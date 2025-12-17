Cebraspe divulga gabarito preliminar do PAS 2

Correio Braziliense

07.12.2025. Guilherme Felix CB/DA Press. Saida do PAS - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)

Por Ian Vieira

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgou na última terça-feira (16/12) o gabarito preliminar da segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), que possibilita o acesso dos estudantes a Universidade de Brasília (UnB). Ainda serão divulgados os resultados das questões discursivas e da redação, além da pontuação geral dos candidatos no exame. O gabarito pode ser conferido no site: https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas/2024_2026/2

Os mais de 15 mil candidatos que realizaram a prova do PAS 2 no último domingo (14/12) podem conferir os gabaritos individuais por meio do site do Cebraspe. A nota oficial ainda não pode ser calculada, visto que a pontuação das respostas discursivas ainda não foi divulgada. Confira também os gabaritos da terceira etapa de acesso à UnB: https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas/2023_2025/3, cuja prova foi aplicada em 30 de novembro.

O Programa de Avaliação Seriada (PAS) é uma alternativa de acesso à graduação na Universidade de Brasília (UnB), que possibilita ao candidato realizar três etapas da prova sequencialmente em um único programa. Este ano, os candidatos participaram do programa de 2024 a 2026. Em cada uma dessas etapas, o candidato é avaliado por meio de uma prova de conhecimentos e uma prova de redação em língua portuguesa. Somente na última etapa do processo seletivo, o candidato deverá efetuar a escolha definitiva do câmpus, curso e turno de preferência, e também optar por um dos sistemas de concorrência disponíveis para a classificação final.

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá