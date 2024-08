Vestibular Unicamp 2025 abre inscrições e apresenta novidades

*A *REBECA ALVES DOS SANTOS

Universidade de Campinas (Unicamp) abriu inscrições para vestibular 2025 - (crédito: Divulgação/Unicamp)

Estão abertas as inscrições para o Vestibular Unicamp 2025, ofertando 2.537 vagas em 69 opções de cursos. As inscrições podem ser realizadas pelo site https://www.comvest.unicamp.br/ingresso-2025/vestibular-2025/ até 30 de agosto, com taxa de R$ 210.

A avaliação será dividida em duas fases, em diferentes datas: a primeira será aplicada no dia 20 de outubro, com questões objetivas de conhecimentos gerais, e a segunda, nos dias 1 e 2 de dezembro, com questões dissertativas. Ambas as etapas terão início às 9h (horário de Brasília) e duração de cinco horas.

Haverá provas de habilidades específicas nos dias 20 e 30 de setembro, para candidatos aos cursos de música; e entre os dias 11 e 13 de dezembro, para os cursos de arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais e dança.

Os locais de prova podem ser conferidos após o período de inscrição, também no site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest). É possível escolher entre 31 cidades do estado de São Paulo, além de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador.

Novidades

O vestibular de 2025 possui três novas determinações: a aplicação das provas pela primeira vez no período da manhã; a criação da carreira de treineiros, direcionada para estudantes que ainda não terminaram o ensino médio; e a ampliação das provas no Nordeste, com a inclusão da cidade de Recife. Para saber mais, acesse o edital do Vestibular 2025.

A Comvest disponibiliza um aplicativo gratuito para os candidatos receberem alertas sobre as datas importantes do vestibular, além de terem acesso rápido às informações mais relevantes sobre a seleção. A instituição também elaborou o Manual do Ingresso 2025, onde o candidato pode sanar dúvidas sobre o processo de inscrição, as provas e as demais etapas.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues