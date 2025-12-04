UnB aplica neste domingo (7/12) provas da primeira etapa do PAS

Alice Meira

Consulta de resultados dos vestibulares na Universidade de Brasília - (crédito: Reprodução/ BetoMonteiro)

A Universidade de Brasília (UnB) aplica, neste domingo (7/12), a primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) para 19.259 inscritos no subprograma 2025-2027. Os candidatos farão provas no Distrito Federal, Anápolis/GO, Formosa/GO, Goiânia/GO e Valparaíso de Goiás/GO. A consulta do local de avaliação é feita no site do Cebraspe, assim como o gabarito preliminar da prova, previsto para sair na terça-feira (9/12).

Os candidatos terão cinco horas para fazer a prova. Os portões serão abertos às 11h30 e fecham às 12h30. Os alunos poderão sair com o caderno de provas, para consulta posterior do gabarito, 15 minutos antes do término da aplicação. O candidato deve levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição (ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição) e do documento de identidade original.

Daniel Wanzeller, professor de matemática no colégio Galois, considera o PAS a melhor porta de ingresso para a UnB. Ele aponta que, por ser seriado, o volume de matérias cobradas por ano é menor, dando mais tempo para o aluno estudar. Além disso, o programa preenche 50% das vagas da UnB, enquanto o Enem e o Vestibular Tradicional preenchem 25% cada.

O professor de matemática Daniel destaca o grande número de vagas destinadas para o PAS (foto: Divulgação/ Galois)

Para a primeira etapa, o professor destaca os conteúdos de matemática que costumam cair: progressão aritmética, progressão geométrica, áreas de figuras planas e funções de primeiro e segundo grau. “Geometria espacial era muito cobrada, mas foi retirada com a mudança da matriz em 2023”, explica. Funções exponenciais e logarítmicas, que caíam quase todos os anos quando eram do segundo ano, ainda não foram cobradas em 2023 nem 2024, mas ele acredita que estão prestes a ser cobradas no PAS 1.

A professora Joana Melo, que dá aulas de literatura no Guia do PAS — cursinho preparatório focado nos vestibulares da UnB — concorda que o PAS é a melhor forma de entrar na universidade, destacando a "carga da vivência brasiliense" que as obras oferecem. No programa de avaliação seriada, para cada etapa, são escolhidas uma série de produções culturais (músicas, textos, pinturas, filmes, etc.) para serem estudadas profundamente pelos estudantes. “Vejo como um facilitador do trabalho do professor”, explica Joana, pois permitem contextualizar as escolas literárias.

Joana tem uma relação pessoal com o PAS, pois entrou na UnB por meio dele duas vezes (foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal)

Joana tem uma relação pessoal com o PAS, pois ingressou pela primeira vez na UnB por meio do programa: para o curso de História. Depois, fez graduação em Letras. Além das aulas no Guia, ela organiza aulões gratuitos na Biblioteca Nacional, voltados para a comunidade. Os “Aulões BNB” estão com inscrições abertas para as aulas no Vestibular 60+, que acontecerá na próxima quarta-feira (9/12). Os interessados deverão preencher um formulário no instagram da Biblioteca Nacional: @bibliotecanacionaldebrasilia.

O professor Daniel enfatiza a dica final, que serve para todos os vestibulares: descanso. “A boa prova é você acertar tudo que você estudou, e para isso é preciso descansar.” Ele recomenda que no sábado, véspera da prova, o aluno não estude, e se concentre em fazer atividades que goste.

Gabaritos Preliminates PAS 3

A consulta individual aos gabaritos preliminares dos itens do tipo A, B e C da prova da terceira etapa do PAS foram disponibilizados para os alunos no site do Cebraspe, assim como os cadernos de questões. A partir do dia 2 de dezemebro, os alunos que fizeram o PAS 3 puderam consultar a primeira versão do gabarito de maneira individual, ao informar os dados de acesso: cadastro de pessoas física (CPF) e sua senha. Os estudantes podem solicitar recurso até quinta-feira (4/12).

Sobre o PAS

O Programa de Avaliação Seriada (PAS) é um método de ingresso no ensino superior estruturado em três etapas inter-relacionadas, que são aplicadas sequencialmente, geralmente com um intervalo de um ano. Em cada uma dessas etapas, o candidato é avaliado por meio de uma prova de conhecimentos e uma prova de redação em língua portuguesa. Somente na última etapa do processo seletivo, o candidato deverá efetuar a escolha definitiva de seu câmpus, curso e turno de preferência, e também optar por um dos sistemas de concorrência disponíveis para a classificação final.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá.