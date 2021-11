Universidade Paulista lança curso de medicina: evento foi pelas redes sociais

E EuEstudante

(crédito: Divulgação Unip)

A Universidade Paulista (Unip) lança oficialmente nesta quinta-feira (25) o curso de medicina na instituição. São 400 vagas para os campus de Alphaville, Campinas, São José do Rio Pardo e Sorocaba, todos em São Paulo. As inscrições para o vestibular para ingressar no primeiro semestre de 2022 vão até 17/01.

A Unip tem sua história associada ao Colégio Objetivo: na década de 1960, os estudantes de Medicina João Carlos Di Genio e Drauzio Varella e os médicos Roger Patti e Tadasi Itto fundaram um curso preparatório para as faculdades de Medicina, na região central da cidade de São Paulo.Em 1972, lançaram-se as Faculdades Objetivo, semente que frutificaria, em 1988, no reconhecimento da Universidade Paulista – UNIP.

A Unip tem unidades espalhadas ainda por 27 localidades nos estados de São Paulo, Goiânia e no Distrito Federal. O primeiro vestibular será em 23 de janeiro de 2022, às 14h, nos campi onde será ministrado, além das unidades Paraíso e Goiânia, locais apenas destinados à aplicação da prova. Os participantes podem escolher a modalidade de inscrições entre inscrição simples ou combo, com a utilização da nota do Enem ou pela prova presencial.

O lançamento será por live, transmitido pelas redes sociais oficiais da instituição, às 17h, para trazer todas as informações detalhadas, o tema da live é “Medicina na UNIP, saúde em primeiro lugar”. A palestrante será a Profa. Dra. Marilia Ancona Lopez, que é vice-reitora de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa da UNIP.