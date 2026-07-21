Dia da Superdotação 2026: UnB terá mais de 30 oficinas gratuitas

A Universidade de Brasília (UnB) será o palco do Dia da Superdotação 2026, um dos maiores eventos do Distrito Federal sobre Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) e Dupla Excepcionalidade (2E). A iniciativa ocorre em 15 de agosto de 2026, com entrada gratuita.
Realizado pelo Instituto Raises, Instituto Ravi e Premiah, o encontro reunirá crianças, adolescentes, adultos, famílias e especialistas em um dia de aprendizado. Serão oferecidas mais de 30 oficinas práticas, além de atividades culturais, científicas e serviços à comunidade.
A programação foi desenvolvida para atender diferentes idades e interesses, com o objetivo de promover a troca de experiências e a valorização de talentos.
Atividades confirmadas
O evento contará com uma estrutura diversificada para receber os participantes. Entre as atrações previstas estão mais de 30 oficinas nas áreas de educação, criatividade, tecnologia, artes, mercado financeiro e bem-estar; oficina com o Desembargador William Douglas; oficinas ministradas por professores doutores da UnB; atividades do Planetário, aproximando o público da astronomia entre outras dinâmicas.
As inscrições devem ser feitas pelo site https://institutoraises.com.br. Ocorrerão duas cerimônias de abertura, uma pela manhã e outra à tarde, para que participantes de diferentes turnos possam acompanhar os momentos institucionais.
Confira a programação:
Matutino
8h às 9h: credenciamento e piquenique
9h às 9h50: cerimônia de abertura
10h às 11h: 1ª rodada de oficinas
11h10 às 12h10: 2ª rodada de oficinas
Vespertino
14h às 14h50: cerimônia de abertura
15h às 16h: 3ª rodada de oficinas
16h10 às 17h10: 4ª rodada de oficinas
17h30: encerramento
Anote
Evento: Dia da Superdotação 2026
Data: 15 de agosto de 2026
Local: Universidade de Brasília (UnB)
Horário: 8h às 17h30
Entrada: gratuita