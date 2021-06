Professores dão dicas para o PAS 1, que será aplicado neste domingo (27)

GC Gabriella Castro* JM Júlia Mano*

(crédito: Isa Lima / Secom UnB)

Neste domingo (27), acontece a prova do Programa de Avaliação Seriada 1 da Universidade de Brasília (PAS/UnB), o exame se destina aos alunos que cursaram o 1º ano do ensino médio em 2020. Em decorrência das medidas de proteção contra a covid-19, não houve PAS em 2020 e a aplicação que ocorreria em março foi adiada.

Os adiamentos, a pandemia e várias razões fazem com que estudantes estejam tensos na hora da prova. Para o professor de geografia Robson Lucas, do colégio Sigma, para aliviar as tensões, é necessário entender que você tem sim uma preparação.

“O candidato já tem uma preparação prévia”, reforça o docente. “Por mais que não pareça, ele carrega esse conhecimento”. Por isso, Robson aconselha que os alunos comecem pelo que eles sentem mais segurança, para sentirem mais segurança em seguir com a prova.

“Sentir pressão é inevitável, o que você tem que fazer é tentar dar uma aliviada nesse contexto”, explica.

Montar estratégias

Robson destaca que não há fórmula mágica de como agir no momento da prova, como começar, que estratégias seguir, mas que o mais importante é fazer da forma como se sentir mais confortável.

“O meu maior conselho é: sinta-se confortável na hora da prova com aquilo que você julgar importante. Tem gente que gosta de começar pela redação, outros por matemática. Tudo vai depender de como a prova vai se dar e se apresentar para o aluno”, aconselha. “Comece com aquilo que, individualmente, atenda à sua necessidade”.

Professor Robson Lucas aconselha os estudantes a montar estratégias para se sentirem mais confortáveis na hora de fazer a prova (foto: arquivo pessoal)

No entanto, uma dica é comum a todos os estudantes: passe o olho atentamente pela prova para conhecê-la antes de colocar a estratégia em prática.

Muito cuidado com os enunciados, mesmo na prova de exatas. “Algumas questões de matemática não precisam necessariamente do cálculo, que são questões de raciocínio lógico. Então, tenha cuidado com a interpretação do texto”, alerta a coordenadora do curso pré-vestibular Avante/Sigma Juliana Gaspar.

A educadora reforça a estratégia de começar com o que for mais fácil para o aluno e aconselha o candidato a não passar muito tempo em um único ítem. “É uma errada anula uma certa, então que eles leiam os itens e pulem aqueles que eles não têm certeza ou que eles julgarem que seria um pouco mais difíceis”, aponta.

“Uma respiração, na hora que ficar nervoso. Se puder levantar e beber uma água, levante e beba”, diz Juliana. “Se não tá conseguindo fazer a questão, pule para próxima. Eu acho que a palavra aqui é tentar ter tranquilidade.”



Sábado é dia de relaxar

O professor de geografia Robson também aconselha a deixar preparado tudo que vai levar, ter consciência do horário de prova e se programar para chegar com antecedência para que não ocorram imprevistos.

Ele ainda alerta para os malefícios de leituras pesadas e cansativas às vésperas da aplicação. “Uma tarde de leitura muito pesada não faz tanta diferença, mas uma tarde cuidando dessa preparação mental, da tranquilidade, de você poder relaxar e deixar a mente descansada para o domingo, faz toda a diferença”, explica.

Coordenado do pré-vestibular Avante/Sigma, Juliana Gaspar, diz para estudantes se atentarem aos enunciados para não cair em pegadinhas (foto: arquivo pessoal)

Juliana também acredita que o sábado deve ser um dia de atividades leves e relaxantes. “Eu falo para os meus alunos que façam aquelas atividades que eles gostam. Se ele gosta de dormir, vai dormir, se gosta de assistir a um filme, vai assistir a um filme, mas nada que extrapole os horários de sono”.

Ela ainda aproveita para tentar tranquilizar os alunos de que o dever já está cumprido. “Com certeza, se eles se prepararam, se eles se dedicaram, a aprovação é uma consequência de tudo isso”, conclui.

*Estagiárias sob a supervisão da editora Ana Luisa Araujo