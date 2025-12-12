ITA 2026: 180 candidatos aprovados em uma das seleções mais difíceis do país

Os estudantes aprovados no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) são de 14 cidades, inclusive, Brasília com quatro nomes na lista dos aprovados

Correio Braziliense
postado em 12/12/2025 19:17
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) divulga a lista de aprovados para ingresso em 2026. - (crédito: Reprodução/Jorge Gripp/ITA)
Por Ian Vieira

Nesta sexta-feira (12/12), o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) divulgou a lista dos aprovados no vestibular que ingressarão em 2026. Ao todo, 10.043 pessoas se inscreveram no exame, 144 candidatos foram aprovados por ampla concorrência, além de 36 por cotas raciais. O processo seletivo considerado um dos principais e mais difíceis do país teve alunos convocados de 14 cidades diferentes do Brasil. A lista completa pode ser acessada por meio do site: https://vestibular.ita.br/2026_convocados_3f.htm.

A prova do ITA é constituída em três fases, a primeira com 48 questões múltiplas, voltadas para matemática, química, física e inglês. Os aprovados para a próxima etapa realizam questões dissertativas das mesmas matérias da fase anterior, além de uma redação e 15 itens objetivos de língua portuguesa. Na última etapa, os convocados devem fazer uma inspeção de saúde (avaliação psicofísica), exame toxicológico, avaliação psicológica e participar da comissão de heteroidentificação (para cotistas).

O campus principal do ITA fica em São José dos Campos (SP), no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA). O curso oferece graduação em engenharia com foco em áreas aeroespaciais e tecnológicas, entre elas: engenharia aeronáutica, aeroespacial, de computação, eletrônica, mecânica-aeronáutica e civil-aeronáutica. 

Victor Hugo Melo, 19 anos, aprovado no vestibular do ITA
As cidades com maior número de candidatos aprovados foram São José dos Campos (SP), com 66 convocados, e Fortaleza (CE) com 63. O estudante brasiliense Victor Hugo Melo, aprovado no vestibular após dois anos de preparação, manifesta o sentimento e as expectativas para ingressar no curso tão almejado. “Escolhi essa faculdade por ser a melhor de engenharia do Brasil, e tenho certeza de que terei muitas portas abertas para mim, o que ainda não tenho hoje”, comentou. Melo também explicitou a principal dica para quem tem interesse em ingressar no ITA: “Comece e persista, vai ser difícil, você vai querer desistir, porém se você quer entrar nesse curso, é seu dever ter resiliência e passar por tudo que for necessário”.

Anderson Almeida, coordenador da turma IME/ITA do Colégio Olimpo.
O coordenador da turma IME/ITA do Colégio Olimpo, Anderson Almeida, 39, participou do processo de preparação de Melo, e assim como ele, indica persistência e resiliência como os principais fatores para uma aprovação. “A preparação muitas vezes é a longo prazo, mas se o aluno mantiver o foco, terá bons resultados”, afirmou. “É uma felicidade saber que a dedicação do aluno junto ao empenho da equipe gerou resultados concretos”.

