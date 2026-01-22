Fuvest divulgará aprovados no Vestibular e Enem-USP 2026 nesta sexta (26)

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) disponibiliza, nesta sexta-feira, às 10h, a lista de convocados em primeira chamada para o Vestibular 2026. O resultado estará disponível no site da fundação.

Nesta edição, a correção da segunda fase teve como um dos principais desafios a avaliação da redação, que inovou ao permitir, pela primeira vez, a escolha entre dois gêneros textuais, uma dissertação ou uma carta, a partir de uma coletânea única sobre o tema do perdão. Segundo o diretor-executivo da FUVEST, Gustavo Monaco, o processo exigiu critérios rigorosos para manter a equidade na correção entre as propostas, garantindo a tranquilidade da banca quanto à justiça da avaliação.

É fundamental que os aprovados em ambas as modalidades se atentem ao processo de matrícula, que será dividido em duas etapas virtuais obrigatórias. A pré-matrícula deve ser realizada das 8h de 27 de janeiro e às 12h de 30 de janeiro. Posteriormente, a efetivação da matrícula ocorrerá das 8h de 23 de fevereiro e às 12h de 25 de fevereiro; o não cumprimento dessas etapas implica na perda da vaga.

Para os candidatos que não constarem nesta primeira lista, a segunda chamada será divulgada em 3 de fevereiro e a terceira em 10 de fevereiro. Haverá ainda a possibilidade de manifestar interesse na Lista de Espera nos dias 19 e 20 do mesmo mês para concorrer às vagas remanescentes.

Enem USP

O resultado dos convocados pelo Enem USP também sai amanhã no mesmo horário. A Fuvest divulgará a lista de candidatos aprovados na primeira chamada do Enem-USP 2026, que oferece 1.500 vagas regulares nos cursos de Graduação da USP.

O período de pré-matrícula virtual para os aprovados em primeira chamada ocorrerá das 8h de 27 de janeiro e às 12h de 30 de janeiro, no site: https://bit.ly/4qT3RPT. A etapa de efetivação da matrícula, obrigatória para todos os ingressantes que realizarem a pré-matrícula, terá início às 8h de 23 de fevereiro com encerramento às 12h de 25 de fevereiro. Para garantir a vaga, é necessário realizar a primeira etapa de pré-matrícula virtual e a segunda etapa de efetivação de matrícula.

Para mais informações, acesse: https://www.fuvest.br.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá.