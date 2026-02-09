Confira a lista com o nome dos aprovados no PAS

postado em 09/02/2026 18:00
Por Ian Vieira
A Universidade de Brasília (UnB) divulgou a lista com os 1.716 aprovados na primeira chamada do Programa de Avaliação Seriada (PAS), às 17h. Os calouros puderam conferir o "listão" de maneira presencial, no mural do Teatro de Arena do câmpus Darcy Ribeiro (Plano Piloto). Confira abaixo a lista dos aprovados:
Lista de Aprovados - PAS 2023-2025
|Nome
|Curso
|Adrielle Lima de Sousa
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Adryan Rodrigues Bem
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Agatha Abrantes Andrade
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Agatha Christie Silva
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Aila Maria Dias da Silva dos Santos
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Aishling Brito
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Alessandra Gabriely Costa Silva
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Alessandra Mendes Bandeira
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Alex Pasca
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Alexandre Cardoso Fernandes
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Alexandre Costa Nogueira
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Alexandre Marcal Braga
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Alexandre Tavares Lutz Pinheiro
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Alice Alves Guimaraes Neves
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Alice Cavalcante Alvares
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Alice Christine Matos
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Alice de Sousa Moura
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Alice dos Santos Silva
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Alice Elaine dos Santos Cavalcante
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Alice Ferraz Lopes
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Alice Oliveira Rocha
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Alice Ornelas Eloi Brauna
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Alice Rodrigues Morelo
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Alice Saenger Wurmbauer
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Alice Sousa de Farias
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Alice Sousa Dias
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Alicia Cruz Porfirio
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Alicia de Jesus Santos
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Aline Elize Lima de Carvalho
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Aline Silva Barbosa
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Allan Victor Ferreira de Alcantara
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Allegra Cia Penoni
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Alvaro Gabriel Azevedo de Castro
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Alvaro Machado Viero
|Darcy Ribeiro - Música (Licenciatura) - Diurno
|Alvaro Oliveira Larrosa
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Alvaro Ribeiro Furtado
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Alyce Fernandes de Souza
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Amanda Alves dos Santos
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Amanda da Silva Garcia
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Amanda de Fatima Jacomini Aparecida
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Amanda de Morais Heckert
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Amanda de Sales Fernandes
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Amanda Fernandes Monteiro
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Amanda Geovana Fernandes de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Amanda Julianna Ferreira Nominato
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Amanda Nascimento Sousa da Cruz
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Amanda Pires Pedreira
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Amanda Quaresma de Almeida
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Amanda Ribeiro Santana
|Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
|Amanda Rodrigues Gouveia
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Amy Lee Oliveira de Souza Dias Santana
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Ana Alice Queiroz Selveira
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Ana Barbara Barreto Dalcin
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Ana Beatriz Alves Siqueira Zanqui
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Ana Beatriz da Silva Vieira
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Ana Beatriz de Jesus Passos
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ana Beatriz Ferreira Santos
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Beatriz Maia Lima
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Ana Beatriz Martins Farias
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Ana Beatriz Santana Leite
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Ana Beatriz Silva Mendes
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Ana Beatriz Souza Atanasio
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Ana Beatriz Teixeira Louzeiro Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Ana Carolina de Lira Ribeiro
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Carolina de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno
|Ana Carolina de Oliveira Lima e Siqueira
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Carolina Farias Dias
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Ana Carolina Ferreira Camargos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Ana Carolina Pacheco da Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ana Carolina Silva de Castro Dias
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Ana Carolyna Colen de Souza
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Ana Cecilia da Silva Ferreira
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Ana Cecilia Soares Feitosa
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Barros de Sousa
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Batista
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Ana Clara Batista da Silva Morais
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Costa Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara de Medeiros Pessoa
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Ana Clara de Oliveira Junqueira
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Noturno
|Ana Clara do Nascimento
|UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Fernandes Carvalho da Mata
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Fernandes Cavalcante
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Goncalves Dias Xavier
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Hozana Andrade
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Lima Nascimento
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Marinho da Cunha
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Mendonca Oliveira
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Oliveira Brito
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Rabelo Goulart
|Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
|Ana Clara Ribeiro Galvao Diniz
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Ana Clara Rodrigues Marques
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Ana Clara Silva Bispo
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Souza de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Teixeira dos Santos
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Ana Clara Zimmer Fernandes
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Ana Claudia de Souza Cure
|Darcy Ribeiro - Ciências Ambientais (Bacharelado) - Noturno
|Ana Elisa Silva de Medeiros
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Ana Flavia de Oliveira Cunha
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Ana Flavia Medeiros Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Ana Flavia Silva Barboza
