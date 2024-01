A nova cara da UnB: 1.821 estudantes foram aprovados no vestibular

LM Lara Machado*

Muitos dos futuros universitários choraram de emoção ao verem seus nomes na lista de aprovados - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou os resultados dos candidatos selecionados para a primeira chamada do vestibular e do vestibular libras de 2024. A tradicional lista foi afixada ontem no Teatro de Arena, no câmpus Darcy Ribeiro. Para as 2.112 vagas disponíveis, 1.821 estudantes foram aprovados.

O Correio foi até o local e falou com alguns jovens que passaram no processo seletivo. Duas palavras resumem o clima da festa entre candidatos e familiares: felicidade e realização.

16/01/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Resultado Vestibular UnB 2024. Na foto, Julia Vieira e Familia ou com amigos. (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Julia Cardoso, 17 anos, foi aprovada para o curso de gestão de políticas públicas (GPP) e comemorou com a família. Ela também está esperando o resultado da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) para direito. "Estou em dúvida entre os dois cursos, porque são ambos muito bons. Tenho uma amiga que faz GPP e vi que tem muito a ver comigo, mas vou esperar para decidir qual dos dois eu vou ingressar", contou.

A jovem celebrou a vitória com o amigo Bernardo Carvalho, 18, que foi aprovado para biotecnologia, após a primeira tentativa no vestibular. Ele escolheu o curso pelo interesse nas áreas de biologia e tecnologia da informação, bem como pelas possibilidades que esse mercado oferece. "Eu e Julia estudamos e passamos juntos. Então, é uma sensação inexplicável", descreveu.

16/01/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Resultado Vestibular UnB 2024. Na foto, Arthur Mendes. (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Para Artur Mendes, 17, calouro do curso de engenharias, a ficha de que vai ingressar na UnB ainda está caindo. "Não acreditei. Quando fui olhar o site e perguntei aos meus amigos como funcionava, eles me disseram 'você passou!". Então, vim direto para cá conferir, e passei mesmo!", vibrou.

Gabriela Serafim vai ser caloura de comunicação organizacional e se sente aliviada por ter superado as pressões próprias do processo seletivo. "Minha expectativa é me tornar uma profissional conhecida na área, que não é muito explorada", adiantou a futura universitária.

16/01/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Resultado Vestibular UnB 2024. Na foto, Gabriela alves. (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Universidade modelo

Em nota, a reitora da UnB, Márcia Abrahão, comemorou o resultado. "O vestibular de 2024 foi um grande sucesso. Parabenizamos todas as futuras estudantes e todos os futuros estudantes da UnB por essa significativa conquista. Chegar até aqui demandou muita dedicação e comprometimento. Sentimos muito orgulho de ser uma das universidades federais mais importantes do Brasil e da América Latina. Ressaltamos a excelência acadêmica e o sólido compromisso social que permeiam nossas atividades. Estamos muito felizes com a chegada dos novos estudantes. Desejamos boas-vindas e felicidades a todas e todos!", disse.

O processo seletivo deste ano teve 16.757 inscritos. Os novos universitários vão estudar nos câmpus Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina.

O sistema de seleção tradicional da UnB é aplicado desde a fundação da instituição, em 1962. A prova é elaborada pela própria Universidade de Brasília e aplicada apenas para ingresso de estudantes no primeiro semestre letivo.

16/01/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Resultado Vestibular UnB 2024. Na foto, Julia Vieira e Familia ou com amigos. (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Próximos passos

O registro acadêmico, período de envio de documentação na página do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela seleção, acontece de 17 a 19 de janeiro. O resultado provisório do registro acadêmico sai em 26 de janeiro. Os candidatos terão, então, o prazo de 29 a 30 de janeiro para reenvio de documentos não homologados na página do Cebraspe. O resultado definitivo do registro será divulgado em 9 de fevereiro e o início das aulas acontece em 18 de março.

A universidade preparou um passo a passo para os aprovados que pode ser consultado em boasvindas.unb.br/checklist.

*Estagiária sob a supervisão de Priscila Crispi.