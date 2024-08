UnB abre inscrições para vestibular de 2025 nesta sexta-feira (9)

CB Correio Braziliense

Inscrições para o vestibular começam 9 de agosto e vão até 2 de setembro. - (crédito: BetoMonteiro/shift)

A Universidade de Brasília (UnB) abre inscrições para o vestibular de 2025 a partir desta sexta-feira (9) até 2 de setembro pelo portal do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). São 2.112 vagas distribuídas para os câmpus do Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina, e a oportunidade é para aqueles que desejam ingressar nos cursos de graduação presenciais no primeiro semestre letivo do próximo ano.



A taxa de participação é de R$ 165, com data limite para pagamento até 1º de outubro. Além disso, no momento da inscrição, os candidatos devem optar entre um dos três sistemas de acesso disponíveis: sistema universal, o de cotas para escolas públicas e o de pessoas negras.

Para participar do vestibular, é preciso ter concluído o curso de ensino médio ou estudos equivalentes, conforme Lei nº 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), na data do registro acadêmico on-line na Universidade. Já a participação de treineiros tem a finalidade exclusiva de treinamento e as notas atribuídas no processo seletivo não poderá ser utilizadas para pleitear o registro acadêmico em qualquer curso da UnB.

A seleção do Vestibular compreenderá a aplicação de provas de conhecimentos e de redação em Língua Portuguesa, previstas para 23 e 24 de novembro, e serão realizadas no Distrito Federal, e Uberlândia (MG), Formosa, Valparaíso e Goiânia (GO). O resultado final da seleção e a convocação para o registro acadêmico on-line estão previstos para o dia 3 de fevereiro de 2025.

Não perca:

Vestibular: Universidade de Brasília (UnB).

Vagas: 2.112.

Inscrições: 9 de agosto a 2 de setembro de 2024.

Taxa: R$ 165.

Provas: 23 e 24 de novembro.