Prova da 2ª etapa do PAS será aplicada neste domingo; confira dicas de professores

Estudantes chegaram cedo para fazer PAS 3 - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Por Ian Vieira

A aplicação das provas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) terá a segunda edição para estudantes que iniciaram o triênio do exame em 2024 neste domingo (14/12). O processo seletivo começa às 13h e oferece vagas para ingresso na graduação da Universidade de Brasília (UnB). As provas serão aplicadas no Distrito Federal (DF), além das cidades de Anápolis, Formosa, Goiânia e Valparaíso de Goiás, todas em Goiás. Os locais podem ser consultados no site do Cebraspe.

Os 15.027 candidatos inscritos terão cinco horas para realizar a segunda das três etapas do PAS, que diferente da primeira etapa, possui notas com peso dois. Os portões ficarão abertos das 11h30 às 12h30. Para a avaliação seriada, os estudantes devem levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, comprovante de inscrição (ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição) e documento de identidade original.

Humberto Ferreira, professor do ensino médio de biologia no Colégio Católica Brasília (CCB) (foto: Acervo pessoal)

Ao todo os estudantes farão 110 questões, sendo 10 de língua estrangeira escolhida pelo candidato, além de uma redação. Para essa etapa, Humberto Ferreira, professor de biologia do Colégio Católica Brasília (CCB) destacou os conteúdos mais recorrentes da matéria: “A preocupação com a biodiversidade, botânica no aspecto evolutivo dos cinco grandes grupos de plantas, microbiologia e virologia tendo em vista a questão da pandemia, e também parasitologia”.

Pedro Lima, professor de língua portuguesa no Questão de Texto (foto: Acervo pessoal)

De acordo com o professor Pedro Lima, da página Questão de Texto, diferentemente das outras matérias, língua portuguesa não tem conteúdos seriados em cada etapa. “Os principais conhecimentos exigidos dos candidatos são: classes gramaticais e análise sintática do período simples e composto", disse o professor para complementar: “Eu diria que entender bem as funções das palavras ‘se’ e ‘que’ é de extrema importância para a prova”.

Luana Lourenço, professora de redação do ensino médio no Colégio Católica de Brasília (foto: Acervo pessoal)

A professora de redação Luana Lourenço, do CCB, destaca o fator tempo como a grande dificuldade da prova para os alunos: “O ideal é que o estudante reserve uma hora e vinte minutos para produzir o texto e passar a limpo no caderno de respostas”. Além disso, a docente afirmou a importância de revisar as redações produzidas durante o ano. “É muito importante fazer uma retrospectiva das produções, para relembrar repertórios, uso de conectivos e reflexões acerca dos temas”.

Elaine Silva, professora de matemática do ensino médio no Colégio Católica Brasília (CCB) (foto: Acervo pessoal)

Elaine Silva, professora do ensino médio do Colégio Católica de Brasília explica que os estudantes devem fazer leves revisões para estarem descansados no dia da prova. “Sugiro revisar as principais fórmulas de geometria espacial”. Elaine completou citando os conteúdos mais recorrentes na segunda etapa da avaliação seriada: “Funções trigonométricas (com ênfase nas funções cosseno e seno); razões trigonométricas no triângulo retângulo; geometria espacial (prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas) com foco nas áreas e volume e análise combinatória”.

Rafael Leão, candidato do PAS para ingresso na Universidade de Brasília (foto: Acervo pessoal)

O estudante Rafael Leão, 16 anos, um dos mais de 15 mil candidatos inscritos, comentou a expectativa de realizar a segunda das três provas do programa seriado da UnB: “Apesar de ter me preparado ano passado para o PAS 1, estava um pouco desnorteado por ser uma prova diferente. Mas, este ano, sinto-me mais tranquilo por ter me preparado melhor e conhecer o modelo da avaliação”.

O Programa de Avaliação Seriada (PAS) é um meio de acesso à graduação na Universidade de Brasília (UnB) que possibilita ao candidato realizar três etapas da prova sequencialmente em um único programa, no caso deste, os candidatos farão o exame de 2024 a 2026. Em cada uma dessas etapas, o candidato é avaliado por meio de uma prova de conhecimentos e uma prova de redação em língua portuguesa. Somente na última etapa do processo seletivo, o candidato deverá efetuar a escolha definitiva do câmpus, curso e turno de preferência, e também optar por um dos sistemas de concorrência disponíveis para a classificação final.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá