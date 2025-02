UnB: confira a lista de aprovados na segunda chamada do PAS

CB Correio Braziliense

Segunda chamada do PAS selecionou 369 candidatos para o primeiro semestre de 2025 - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgou, na tarde desta segunda-feira (24/2), a lista dos aprovados no Programa de Avaliação Seriada (PAS) subprograma 2022, triênio 2022/2024, para ingresso na Universidade de Barsília (UnB) no primeiro semestre de 2025.

Para garantir a vaga, os selecionados devem fazer o registro acadêmico entre terça (25) e quarta-feira (26). Em 6 de março, será divulgado o resultado provisório do registro e, em 14 de março, o definitivo. Todas as informações sobre o registro estão na Agenda do Calouro, disponível na página do PAS. O início das aulas está previsto para 24 de março de 2025.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (61) 3448-0100 ou acesse o endereço eletrônico, na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30, localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN) Quadra 01, Lotes 1115 a 1145, Sede do Cebraspe.

Confira a lista na íntegra: