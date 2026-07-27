Quer escrever melhor? Curso de escrita criativa oferece bolsa de R$ 6 mil

Correio Braziliense

Podem se inscrever tanto pessoas que estão começando sua jornada na escrita quanto aquelas que já possuem experiência e buscam se aperfeiçoar. - (crédito: Divulgação)

Quem sonha em aprimorar a escrita ou desenvolver projetos literários tem uma nova oportunidade à vista. O Ministério da Cultura (MinC) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) lançaram um curso gratuito de Escrita Criativa que, além de qualificação, oferece uma bolsa de R$ 2 mil mensais para os participantes de maior destaque.

Ao todo, são oferecidas 1 mil vagas na modalidade de educação a distância (EaD), o que permite a participação de interessados de todo o país. As inscrições seguem abertas até terça-feira (28/7).

O que o curso oferece

A formação foi estruturada para ser concluída em até 12 semanas, com uma carga horária total de 60 horas. O conteúdo programático é diversificado e aborda diferentes gêneros e linguagens literárias para desenvolver a criatividade e aprimorar as técnicas dos alunos.

Durante as aulas, os participantes vão explorar a escrita de crônicas, contos, poesias e textos de dramaturgia. O curso também inclui módulos específicos sobre literatura infantil e juvenil,além de orientações para a construção de narrativas longas, como romances.

Ao final, os alunos que cumprirem no mínimo 75% das atividades obrigatórias receberão um certificado de conclusão emitido pela UFRGS.

Incentivo financeiro

Um dos maiores atrativos do projeto é o incentivo financeiro. Os 100 alunos com as melhores avaliações ao longo do curso serão selecionados para receber uma bolsa de R$ 2 mil por mês durante três meses. O valor total de R$ 6 mil visa apoiar o desenvolvimento de seus trabalhos literários.

A oportunidade é destinada a um público amplo. Podem se inscrever tanto pessoas que estão começando sua jornada na escrita quanto aquelas que já possuem experiência e buscam se aperfeiçoar. Para participar, basta ter 18 anos ou mais e ensino médio completo.

Como se inscrever no curso gratuito

O processo de inscrição é simples e totalmente on-line. Os interessados devem acessar a plataforma Mapa da Cultura pelo site https://mapa.cultura.gov.br/oportunidade/9276/#info e preencher o formulário de candidatura até terça-feira (28/7). A seleção busca pessoas com interesse ou atuação comprovada em escrita criativa, leitura e literatura para preencher as 1 mil vagas disponíveis.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.