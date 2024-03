Cebraspe faz correção da nota dos candidatos do PAS 1 e 2

CB Correio Braziliense

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) publicou, na última quinta-feira (29), editais de retificação das notas dos candidatos que fizeram a primeira e segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). Mas o erro não atinge todos os candidatos.

Em nota, O Cebraspe não explicou o erro, apenas informou que "devido a questões técnicas relacionadas ao processamento dos resultados, houve a retificação do resultado final nos itens do tipo D e do resultado final na prova de redação em Língua Portuguesa do PAS, Subprograma 2022, segunda etapa, e Subprograma 2023, primeira etapa. As retificações estão disponíveis nas páginas dos eventos".

Histórico

Essa não é a primeira vez que o Cebraspe erra o resultado das notas dos candidatos em processos seletivos da UnB. No último domingo (25), a organização anunciou que houve inconsistência também no resultado final do vestibular de 2024. A banca informou que deve publicar outro edital, em 7 de março, para uma nova seleção destinada aos alunos de alguns cursos, que foram prejudicados.

As retificações estão disponíveis nos links dos editais: https://shre.ink/r2FU e https://shre.ink/r2zY.