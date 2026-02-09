Estudantes aguardam o listão do PAS no Teatro de Arena

João Ibiapina e família esperam pelo resultado (foto: CB/DA Press/Juliana Cabral)

Katarina tem o sonho de estudar na UnB, assim como o pai e família (foto: CB/DA Press/Juliana Cabral)

Por Alice Meira e Gabriela BrazMesmo com a possibilidade de chuva, estudantes já aguardam o famoso “listão” de aprovados na Universidade de Brasília (UnB). A lista de convocados pelo Programa de Avaliação Seriada (PAS) está prevista para sair nesta segunda-feira (9/1), às 17h, de maneira on-line e presencial: o listão com todos os nomes é colocado no mural do Teatro de Arena, no câmpus Darcy Ribeiro.Reunidos próximos ao Instituto Central de Ciências, na parte norte, os possíveis calouros esperam ansiosos pelos resultados. João Ibiapina, 17 anos, chegou duas horas antes do horário do resultado oficial. Ansioso pela aprovação no curso de engenharia de software, o jovem estudou no Centro de Ensino Médio Taguatinga Norte (CEM). Influenciado pelo irmão, Silfranklin Ibiapina, que atualmente faz mestrado em física também na UnB, começou a se interessar pela área de engenharias, e também realizou um curso técnico em TI, aumentando o amor pelo curso: “mesmo sem certeza que vou conseguir passar, estou esperançoso”, comentou.Com o sonho de ser professora, Katarina Kossobudza, 17 anos, espera ler seu nome na lista para licenciatura em história. Katarina acompanha a Universidade de Brasília (UnB) desde pequena, seus pais e avós estudaram na federal. “Sou apaixonada por humanas, e os conteúdos de história me interessam muito” , afirma.Passou os últimos três anos estudando para a prova seriada e atualmente imagina sua vida quando for aprovada. “Vou passar o dia inteiro aqui, vou até dormir no ICC”, brinca. Além de realizar uma graduação, Katerina tem um desejo de aproveitar tudo que a universidade tem a oferecer: “Quero usufruir de tudo que posso usar para aprofundar meu conhecimento, usar todas as oportunidades para estudar”, conclui.