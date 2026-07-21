Câmara dos Deputados encerra as inscrições para vagas de estágio nesta quarta-feira (22/7)

Correio Braziliense

Vagas de estágios: para concorrer, os interessados devem estar regularmente matriculados em uma das instituições de ensino superior conveniadas com a Câmara dos Deputados. - (crédito: Reprodução/ Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados oferece periodicamente oportunidades de estágio para estudantes de nível superior, com uma bolsa-auxílio atrativa de R$ 1.500.

Além do valor mensal, os selecionados recebem auxílio-transporte de R$ 13,50 por dia de trabalho presencial. A carga horária é de quatro horas diárias, cumpridas no período matutino ou vespertino.

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As vagas disponíveis variam a cada novo processo seletivo, contemplando diversas áreas do conhecimento. No edital, que encerra as inscrições nesta quarta-feira, 22 de julho, são disponibilizadas vagas para biblioteconomia, gestão de política públicas, administração, gestão pública ou estatística. As inscrições devem ser realizadas pelo site https://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/experiencias-presenciais/estagio-universitario/vagas-de-estagio-disponiveis

A renovação do contrato depende de uma avaliação de desempenho positiva do estagiário, garantindo uma experiência de aprendizado contínuo.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer, os interessados devem estar regularmente matriculados em uma das instituições de ensino superior conveniadas com a Câmara dos Deputados.

Também é preciso ter concluído um número mínimo de semestres:o equivalente a um ano letivo para cursos de tecnólogo e, no mínimo,três semestres para os demais cursos de graduação (bacharelado elicenciatura).

A Câmara dos Deputados recomenda que, no momento da inscrição,o candidato ainda tenha pelo menos um ano restante para a conclusãode sua graduação, permitindo o cumprimento integral do contrato.