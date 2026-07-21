Cursos gratuitos de IA e python: Dell abre 5 mil vagas com certificado

Uma iniciativa nacional vai disponibilizar 5 mil vagas gratuitas em nove cursos totalmente on-line nas áreas de Inteligência Artificial, python, machine learning e análise de dados. A formação também abrange temas como educação, criatividade e inglês para tecnologia.
Os cursos são resultado de uma parceria entre a UECE, LEAD, LDI, IDESCO e Dell Computadores do Brasil, com as aulas oferecidas pela plataforma Dell Accessible Learning – DAL. Cada participante poderá escolher até duas opções de formação.
Cursos disponíveis
A seleção contempla e as inscrições devem ser realizadas pelo site https://leadfortaleza.com.br/dal/selections. Confira alguns dos cursos disponíveis:
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Lógica de programação em python: 48 horas
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Visualização de dados: 40 horas
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Python para machine learning: 43 horas
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Introdução à machine learning: 36 horas
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Machine learning: 36 horas
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IA para educação I: 10 horas
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IA para educação II: 10 horas
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IA para estudos criativos: 15 horas
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Inglês básico com ênfase em TI: 40 horas
Quem pode participar
As vagas têm alcance nacional e são destinadas a pessoas com e sem deficiência ou em situação de vulnerabilidade social, de acordo com os critérios do edital. A seleção será realizada por ordem de inscrição até o preenchimento total das vagas.
As inscrições ocorrem de 22 de julho a 11 de agosto de 2026. Os alunos terão até 7 de setembro de 2026 para concluir os cursos.
Todos os participantes aprovados receberão um certificado, que ficará disponível na própria plataforma de ensino. A plataforma também conta com recursos de acessibilidade, como alto contraste,audiodescrição, comando de voz, vídeos em Libras e suporte de intérpretes mediante agendamento.
Para se inscrever, os interessados devem acessar o PortalLEAD/Dell Accessible Learning. É necessário consultar oedital e escolher os dois cursos desejados antes de finalizar ocadastro.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produçãodesta reportagem, sob supervisão editorial humana.