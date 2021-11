Universidade de Brasília divulga edital do vestibular tradicional

E EuEstudante

(crédito: Secom/UnB)

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou a data da inscrição e o edital para o vestibular tradicional. São 2.112 vagas nos cinco campi da Universidade em todo o Distrito Federal. Dessas vagas, 1.739 são para o campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte, 148 vagas para o campus de Ceilândia; 140 para o Gama e 85 para Planaltina.

As oportunidades são para ingressar no primeiro semestre letivo de 2022, que tem início em junho deste mesmo ano. Os estudantes que irão fazer a prova, têm do dia 1º até 20/12 para realizar as inscrições, no site da seleção. Este ano, a taxa para participar é R$182. No momento da inscrição, os candidatos devem escolher entre os sistemas de acesso disponíveis: Universal, de Cotas para Escolas Públicas e de Cotas para Negros.Para participar, é preciso ter concluído o ensino médio ou estudos equivalentes.

A aplicação das provas está prevista para o primeiro final de semana de fevereiro de 2022, dias 05 e 6/2. As provas de conhecimento I e II e da prova de redação em Língua Portuguesa estão previstas para o primeiro dia, no sábado (5), e as provas de conhecimento III devem ocorrer no dia seguinte, no domingo (6). O resultado final da seleção e a convocação para o registro acadêmico online devem sair em 18/3.

Os locais de provas serão distribuídos entre o Plano Piloto, Brazlândia, Ceilândia, Gama, Planaltina, Sobradinho e Taguatinga. A prova também será aplicada em Uberlândia (MG) e Formosa (GO), Goiânia (GO) e Valparaíso (GO).