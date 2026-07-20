Cursos gratuitos do Senai pagam até R$ 1.158 durante o periodo de estudos

Correio Braziliense

23/10/2024. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Qualificação profissional. Oficinas profissionalizantes no Senai. Tecnologia da informação. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) abriu inscrições para cursos técnicos gratuitos. Desenvolvida em parceria com o Sesi e a Petrobras, a iniciativa oferece bolsas mensais e auxílio-alimentação que podem chegar a R$ 1.158 durante o período de estudos. O valor varia conforme o perfil do estudante: a bolsa básica é de R$ 660, podendo chegar a R$ 858 para mulheres com filhos de até 11 anos e 11 meses, e incluir auxílio-alimentação de até R$ 300 em alguns editais. A iniciativa faz parte do Programa Autonomia e Renda e busca qualificar profissionais para áreas com alta demanda no mercado de trabalho.

Essa é uma excelente oportunidade para quem deseja se especializar, mas enfrenta dificuldades financeiras. Além do valor mensal, que pode incluir auxílio-alimentação de até R$ 300, dependendo do edital específico, o programa cobre os custos com material didático, garantindo que o aluno tenha todo o suporte necessário para se dedicar aos estudos. As vagas estão distribuídas em áreas estratégicas para a indústria, como Mecânica, Soldagem e Eletrotécnica.

Como garantir sua vaga no Senai

Os interessados em participar do processo seletivo têm até 29 de julho para realizar a inscrição. Todo o procedimento é feito de forma on-line, diretamente no site oficial do Programa Autonomia e Renda. É fundamental preencher todos os dados com atenção e verificar os pré-requisitos de cada curso.

O objetivo do programa é facilitar o acesso à educação profissionalizante, removendo barreiras econômicas e permitindo que mais pessoas possam construir uma carreira sólida na indústria. A bolsa-auxílio funciona como um incentivo para que o aluno possa focar totalmente em sua formação, sem se preocupar com despesas básicas. Para manter o benefício, é necessário cumprir requisitos como matrícula ativa e frequência mínima de 75% nas aulas.

Ao concluir o curso, o profissional estará apto a ingressar em um setor que busca constantemente por mão de obra qualificada.Portanto, a iniciativa não apenas educa, mas também cria um caminho direto para a inserção ou recolocação no mercado de trabalho.