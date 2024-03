UnB divulga resultado da 3ª chamada do vestibular 2024

E EuEstudante

Arthur Mendes.

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou, nesta sexta-feira (1º), o resultado dos aprovados na terceira chamada no Vestibular de 2024. Nesta edição, a UnB ofereceu 2.112 vagas distribuídas nos câmpus Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina. No total, 16.757 candidatos se inscreveram para concorrer às oportunidades.

Para a realização do registro acadêmico, o selecionado deverá ficar atento aos prazos dos procedimentos necessários, previstos na Agenda do Calouro Site externo da seleção, disponível na página eletrônica do Vestibular. O período de upload da documentação para a etapa de registro ocorrerá entre os dias 4 e 6 de março. O resultado definitivo será divulgado no dia 26 de março.

O início das aulas está previsto para ocorrer em 18 de março. Informações sobre o ingresso na UnB devem ser obtidas pelo site www.boasvindas.unb.br.

Para outras informações, acesse o endereço eletrônico www.cebraspe.org.br/vestibulares/VESTUNB_24 ou ligue na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe pelo telefone (61) 3448-0100. O local também fica aberto de segunda a sexta no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN) Quadra 01, Lotes 1115 a 1145, Sede do Cebraspe, das 8h30 às 18h30.