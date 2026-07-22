Colégio Pedro II abre 215 vagas em cursos de especialização gratuitos

Correio Braziliense

Os cursos a distância foram estruturados com atividades síncronas, que são aulas ao vivo, e assíncronas, permitindo aos alunos maior autonomia para organizar a rotina de estudos. - (crédito: Jotta Casttro/SEEDF)

O Colégio Pedro II abriu um processo seletivo com 215 vagas para sete cursos de especialização. As inscrições começam em 20 de julho e se estendem até 20 de agosto de 2026.

As oportunidades são distribuídas em seis cursos na modalidade de Ensino a Distância (EaD), garantindo flexibilidade, e um curso presencial, que será realizado na cidade do Rio de Janeiro. Embora as formações sejam gratuitas, é cobrada uma taxa de inscrição de R$ 100,00 (via Guia de Recolhimento da União - GRU) com vencimento em 21 de agosto de 2026. O edital prevê a possibilidade de solicitação de isenção da taxa.

Os requisitos para participar da seleção variam de acordo com a área escolhida, sendo fundamental a leitura atenta do edital completo. O processo seletivo também conta com um sistema de cotas,reservando vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos,indígenas ou quilombolas (PPIQ), pessoas com deficiência (PcD), pessoas trans e refugiados.

Conheça os cursos de especialização oferecidos:

Ensino de a rtes v isuais: 25 vagas – EaD

Ciências s ociais e e ducação b ásica: 50 vagas – EaD

Ensino de e spanhol: 20 vagas – EaD

Ensino de f ísica: 30 vagas – EaD

Ensino de f rancês: 25 vagas – EaD

Ensino de q uímica: 40 vagas – EaD

Educação matemática:25 vagas – presencial

Os cursos a distância foram estruturados com atividades síncronas, que são aulas ao vivo, e assíncronas, permitindo aos alunos maior autonomia para organizar a rotina de estudos. A carga horária total das especializações varia entre 360 e 375 horas.

A especialização em Educação Matemática é a única opção com encontros presenciais. As aulas ocorrerão aos sábados, das 8 hàs 17h, no câmpus localizado na Rua Campo de São Cristóvão, 177, no Rio de Janeiro. Este curso também possui requisitos específicos de graduação e atuação profissional na área.

Como se inscrever no processo seletivo

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site https://dhui.cp2.g12.br/.A seleção dos candidatos será realizada de forma totalmente remota, o que facilita a participação de interessados de diferentes localidades. Para não perder a oportunidade, verifique se sua formação atende aos pré-requisitos, organize com antecedência os documentos solicitados e acompanhe o cronograma oficial divulgado pelo Colégio Pedro II.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.