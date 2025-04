Fuvest abre inscrições para transferência externa 2025/2026

CB Correio Braziliense

O processo seletivo do Exame de Transferência Externa 2025/2026 para cursos da Universidade de São Paulo (USP) está disponível no site da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest). Os interessados poderão realizar a inscrição até 5 de maio, mediante o pagamento da taxa de inscrição de R$ 211,00. São ofertadas 1.119 vagas disponíveis depois do processo de retificação.

A modalidade de transferência é voltada para quem já está cursando uma graduação na USP ou em outras instituições de nível superior, incluindo os alunos com matrícula trancada no curso de origem. Porém, não contempla vagas para graduandos de cursos sequenciais e de curta duração.



Os candidatos poderão escolher entre as seguintes áreas de conhecimento: exatas (728 vagas), humanas (176) e biológicas (167), com 48 vagas destinadas ao Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), do Ministério de Relações Exteriores, para oferecer graduação aos alunos de países em desenvolvimento que tenham acordo educacional com o Brasil.

O processo seletivo é dividido em duas etapas: a primeira, com o exame da pré-seleção de caráter geral, realizada pela banca, com base em conteúdos específicos de responsabilidade das diversas unidades da USP; e a segunda, com provas adicionais a critério do curso e com a entrega dos documentos na unidade do curso escolhido pelo candidato.



As provas serão realizadas na cidade de São Paulo, e em outros municípios paulistas, como Bauru, Piracicaba e Ribeirão Preto. O anúncio das unidades da USP participantes desse processo de transferência foi realizado em 7 de abril, em seus respectivos editais com informações a respeito das provas de seleção.



Há informações complementares, apresentadas no site, para a transferência das pessoas com deficiência, as que apresentarem uma condição médica que exija recurso específico ou as que sejam lactantes.



A inscrição deverá ser feita exclusivamente na aba “Graduação” do site da FUVEST, em “Transferência USP”, ou acessando o Link.