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Ana Gabriela Lacerda Silva
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Gabrielly Costa
|Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
|Ana Helena Dias da Silva
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Ana Hikary Kamada Amaral
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Ana Julia de Sousa Lopes
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Ana Julia Fernandes Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Julia Fragoso Alves
|Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
|Ana Julia Leite Prates
|Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
|Ana Julia Miyasaki Fernandes
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Ana Julia Oliveira de Sousa
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ana Julia Oliveira Lopes
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Ana Julia Pereira da Conceicao
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Ana Julia Pignataro Lange
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Ana Julia Rodrigues Lopes
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Ana Karolina de Oliveira Silva
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Ana Lais Teixeira de Sousa
|Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ana Laura Alves Mendonca
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ana Laura Casimiro Costa
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Ana Laura Ulhoa Barreto Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Ana Leticia Medeiros Steffens
|Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ana Leticia Ribeiro da Silva
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Ana Leticia Tavares de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Ana Liz Schwerz Reis
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno
|Ana Lucia Neves Silveira
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Ana Luisa Coury Andrade
|Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
|Ana Luisa Lopes Pereira de Oliveira
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Luisa Silva Ferreira
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Ana Luiza Carvalho de Melo
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Ana Luiza Costa de Souza
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Luiza Costa Santini
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno
|Ana Luiza Dias Nonato
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ana Luiza Fonseca Santos
|UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
|Ana Luiza Gomes Feliz
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno
|Ana Luiza Sousa Silveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Ana Rafaela da Silva Santos
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Ana Raquel Martins Carvalho
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Regina Souza Conceicao
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Rosa Rezende de Lima Mendes
|Darcy Ribeiro - Química (Licenciatura) - Noturno
|Ana Sofia Marcelino dos Santos Silva
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Ana Stopa Mazer
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Vitoria de Almeida Melo
|Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ana Vitoria do Nascimento Valadares
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Ana Vitoria Oliveira dos Santos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Ana Vitoria Silva de Lima
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Analissa Lino Prado
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Anderson Tyrka
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Andre Guimaraes Paiva
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Andre Luis Rocha Lopes de Aguiar
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Andre Luiz Cardoso de Paula
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Andre Luiz Goncalves Dias
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Andre Luiz Inacio Rocha
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Andreia Roque Oliveira
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Andressa Alves Pereira
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Andressa Clemonez Mendonca
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Andressa da Silva Barbosa Teles
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Andressa Vilela Franca
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Andrey Alves Monteiro
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Angela Almeida Santos
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Angela Gadelha da Silva
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Angelo Paulo Alves
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Anna Beatriz Botelho Marques de Andrade
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Anna Carolina Magalhaes Sampaio
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Anna Clara Alves Macedo
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Francês (Bacharelado) - Diurno
|Anna Clara Morais Meneses
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Anna Clara Pereira Viana Rocha
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Anna Elisa Caixeta de Souza
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Anna Gabriela Ferreira Philbert Lane
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Anna Ji Zheng
|Darcy Ribeiro - Teoria Crítica e História da Arte (Bacharelado) - Noturno
|Anna Julia Lopes da Silva
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Anna Julia Magalhaes de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Anna Julia Quintiliano Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Anna Luiza Alves
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Anna Luiza Bessa de Lima Lopes
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Noturno
|Anna Luiza Lima da Mata
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Anna Vivyan Soares Nunes
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Anne Gabrielly de Souza
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Anny Carvalho de Novais
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Antonio Carlos Dias Dias
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Antonio Machado de Resende
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Antonio Mendes da Silva Neto
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Antony Gustavo de Sales Martins
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Any Beatriz Ferreira da Silva Sousa
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Aquiles Boner Leo Alcacio
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Aquiles Pontes Capote
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Alves de Oliveira
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Arthur Correa Barbosa
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Arthur Cortizo Quintanilha do Nascimento
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Couto Lopes Vieira
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Arthur de Oliveira Favacho
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Arthur de Oliveira Salvador
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Arthur do Couto Moreira Souza
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Drago Franceschi de Azevedo
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Emanoel Lima da Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Arthur Felipe Souza Silva
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Arthur Fernandes Bertoli
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Gabriel da Silva Pimentel
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Arthur Gustavo Flores de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Langamer de Oliveira Peixoto
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Arthur Lira da Silveira
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Arthur Maia Gomes
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Miguel Souza de Paula
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Nepomuceno Rotatori
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Arthur Nobrega Neves
