Santiago Ghose, primeiro colocado no câmpus Darcy Ribeiro no vestibular tradicional da Universidade de Brasília (UnB) no curso de medicina - (crédito: Yandra Martins/CB/D.A. Press)

Por Ian Vieira e Victor Rogério



Aos 17 anos, Santiago Ghesti Galvão, natural de Brasília, foi aprovado em 1º lugar em medicina pela Universidade de Brasília (UnB), por meio do vestibular tradicional. Morador da Asa Sul e filho de pais psicólogos, o jovem descobriu a vocação pela saúde no 8º ano do ensino fundamental, quando começou a gostar das aulas de biologia. Sua preparação para o vestibular ocorreu durante o 3º ano do ensino médio, em 2025.



Sua rotina começava às 7h15, no Colégio Pódion, onde contou com a ajuda de um cursinho preparatório e terminava a jornada às 20h. Ao descobrir que foi aprovado, o jovem diz que “pulou de felicidade”.



Segundo Santiago, realizar questões e provas anteriores foi fundamental para conseguir a aprovação."O mais importante é fazer muitas questões e priorizar conteúdos que você mais tem dificuldade", aconselha.



Além dos estudos, o estudante destacou o apoio emocional que recebeu de amigos e familiares.“Quero agradecer a meus amigos, pais e professores. Sem isso eu não teria conseguido”, conta.

Ana Clara Bruzzeguez, terceira colocada no vestibular tradicional da Universidade de Brasília (UnB) para o curso de medicina (foto: CB/DAPress/Yandra Martins)

A estudante Ana Clara Bruzzeguez, 17, é moradora de Águas Claras, filha de professora e técnico de segurança cibernética, foi aprovada ao sair do ensino médio em terceiro lugar para o curso de medicina no câmpus Darcy Ribeiro (Plano Piloto). O sonho de Ana Clara começou a ser trilhado desde o 9° ano do ensino fundamental, quando despertou o desejo de ser médica. “Meu foco era o Programa de Avaliação Seriada (PAS), mas faço a prova do vestibular tradicional desde o primeiro ano do ensino médio”.

A caloura afirma que começou a focar na preparação ao estudar para provas de bolsa, para escolas particulares: “Eu queria muito mudar para o Leonardo Da Vinci, e quando passei na prova para entrar, comecei estudando para a escola no 1º ano do ensino médio. No ano seguinte, mudei para o Olimpo e entrei no Guia do PAS, que me ajudou muito”. De acordo com Ana Clara, a expectativa é alta para o ingresso na universidade: “Estou muito feliz, espero que a UnB tenha a qualidade que todos falam, professores especializados, e também que tenha muitas festas!”

*Estagiários sob a supervisão de Ana Sá