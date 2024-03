'O Avesso da Pele' será leitura obrigatória do vestibular da UFRGS

AE Agência Estado

O avesso da pele, de Jeferson Tenório - (crédito: Companhia das Letras/Divulgação)

O livro O Avesso da Pele, que ganhou projeção após ser recolhido de escolas no Rio Grande do Sul, Goiás e no Paraná, está entre as leituras obrigatórias do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A lista foi divulgada nesta quinta-feira, 28.

O romance de Jeferson Tenório, publicado em 2020, aborda a questão do racismo estrutural ao narrar a história de Pedro que, após a morte do pai, assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos.

Além da obra, que venceu o Prêmio Jabuti de 2021, os livros Niketche: Uma História de Poligamia, de Paulina Chiziane, e Mas em Que Mundo Tu Vive, de José Falero, entraram na lista, além de uma coletânea de músicas do compositor Lupicínio Rodrigues.

Nas redes sociais, Tenório comemorou a escolha e se disse "comovido"."O livro chegando onde ele tem que chegar: nas mãos dos estudantes", escreveu.

No início de março, a diretora de uma escola estadual em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, publicou um vídeo criticando O Avesso da Pele e questionou a decisão do governo federal de incluir a obra no Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) para alunos do ensino médio, condenando o que ela considerou "vocabulários de tão baixo nível".

Nos dias seguintes, o livro também foi recolhido de escolas do Paraná e do Goiás. Ao Estadão, Tenório esclareceu que a narrativa não se centra em temas de sexualidade de forma gratuita e que buscou abordar, com profundidade, justamente as questões de racismo estrutural, de violência policial, assim como as deficiências do sistema de ensino.

Com a repercussão do caso, o romance chegou a ficar entre os livros mais vendidos da Amazon no Brasil. Segundo a empresa, as vendas de cópias da obra aumentaram em 400% entre o dia 1º de março e 7 de março.