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Arthur Oliveira Reges
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Pereira Duarte
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Pires de Souza Barros
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Ribeiro Barbosa
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Arthur Rodrigues Trajano
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Sampaio Souza
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Arthur Santos Pinheiro Codenotti
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Arthur Silva Soares
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Arthur Vitor da Silva Nepomuceno
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Artur Anacleto da Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Artur Avanci Laval
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Artur Fonseca Neiva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Artur Gontijo Curcino
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Artur Lago da Cunha Barboza
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Assuelque Estrela Dias
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Augusto Andrade Teixeira
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Augusto Portela Farikoski
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Augustus de Aguiar Mattos
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Barbara da Silva Inacio Lima
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Beatrice Moya Fernandes Lopes Pains
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz Albuquerque da Paixao
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Beatriz Alves da Costa Moreira
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Beatriz Alves da Trindade
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Beatriz Balter Martins da Silva
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Beatriz Bezerra Rufino Ferreira Paiva
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz Borges Barroso Moura
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz da Cunha Abreu
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz de Sousa Cardoso
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz de Souza Maia
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz dos Santos Barros
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Beatriz dos Santos Marques
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Beatriz Felix Lima
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Beatriz Holanda Durao Sampaio
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz Lourenco Soares
|Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz Melo e Crespo Negrao
|Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
|Beatriz Moreno Simoes Zaconeta
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Beatriz Nunes de Carvalho
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Beatriz Ponte Carvalho
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Beatriz Quirino Lemos
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz Rizzo Takano
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Beatriz Soares Teixeira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz Torrezan Pereira da Luz
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Beatriz Willik Pires Pimentel
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Bento Amorim e Faria
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Bento Tiburcio Mendes
|Darcy Ribeiro - Música (Bacharelado) - Diurno
|Bernardo Celestino Ferreira
|Darcy Ribeiro - Ciências Ambientais (Bacharelado) - Noturno
|Bernardo Leao Campelo
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Bernardo Monferino Nunes Campos
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Bernardo Tarouquella Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Bernardo Vieira Carvalho
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Bianca Almeida Ramos
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Bianca Campos da Silva
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Bianca da Silva Cordeiro Martins
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Bianca de Oliveira Rocha
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Bianca Lucena Guterres
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Bianca Marques da Silva
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Bianca Santos Siqueira Leite
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Bianca Tawanne Sousa Veloso
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Brenda Camili Reinaldo Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Brenda Fernandes Amaral
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Brenno Rudha Costa Vieira
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Breno Garcia Goncalves
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Breno Rios da Silva
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Brianda Rodrigues Dantas
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Noturno
|Bruna Alves Neves da Silva
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Bruna Barbosa Carvalho
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Bruna Coelho da Silva
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Bruna Cruvinel Nascimento
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Bruna Eduarda Soares Silva
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Bruna Lemos Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Bruna Martins Batista Teles
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Bruna Mitie Yamada Ramos
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Bruna Oliveira Brigueti
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Bruna Raquel Melo Fonseca Robias
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Bruna Sara Braganca de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Bruno Bicalho Souza
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Bruno Cunha Rego Filgueiras Pohl
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Bruno Ferreira da Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Bruno Gontijo Barreto
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Bruno Reschke da Cunha Copolla Amaral
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Bruno Rodrigues de Souza Carvalho
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Bruno Silva Carneiro
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Bruno Siqueira de La Plata
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Caio Alexander Fernandes de Abreu
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Caio Andrade de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Caio Bernardo Costa da Rocha
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Caio Cesar Lima Martins
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Caio Cesar Silva de Araujo
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Caio Cunha Carvalho
|Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
|Caio Daniel Pereira
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Caio Diran Romao Veiga
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Caio Goncalves Terra
|Darcy Ribeiro - Música (Licenciatura) - Diurno
|Caio Lima de Andrade Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Caio Miyakoda Macabu
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Caio Queiroz de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Calebe Sousa Machado
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Calel Muriack Nunes Esteves de Peixoto
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Camila Alves Ferreira
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Camila Alves Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
|Camila da Silva dos Santos
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Camila Emidia Cavalcanti Barros
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Camila Mendes Brito
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Camila Silva Carneiro
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Camila Vitoria de Andrade Souza Silva
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Camilla Araujo Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Camille Schulli Silva
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Camylla Lopes da Mota
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Carlos Alberto Bandeira de Brito Franco
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Carlos Augusto Magalhaes da Silva
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Carlos Eduardo Dias Pinto Marques
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno
|Carlos Henrique dos Santos Carvalho
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Carlos Henrique Tavares Lima
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Carolina Evelyn Brito Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Carolina Feitosa Valverde
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Carolina Horigoshi Maximino
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Caroline Xavier Cury
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Carolinna Araujo Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Catarina Costa Sales
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Catarina Parnaiba de Santana
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Catarina Penteado Cunha
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Caterina Viana Gepp
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Caua de Aquino Lemos
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Caua Gabriel de Souza Oliveira
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Caua Lucrecio de Sousa Brasil
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Caua Oliveira Alves
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Caue Ruas Vieira Araujo
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Caue Tomas Batista
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Cecilia Alves Chaves Costa
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Cecilia Batista dos Santos Souza
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Cecilia Claro Moura Cavalcante
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Cecilia Dias Medeiros
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Cecilia Duarte Uchoa
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Cecilia Gruber Santana
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Cecilia Lopes Andrade
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Cecilia Venturelli Machado
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Chayron Pedro de Sousa Lopes
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Christian Gabriel Alves de Godoy Dias Magalhaes
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Clara Alexandre do Carmo
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Clara Beatriz Santos da Silva
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Clara Capovilla Godoy de Lima
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Clara da Silva Rangel
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Clara Lopes Mussel
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Clara Martins Monteiro Belo
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Clara Rosa Henrique Sena de Paiva Madeira
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Clarice Lima Fraga Sesana
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Clarice Vaz Peres Torelly
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Clarisse Ferreira Amaral dos Santo
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Claudia Vitoria Goncalves de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Cleiton Pereira de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Crislayne do Nascimento Rocha
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Cybelle Eduarda Ramos da Silva
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Cynthia Rodrigues de Sousa
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Dandara Gurgel Muniz
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Bravo Lima
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Daniel Carneiro Simplicio
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Curado Barbosa
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Daniel da Costa Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Damato Belmock
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Daniel Fernandes Oliveira
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Ferreira de Melo
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Lopes Reis
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Querino Mattei
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Ribeiro da Silva
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Rodrigues Couto
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Daniel Rodrigues Gouvea
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Daniel Soares de Sousa
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Sousa Batista
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Souza de Carvalho
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Souza Emerick Martins
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Daniel Villas Boas Angelim
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Daniela Deboni Silva de Mello
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Danielle Alves Nogueira
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Danielle Espirito Santo Alves
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Danielly Oliveira Aguiar
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Danilo de Castro Alves
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Danilo de Castro Lacerda
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Danilo Fonseca Lima Carvalho Pereira
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Danilo Goncalves Rego
|Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
|Danilo Macedo Gomes
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Dante Silva Calvet
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Davi Arantes de Almeida Luciano
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Davi Augusto Accioly de Carvalho
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Davi Bezerra Teixeira
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Davi da Silva Sant Ana
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Davi de Oliveira Mundim
|Darcy Ribeiro - Música (Bacharelado) - Diurno
|Davi Duarte de Sousa
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Davi Emanoel Balduino da Silva Costa
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Davi Galiza de Freitas
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Davi Henrique Siqueira de Sousa
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Davi Lemos de Souza
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Davi Lima Braga dos Santos
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Davi Lima de Jesus
|Darcy Ribeiro - Física (Licenciatura) - Noturno
|Davi Macedo Matos
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Davi Martins Mendes da Silva
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Davi Medeiros Melo
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Davi Moura Grossmann
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Davi Oliveira Duraes
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Davi Pereira Braga de Sousa
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Davi Ponte Monteiro
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Davi Rykelmy Fontes Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Davi Santos Albuquerque
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Davi Silva de Lima
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Davi Tanezini Mota
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Davi Tiveron Borges
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Davi Vieira Vasconcelos
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Debora da Silva
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Debora Pinheiro Soares
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Debora Santos da Rocha
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Delali Sofia Defor
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Denyel Rogeres Leles dos Santos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Deyse Kelly Mendes de Moraes
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno
|Dhara Julia de Abreu Silva
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Dhieny Horrany Ferreira Luna
