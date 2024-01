UnB divulga lista de aprovados no vestibular de 2024

CB Correio Braziliense

16/01/2024- Jovens conferem nomes na lista de aprovados do vestibular 2024 da UnB - - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou nesta terça-feira (16/1) a lista de aprovados da 1ª chamada do Vestibular Tradicional e do Vestibular Libras 2024. Consulte a lista completa aqui.

O processo seletivo contou com 16.757 inscritos disputando 2.112 vagas distribuídas nos câmpus Darcy Ribeiro (Asa Norte), Ceilândia, Gama e Planaltina.

A universidade preparou um passo a passo para os aprovados que pode ser consultado em boasvindas.unb.br/checklist

O registro acadêmico, período de envio (upload) de documentação na página do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela seleção, acontece de 17 a 19 de janeiro. O resultado provisório do registro acadêmico sai em 26 de janeiro. Os candidatos terão, então, o prazo de 29 a 30 de janeiro para reenvio de documentos não homologados na página do Cebraspe. O resultado definitivo do registro será divulgado em 9 de fevereiro e o início das aulas acontece em 18 de março.

O sistema de seleção tradicional da UnB é aplicado desde a fundação da instituição, em 1962. A prova é elaborada pela própria Universidade de Brasília e aplicada apenas para ingresso de estudantes no primeiro semestre letivo.