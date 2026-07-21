Dia da Superdotação 2026: UnB terá mais de 30 oficinas gratuitas

Correio Braziliense

Entre as atrações previstas estão mais de 30 oficinas nas áreas de educação, criatividade, tecnologia, artes, mercado financeiro e bem-estar - (crédito: Instituto RAISES - Divulgação)

A Universidade de Brasília (UnB) será o palco do Dia da Superdotação 2026, um dos maiores eventos do Distrito Federal sobre Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) e Dupla Excepcionalidade (2E). A iniciativa ocorre em 15 de agosto de 2026, com entrada gratuita.

Realizado pelo Instituto Raises, Instituto Ravi e Premiah, o encontro reunirá crianças, adolescentes, adultos, famílias e especialistas em um dia de aprendizado. Serão oferecidas mais de 30 oficinas práticas, além de atividades culturais, científicas e serviços à comunidade.

A programação foi desenvolvida para atender diferentes idades e interesses, com o objetivo de promover a troca de experiências e a valorização de talentos.

Atividades confirmadas

O evento contará com uma estrutura diversificada para receber os participantes. Entre as atrações previstas estão mais de 30 oficinas nas áreas de educação, criatividade, tecnologia, artes, mercado financeiro e bem-estar; oficina com o Desembargador William Douglas; oficinas ministradas por professores doutores da UnB; atividades do Planetário, aproximando o público da astronomia entre outras dinâmicas.

As inscrições devem ser feitas pelo site https://institutoraises.com.br. Ocorrerão duas cerimônias de abertura, uma pela manhã e outra à tarde, para que participantes de diferentes turnos possam acompanhar os momentos institucionais.

Confira a programação:

Matutino

8h às 9h: credenciamento e piquenique

9h às 9h50: cerimônia de abertura

10h às 11h: 1ª rodada de oficinas

11h10 às 12h10: 2ª rodada de oficinas

Vespertino

14h às 14h50: cerimônia de abertura

15h às 16h: 3ª rodada de oficinas

16h10 às 17h10: 4ª rodada de oficinas

17h30: encerramento

Anote

Evento: Dia da Superdotação 2026

Data: 15 de agosto de 2026

Local: Universidade de Brasília (UnB)

Horário: 8h às 17h30

Entrada: gratuita