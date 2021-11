UnB divulga editais do Programa de Avaliação Seriada (PAS) deste ano

CG Camilla Germano

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 24/6/16)

Nesta quarta-feira (24/11) a Universidade de Brasília (UnB) divulgou os editais das próximas provas do Programa de Avaliação Seriada (PAS), para os subprogramas 2019-2021, 2020-2022 e 2021-2023. Em 2021, o PAS completa 25 anos de existência.



As inscrições para as provas começam na próxima sexta-feira (26/11), e se estendem até o dia 15 de dezembro.



As provas do PAS 1, 2 e 3 estão previstas respectivamente para os dias 20 de fevereiro, 13 de fevereiro e 30 de janeiro.



O edital indica que o custo da inscrição para as provas será de R$ 127. No entanto, para alunos do subprograma 2021-2023, que fazem o PAS 1 no ano que vem, a taxa de inscrição para as provas das segunda e terceira etapas, respectivamente em 2022 e 2023, será divulgada “oportunamente”.



Para saber mais sobre os editais, entre no site do Cebraspe.