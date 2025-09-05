Inscrições para vestibular da UnB acabam nesta sexta-feira (5/9), às 18h

CB Correio Braziliense

Vestibular com 2.102 vagas encerra prazo hoje - (crédito: Arquivo pessoal)

Yandra Martins*

Prazo de inscrição para o vestibular da Universidade de Brasília (UnB), que oferta 2.102 vagas, em quatro câmpus, terminam nesta sexta-feira (5/9), às 18h. O edital para o concurso de 2026 conta com algumas mudanças significativas, como por exemplo a redução no número de questões, que passa de 300, dividida em 150 por dia, para 120 em cada aplicação. Para a vestibulanda Maryanna Cavalcante, 19 anos, essa alteração “pode facilitar bastante o ingresso na faculdade”, afirma.



Outra modificação no modelo da avaliação está na inserção de uma segunda opção de escolha de curso, câmpus e turno. Cavalcante explica: “Ter a possibilidade de escolher mais de uma opção amplia as oportunidades para o futuro. Muitas pessoas têm o desejo de seguir mais de uma área ou obter múltiplas especializações. Por isso, ter uma segunda opção nos deixa mais seguros”.



A aplicação da prova, dividida em dois dias e com separação de matérias, também é novidade no edital. Para Cavalcante, que realizou a avaliação duas vezes no modelo anterior, a separação tende a diminuir o cansaço sentido pelos estudantes e levará a um melhor desempenho ao longo das horas de realização.

Inscrições



As inscrições podem ser feitas por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O valor da taxa de inscrição é de R$ 173 e pode ser pago até o dia 25 de setembro. Caso haja pedido de isenção, o resultado será divulgado em 12 de setembro.



As provas ocorrerão em todo Distrito Federal e nas cidades de Formosa (GO), Goiânia (GO), Valparaíso (GO) e Uberlândia (MG).

Para o âampus Darcy Ribeiro, na Asa Norte, são ofertadas ao todo 1.729 vagas, distribuídas para todos os cursos da instituição. No campus Ceilândia, 173 vagas estão listadas. Enquanto no câmpus Gama, são oferecidas 140. Em Planaltina, 45 vagas foram destinadas ao período diurno e 40 ao período noturno.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá