Universidade Católica de Brasília abre seleção com oferta de bolsas

CB Correio Braziliense

Inscrições vão até 26 de março. - (crédito: Patricy Albuquerque)

A Universidade Católica de Brasília (UCB) está com inscrições abertas até 26 de março para o processo seletivo do primeiro semestre de 2024 para todos os cursos, exceto medicina. É possível se inscrever no vestibular digital ou concorrer com a nota do Enem.

Estudantes que estão matriculados em outra instituição de ensino e desejam pedir transferência para a UCB ou que querem realizar uma segunda graduação na universidade, também devem se inscrever no processo.

No vestibular digital, que pode ser realizado de forma presencial ou remota, o estudante deve elaborar um texto do tipo dissertativo-argumentativo, conforme orientações recebidas, com no mínimo 15 linhas. Será avaliada a capacidade do candidato de selecionar os melhores argumentos para defender seu ponto de vista a partir da situação-problema proposta. A nota varia de zero até 100.

Para ingressar na UCB com a nota do Enem, o candidato deve ter concluído o ensino médio ou equivalente e ter sido aprovado com nota igual ou superior a 400 pontos na nota geral do Enem.

A UCB aceita transferência externa de estudantes regulares de outras IES para preenchimento das vagas existentes, com possibilidade de aproveitamento de estudos dos componentes curriculares já cursados. O processo de solicitação de transferência será analisado considerando a regularidade da documentação.

No caso de segunda graduação, basta que o candidato interessado realize a inscrição e envie a documentação solicitada até o prazo estipulado. Depois de analisada a documentação, caso aprovado, o candidato será convidado a se matricular no curso desejado.

Acesse o edital completo sobre as formas de ingresso na UCB no site https://shre.ink/rC6s.

Bolsas

O Programa de Benefícios Parciais e Integrais, Financiamentos e Parcelamentos da UCB para os estudantes da graduação presencial oferece bolsas filantrópicas, funcionais, descontos por convênios, descontos do tipo voucher, financiamentos e parcelamentos estudantis. São mais de 20 opções no programa de benefícios. Mais informações estão disponíveis pelos telefones (61) 3356-9000 ou (61) 3356-9733.