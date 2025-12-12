ITA 2026: 180 candidatos aprovados em uma das seleções mais difíceis do país

Correio Braziliense

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) divulga a lista de aprovados para ingresso em 2026. - (crédito: Reprodução/Jorge Gripp/ITA)

Por Ian Vieira

Nesta sexta-feira (12/12), o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) divulgou a lista dos aprovados no vestibular que ingressarão em 2026. Ao todo, 10.043 pessoas se inscreveram no exame, 144 candidatos foram aprovados por ampla concorrência, além de 36 por cotas raciais. O processo seletivo considerado um dos principais e mais difíceis do país teve alunos convocados de 14 cidades diferentes do Brasil. A lista completa pode ser acessada por meio do site: https://vestibular.ita.br/2026_convocados_3f.htm.

A prova do ITA é constituída em três fases, a primeira com 48 questões múltiplas, voltadas para matemática, química, física e inglês. Os aprovados para a próxima etapa realizam questões dissertativas das mesmas matérias da fase anterior, além de uma redação e 15 itens objetivos de língua portuguesa. Na última etapa, os convocados devem fazer uma inspeção de saúde (avaliação psicofísica), exame toxicológico, avaliação psicológica e participar da comissão de heteroidentificação (para cotistas).

O campus principal do ITA fica em São José dos Campos (SP), no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA). O curso oferece graduação em engenharia com foco em áreas aeroespaciais e tecnológicas, entre elas: engenharia aeronáutica, aeroespacial, de computação, eletrônica, mecânica-aeronáutica e civil-aeronáutica.

Victor Hugo Melo, 19 anos, aprovado no vestibular do ITA (foto: Acervo Pessoal)

As cidades com maior número de candidatos aprovados foram São José dos Campos (SP), com 66 convocados, e Fortaleza (CE) com 63. O estudante brasiliense Victor Hugo Melo, aprovado no vestibular após dois anos de preparação, manifesta o sentimento e as expectativas para ingressar no curso tão almejado. “Escolhi essa faculdade por ser a melhor de engenharia do Brasil, e tenho certeza de que terei muitas portas abertas para mim, o que ainda não tenho hoje”, comentou. Melo também explicitou a principal dica para quem tem interesse em ingressar no ITA: “Comece e persista, vai ser difícil, você vai querer desistir, porém se você quer entrar nesse curso, é seu dever ter resiliência e passar por tudo que for necessário”.

Anderson Almeida, coordenador da turma IME/ITA do Colégio Olimpo. (foto: Acervo pessoal)

O coordenador da turma IME/ITA do Colégio Olimpo, Anderson Almeida, 39, participou do processo de preparação de Melo, e assim como ele, indica persistência e resiliência como os principais fatores para uma aprovação. “A preparação muitas vezes é a longo prazo, mas se o aluno mantiver o foco, terá bons resultados”, afirmou. “É uma felicidade saber que a dedicação do aluno junto ao empenho da equipe gerou resultados concretos”.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá