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Diego Cardozo Araujo
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Diego Ferreira de Azevedo Camilo
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno
|Diego Marques Amorim Ferreira
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Diulliany da Mota Ferreira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Douglas Gabriel da Silva
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Duanne Fernanda Alves Goncalves Pereira
|Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
|Edhuarda Negreiros Soares
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Eduarda da Costa Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Eduarda Gomes Rocha
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Eduarda Isabelly Corcino de Sousa
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Eduarda Oliveira
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Eduarda Rodrigues dos Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Eduarda Santana Santiago
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Eduarda Santiago Freitas Borges
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Eduardo Dias da Silva e Sa
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Eduardo Fernandes de Souza
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Eduardo Kohlsdorf
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Eduardo Lima Aragao
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Eduardo Lopes Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Eduardo Marconi Rodrigues Vieira
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Eduardo Massao Ribeiro Miki
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Eduardo Melo Vergne Dainez Resende
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Eduardo Meneses Franca
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Eduardo Nogueira Nunes da Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Eduardo Peixoto Falleiros
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Eduardo Pereira Botelho
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Eduardo Pietro Rocha Martins
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Eduardo Rodrigues Torres
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Elen Vitoria Gomes dos Santos
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Elias Oliveira de Sousa
|Darcy Ribeiro - Física (Licenciatura) - Noturno
|Elis de Marcos Rabelo Teixeira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Elisa Araujo Skrobot
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Elisa da Veiga Jardim Neves
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Elisa Guimaraes Freitas
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Elisa Jube Machado
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ellen Lopes da Silva
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Ellida Tavares Magalhaes
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Eloah Farina Zago
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Eloah Martinez Lupatini Goes
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Emanuel Queiroz Lacerda
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Emanuele Souza Lopes Almeida
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Emanuelle Cristina Gomes dos Santos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Emanuelle da Silva Pamplona
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Emanuelle Gomes Fernandes
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Emanuelle Landim Farias
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Emanuelle Salles Pessoa
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Emanuelly de Maria Rego Lourenco
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Emilly Balica de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Emilly de Souza Fagundes
|Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
|Emilly de Souza Leite
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Emilly Kamilly de Oliveira Jacauna
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Emilly Lorrany Lacerda de Almeida
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Emily Reis de Souza Mello
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Emmanuel Hooper Amaral
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Emyle Mendes Santos
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Endryos Cristopher de Souza Guerra
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Enrico Mercon Sa Vieira
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Enya Silveira Alves
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Enzo Brandao Cantuaria
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Enzo Felipe Brevilata Moura
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Enzo Gabriel Marques Ferreira da Encarnacao
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Enzo Gabriel Rodrigues Mack
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Enzo Gomes Rocha
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Enzo Henrique de Brito Medeiros
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Enzo Mariano Messias de Morais
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Enzo Martins Costa
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Enzo Martins Polito
|Darcy Ribeiro - Física (Licenciatura) - Noturno
|Enzo Rosa Durante Lima
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Enzo Torres de Carvalho
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Enzzo Antonio Ramos Marques Marangon
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Eric Claudino da Cruz
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Erica Ferreira da Luz Rosa
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Esperanca Pantoja Araujo
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Ester Cardoso da Silva Morais
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Ester Cordeiro de Siqueira
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Ester Pinheiro da Silva
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Ester Xavier e Costa
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Esther Cristina Goncalves Silva
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Esther Vallentina Soares Barbosa
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Eva Giovanna Pereira Lira
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Eva Vitoria de Almeida Cardoso
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Evelly Eduarda Nunes de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Evelly Raquel de Oliveira Galdino
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Evellyn Brandao de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Evellyn dos Anjos Sabino de Moura
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Evellyn Goncalves Moraes
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Evelyn Hellmann Vilela
|Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno
|Evelyn Lorrane de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Fabio Henrique Pereira Cardoso
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Fabio Souza Amorim
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Fabricia Ferreira Moura
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Espanhol (Bacharelado) - Noturno
|Fabricio Guedes Viana
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Fabrizio Frageti Santoro
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Alves Delgado
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Barros Coelho
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Brasil de Moura
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Carvalho Antunes
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Franco Cavalcanti Dantas
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Felipe Franco Lucas
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Felipe Guimaraes Damasceno
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Kunz Dias
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Felipe Mendes Meira
|Darcy Ribeiro - Ciências Ambientais (Bacharelado) - Noturno
|Felipe Pereira de Freitas de Mesquita
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Queiroz Santos
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Salles Borges Sebalho
