Unicamp divulga datas do Vestibular 2026; inscrições abrem em 1º de agosto

JC Júlia Christine

Vestibular Unicamp 2026 - (crédito: Divulgação)

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou as datas do vestibular de 2026. A primeira fase será realizada em 26 de outubro e a segunda fase ocorrerá entre 30 de novembro e 1º de dezembro deste ano. As inscrições poderão ser feitas de 1º de agosto a 1º de setembro pelo site da Unicamp, e o pagamento deverá ser realizado no mesmo período.

Em setembro, antes da segunda fase, haverá provas de habilidades específicas para os candidatos aos cursos de música. Para os cursos de arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais e dança, as provas vão ocorrer em dezembro, logo após a segunda fase. A primeira lista de aprovados será divulgada pela Comvest no dia 23 de janeiro de 2026.

A partir de 12 de maio, candidatos que atenderem aos requisitos poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição, que valerá tanto para o Vestibular Unicamp 2026 quanto para a modalidade Enem-Unicamp 2026. Os pedidos de isenção deverão ser solicitados até 6 de junho pelo site da instituição, e o envio da documentação necessária (que constará no Edital a ser publicado em breve) deverá ser enviada na mesma data. A lista de beneficiados será divulgada em julho.

Uma das principais novidades é a redução do número de questões na segunda fase do vestibular, que passará de 20 para 18. Segundo o diretor da Comissão, José Alves de Freitas Neto, a mudança visa diminuir o desgaste dos candidatos, considerando a complexidade das provas específicas. Com a mudança os candidatos terão, no segundo dia de provas da segunda fase, que responder à seguinte quantidade de questões:

Os candidatos da área de ciências humanas/artes deverão responder as cinco questões de história, cinco de geografia, um de filosofia e um de sociologia; da área de ciências da natureza responderão as sete questões de biologia e cinco de química; da área de ciências exatas/tecnológicas terão sete questões de física e sete de química. As demais provas da segunda fase do Vestibular Unicamp não sofrerão alterações.

No primeiro dia, todos os candidatos farão a prova de redação, composta por duas propostas de texto, das quais deverão escolher e executar apenas uma. Além disso, haverá a prova de língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa, com seis questões.Também será aplicada a prova interdisciplinar, que contará com duas questões de língua inglesa e duas questões interdisciplinares de ciências da natureza. No segundo dia, serão aplicadas as provas comuns a todos os candidatos.

A prova de matemática terá seis questões para os cursos das áreas de ciências exatas/tecnológicas, quatro questões para os cursos das áreas de ciências biológicas/saúde e quatro questões para os cursos das áreas de ciências humanas/artes. Além disso, será realizada a prova interdisciplinar, composta por duas questões interdisciplinares de ciências humanas.