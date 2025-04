Cruzeiro do Sul Educacional encerra em 28/5 inscrição para vestibular de medicina

JC Júlia Christine

Inscrições abertas para o vestibular unificado de medicina até 28/5 - (crédito: Divulgação Cesuca)

A Cruzeiro do Sul Educacional está com inscrições abertas para o vestibular unificado de medicina. A seleção é destinada aos interessados em ingressar nos cursos de diferentes faculdades, incluindo a Universidade Cidade de São Paulo (Unicid), o Centro Universitário Cesuca e o Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (Ceunsp). As inscrições podem ser feitas até 28/5, pelo site da instituição escolhida, sendo elas Unicid e Ceunsp, que têm taxa de inscrição de R$ 150, e o Centro Universitário Cesuca, com taxa de R$ 100.

A nota do Enem também é válida para o ingresso nos cursos de medicina com inscrições abertas até 23/7. Para utilizar, é necessário que o candidato informe no ato de inscrição o ano em que fez a prova e que tenha obtido o mínimo de 400 pontos da média aritmética, além de não ter pontuação zero na redação.

As provas serão realizadas em 1/6, das 10h às 14h. A divulgação do gabarito será em 2/6, às 10h, e o resultado em 406, às 16h. Os locais variam de acordo com a faculdade escolhida: Unicid — Câmpus Villa Lobos, Avenida Imperatriz Leopoldina, 550, São Paulo (SP); Cesuca — Câmpus Cachoeirinha, Rua Silvério Manoel da Silva, 160, Colinas, Cachoeirinha (RS); CEUNSP — Câmpus Itu, Praça Regente Feijó, 181, Centro, Itu (SP).