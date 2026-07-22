Santander Fala Mundo abre 10 mil bolsas de idiomas 100% gratuitas

Correio Braziliense

O método inclui atividades práticas e interação guiada para acelerar o desenvolvimento na língua estrangeira escolhida. - (crédito: Freepik)

O programa Santander Fala Mundo 2026 está com inscrições abertas para oferecer 10 mil bolsas de estudo gratuitas. A iniciativa permite aprender ou aprimorar habilidades em inglês, espanhol ou francês, ampliando oportunidades no cenário global. As vagas são destinadas a qualquer pessoa com mais de 18 anos e residente no Brasil. Não é necessário ser cliente do Santander, estudante universitário ou possuir conhecimento prévio nos idiomas.

Como funcionam os cursos

Os selecionados terão acesso gratuito à plataforma Immerse, um ambiente de aprendizagem que utiliza realidade aumentada e inteligência artificial. O método inclui atividades práticas e interação guiada para acelerar o desenvolvimento na língua estrangeira escolhida. A formação é totalmente on-line, com duração de um a três meses. O programa é uma oportunidade para estudantes e profissionais que buscam expandir suas competências de comunicação.

Inscrições e seleção

Os interessados podem se inscrever até 14 de setembro. Aseleção dos candidatos será feita por meio de um processoseletivo, e a confirmação da aprovação ocorrerá por e-mail.

A mensagem será enviada pela plataforma Santander Open Academy. Éfundamental que os aprovados confirmem a participação dentro doprazo estabelecido no edital para garantir a vaga. Aceitar a bolsa éum passo imprescindível para ser contemplado com o curso.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.