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Felipe Santos
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Silva Feijo
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Felipe Soares de Paiva
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Souza Martins Souto
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Felipe Venzi Farias
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Fernanda Araujo da Silva Goncalves
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Fernanda Fernandes dos Santos
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Fernanda Ferreira Moura
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Fernanda Lima dos Santos
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Fernanda Mendes Frazao
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Fernanda Terra Brandini
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Fernando Consule Moura Beninca
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Fernando Gomes Adorno
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Fernando Goncalves Medeiros de Paula Pessoa
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Fernando Hortencio Correa
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Fernando Praciano Guimaraes
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Fernando Rodrigues Marciano Silva
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Fernando Santos Barbalho
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Filipe Araujo Hohmann
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Filipe Vieira Guimaraes Fialho
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Filippe Amadeu Melo dos Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Flavia Dias de Freitas
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Flavia Moraes de Oliveira
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Flavia Oliveira Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Francisco Brito Bassi Peres
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Francisco Gonzaga
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Francisco Vieira da Costa Jorge
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Frederico de Araujo Teles Filho
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Frida Mariana Ferreira Moreira
|UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
|Gabriel Alcantara dos Santos
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabriel Almeida Hanai
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Gabriel Araujo da Silva
|Darcy Ribeiro - Geofísica (Bacharelado) - Diurno
|Gabriel Arcanjo Batista Vieira
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabriel Barbosa da Silva
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Gabriel Belem Lima Borba
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Gabriel Britto Colling de Souza
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Gabriel de Brito Barboza da Costa
|Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
|Gabriel de Holanda Arruda Agostinho
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Gabriel Demoliner Kubota
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Gabriel Di Pace Aragao
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Gabriel Dias Vidal Azevedo
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno
|Gabriel do Nascimento Alves
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabriel Ferreira de Almeida
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Gabriel Ferreira de Souza
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabriel Gomes da Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabriel Goncalves de Medeiros
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Gabriel Kuhn de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Gabriel Lima Bruno
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Gabriel Linhares Sautchuk
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Gabriel Matos Santarem
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Gabriel Moreira Machado Landin
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Gabriel Oliveira Chiapetti
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Licenciatura) - Noturno
|Gabriel Oliveira Lima
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Gabriel Orlandi Rubim
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabriel Paes Cordeiro
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Gabriel Parente Moraes
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Gabriel Pereira Araujo dos Santos
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Gabriel Ribeiro Alvares
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Gabriel Santiago Dourado Costa
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Gabriel Viana Brasil
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabriel Vidal Garcia
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Gabriel Vieira Franco
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Gabriel Vieira Xavier
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Gabriel Yoshihiro Ashiuchi Bertucci
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Gabriela Antonia Norberto Peixoto
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Gabriela Araujo de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Gabriela Azevedo Lopes do Nascimento
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Gabriela da Silva Sudario Lopes
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Gabriela de Oliveira Falcao
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Gabriela Dias Peroni
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Gabriela dos Santos Torres
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Gabriela Henrique de Jesus Silva
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Gabriela Landim Dantas
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Gabriela Mello Almeida
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Gabriela Morcelles Feitosa Nogueira de Sousa
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Gabriela Oliveira Barbosa do Monte
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Gabriela Siqueira Moor Wagner
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Gabriela Socrates Torres
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Gabriele Peixe dos Santos
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Gabriele Rodrigues Peronico
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabriella Batista Cecilio Negromonte
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Gabriella Soares de Sousa Paz
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabrielle Cardoso Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabrielle Dias Santos
|UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
|Gabrielle do Nascimento Leandro Gomes
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Gabrielle dos Santos Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gabrielle Guedes Ferreira
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Gabrielle Mitsue de Souza Brockveld
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Gabrielly Barreto Santos
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Gabrielly dos Santos Dourado
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Gabrielly Lopes Pacheco Barbosa
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Georgia Dourado Pinto Franca
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Georgia Duraes Santos
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Geovana Beatryz Menezes Guimaraes Santos
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Geovana Bezerra Guedes
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Geovana Carvalho Marinho
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Geovana Dorneles Kos
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Geovana Gabriela Ferreira Paulino
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Geovana Gomes Ribeiro
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Geovana Rodrigues Moreira
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Geovanna Alves Freitas
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Geovanna Diniz Oliveira
|Darcy Ribeiro - Física (Licenciatura) - Noturno
