (Inscrições de 29/7 a 30/7): As opções incluem cursos sobre história indígena no Brasil, a relação entre futebol e literatura latino-americana, bioarqueologia, línguas eslavas e reflexões sobre o Estado de bem-estar social (Welfare State).

Grupo 6 (Inscrições de 31/7 a 2/8): O último grupo oferece cursos sobre temas como letramento midiático, filosofia contemporânea, políticas públicas para o meio ambiente e estudos urbanos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.