IFB debate a retomada gradativa de atividades em live

E EuEstudante

(crédito: Adauto Cruz/CB/D.A Press)

A reitoria do Instituto Federal de Brasília (IFB) realizou uma live, nesta terça-feira (24), para apresentar o Plano de Retorno Gradual e Seguro às Atividades Presenciais. O plano está como consulta pública para docentes, técnicos administrativos, discentes e familiares.

A transição do ensino remoto para o presencial, de acordo com a reitoria, ocorreria para priorizar as práticas de laboratório para os estudantes que estão concluindo os cursos técnicos e superiores. Após o período de consulta, que vai até o dia 31 de agosto.

O documento será avaliado pelo Conselho Superior do IFB (Consup).