UnB libera listão dos aprovados no vestibular tradicional

YM Yandra Martins* Alice Meira

Estudantes aguardando o resultado do vestibular tradicional no câmpus Darcy Ribeiro (Plano Piloto) - (crédito: CB/DAPress/Bruna Gaston)

“Alô, papai, alô, mamãe”, às 17h desta quarta-feira (4) o resultado dos aprovados para o primeiro semestre no vestibular tradicional da Universidade de Brasília (UnB) foi publicado. Além da lista on-line, os candidatos e possíveis calouros, junto com familiares e amigos, puderam conferir presencialmente o famoso “listão” no Teatro de Arena do câmpus Darcy Ribeiro (Plano Piloto) com direito a muita alegria e comemoração. Confira aqui o listão com o nome dos 1.924 aprovados.

Os calouros que vão ingressar no primeiro semestre letivo de 2026 terão os próximos dois dias (5/2 a 6/2) para fazer o envio da documentação necessária através do Registro Acadêmico, no site do Cebraspe. Candidatos que não realizarem essa etapa serão automaticamente desclassificados. Os resultados do envio dos documentos sairão em 20/2, com um período de dois dias para reenviar documentos não homologados devidamente. O resultado definitivo está previsto para sair em 9/3, com início do período letivo para 16 do mesmo mês. Com a aprovação definitiva, o calouro pode acessar o Checklist oficial de boas-vindas da UnB e a Agenda do Calouro, documentos com o passo a passo detalhado das etapas entre o início da convocação no processo seletivo (independentemente da chamada) e o início das aulas.

Neste ano, foram registradas 16.823 inscrições e disponibilizadas 2.102 vagas, distribuídas entre os câmpus Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina. Segundo a universidade, também foram registrados 719 inscritos como treineiros — esses realizam as provas com o propósito de avaliar conhecimentos e não podem utilizar a nota para ingressar na UnB.

No câmpus Darcy Ribeiro, o curso mais concorrido é medicina (bacharelado) com 208,95 pessoas candidatas por vaga. Em seguida, fica o curso de direito (bacharelado) como a graduação mais procurada, registrando 41,40 pessoas candidatas por vaga. Na terceira posição, aparece o curso de psicologia (bacharelado/licenciatura/psicólogo) com 40,56 pessoas candidatas por vaga.

O curso com maior concorrência no câmpus de Ceilândia é fisioterapia (bacharelado) com 9,88 pessoas candidatas por vaga. Já no câmpus do Gama, o curso de engenharias – aeroespacial/automotiva/eletrônica/energia/software (bacharelados) conta com 4,55 pessoas candidatas por vaga. Enquanto isso, no campus de Planaltina, o curso de gestão do agronegócio (bacharelado) é o mais concorrido, com 0,68 pessoa candidata por vaga.

*Estagiários sob a supervisão de Ana Sá.