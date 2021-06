Unicamp muda data do vestibular para não coincidir com Enem

E EuEstudante

(crédito: Lucas Rodolfo de Castro Moura e Heitor Raymundo (drone) / Divulgação Unicamp)

Nesta quarta-feira (2), a Comissão Permanente para os Vestibulares da Universidade Estadual de Campinas (Comvest-Unicamp) anunciou que a primeira fase do vestibular, anunciada para 21 de novembro, agora vai ser aplicada no dia 7 do mesmo mês. A decisão foi tomada para que a data da prova não coincida com o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para 21 e 28 de novembro.



Em nota, a Comissão já havia informado que poderia "haver ajustes no calendário do Vestibular Unicamp 2022, em função da divulgação futura das datas do Enem”. As demais datas do calendário do vestibular foram mantidas.

Veja a nota na íntegra:

Em razão da recente divulgação das datas de aplicação das provas do Enem 2021, para os dias 21 e 28 de novembro de 2021, a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) está transferindo a data de realização da primeira fase do Vestibular Unicamp 2022 para o dia 7 de novembro de 2021. Como a primeira etapa estava anteriormente prevista para o dia 21 de novembro, a Unicamp optou por redefinir a data, de maneira a facilitar o acesso de estudantes interessados em mais de um processo seletivo. A escolha da data ocorreu após reunião com outras universidades que vinham planejando seus exames para os dias 21 e 28 de novembro. A segunda fase do Vestibular Unicamp 2022 está mantida para os dias 16 e 17 de janeiro de 2022.

As inscrições para o Vestibular Unicamp 2022 terão início no dia 2 de agosto de 2021 e deverão ser feitas até dia 8 de setembro. O valor da taxa de inscrição será de 180,00 e poderá ser pago até o dia 10 de setembro. A Comvest já está recebendo os pedidos de isenção da taxa de inscrição, que valerá tanto para o Vestibular Unicamp 2022 como para a modalidade Enem-Unicamp 2022, até o dia 15 de junho. Os pedidos de isenção devem ser realizados exclusivamente pela internet, na página da Comvest. O envio da documentação necessária (descrita no Edital) é feito também pela internet. A isenção é válida para estudantes de todo o país.

Modalidade Enem-Unicamp

Para ingresso em 2022, a Unicamp irá oferecer também a modalidade Enem-Unicamp, cujas inscrições serão realizadas em novembro, pela página eletrônica da Comissão. O calendário completo será divulgado juntamente com o Edital do processo, em breve. O objetivo da modalidade Enem-Unicamp é possibilitar a participação de um público maior de estudantes de escolas públicas. Por utilizar as notas do Enem, a dimensão territorial se amplia, com mais oportunidade para estudantes de todo o país.

Calendário Vestibular Unicamp 2022

Inscrições e pagamento da taxa de inscrição - 2/8 a 8/9/2021. Pagamento até 10/9

1ª fase - 7/11/2021

2ª fase - 16 e 17/1/2022

Provas de Habilidades Específicas de Música - setembro e outubro

Provas de Habilidades Específicas - 19 a 22/1/2022

Divulgação da primeira chamada - 14/2/2022

Matrícula (não presencial) da primeira chamada - a confirmar