|Geovanna Eloiza Pereira da Silva
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Germano Victor Rocha Costa
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Gian Felipe Goncalves Bezerra
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Giovana da Silva Bandeira
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Giovana de Melo de Queiroz
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Giovana Emiliana Peterle Bezerra
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Giovana Ferreira Dias
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Giovana Machado Falcao
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Giovana Maria Ferro Szepaniuk
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Giovana Miranda de Morais
|Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno
|Giovana Santos Albuquerque
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Giovane Nobre da Silva
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Giovane Valentim Bessa da Costa
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Giovanna Almeida Urzedo
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Giovanna Barbosa dos Santos
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Giovanna Carneiro Borges
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Giovanna de Souza Goncalves
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Giovanna dos Santos Oliveira
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Giovanna Fernandes Ponciano
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Giovanna Lopes de Araujo
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Giovanna Manuelly Ferreira de Souza
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Giovanna Pereira de Queiroz
|Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
|Giovanna Pinheiro Mendes de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Giovanna Tomasi Francica
|Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
|Giovanni Gonzaga Mezzarobba
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Gisele Ribeiro de Brito
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Giulia Barcellos Moraes
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Giulia Santos Borges
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Giullia de Souza Santos
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Gleyciane Silva Birino
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Grasielle Carvalho de Farias Borges
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Albanez Figueredo
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Almeida Rodrigues Magalhaes
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Guilherme Alves Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Badia Hecksher
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Guilherme Bezerra de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme de Oliveira Freire
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Inacio Braga Coutinho
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Laurindo Barros
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Guilherme Maia da Silva
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Melo da Cunha
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Miranda Esteves
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Ribeiro dos Santos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Guilherme Rodrigues Vitorino
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Roriz de Miranda Rego
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Silva Fratari
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Guilherme Silva Vidal
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Gustavo Alves Santana
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gustavo Alves Viana
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Gustavo Anjos dos Santos
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Gustavo Atila Rodrigues Medeiros
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Gustavo Azevedo Sarmento
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Gustavo Bonifacio
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Gustavo Caetano de Souza Araujo
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Gustavo da Silva Santos
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Gustavo de Oliveira Guimaraes
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Gustavo dos Prazeres Silva
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Gustavo Goncalves Oliveira
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Gustavo Marques Moraes
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Gustavo Martins Nascimento
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Gustavo Nogueira Almeida
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Gustavo Oliveira Farias
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Gustavo Oliveira Silva
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Gustavo Rocha Campos Nogueira
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Gustavo Soares de Rezende Albernaz
|Darcy Ribeiro - Química (Licenciatura) - Noturno
|Hadassa Brito Alves Honorato
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Hanna Maria Silva Brandao
|Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
|Hannah Cristina Mota da Cunha Reis
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Hayane de Souza Farias
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Hebert William de Sousa Nunes
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Heitor Alves da Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Heitor Curado Maciel Lopes
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Heitor Jeronimo da Silva Freitas
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Heitor Mazaron Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Heitor Ribeiro Bezerra
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Heitor Vargas Nascimento
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Helen Ferreira Silva
|Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
|Helena Canario Pimentel
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Helena Cardoso de Mattos
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Helena Cestari Castello Branco
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Helena Henriques Chagas
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Helena Reis Gomes Barbosa
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Helena Trad Aguilar
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Heloisa de Oliveira Andrade
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Heloisa Lopes da Silva
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Helyse Maereen Borges de Santana
|Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
|Henrique Alves Kreimer
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Henrique Bastos Lino
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Henrique Chaves Oliveira
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Henrique da Rosa de Souza
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Henrique Ferreira Pimentel Castro
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Henrique Koehler Barbosa
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Henrique Ricardo Argolo Ferreira
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Henrique Rosemberg Coelho da Fonseca
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Henrique Tomaz de Aquino
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Henrique Vieira de Carvalho
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Heric Alencar da Silva Pinto
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Hevelyn Sousa Vaz
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Hiago Henrique Dantas Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Higor dos Santos Carvalho
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Hugo Canavarro Costa
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Hugo Leandro Rocha de Moraes
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Hugo Lisauskas Campos
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Hugo Oliveira Xavier
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Iago Guimaraes de Oliveira
|UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
|Iago Muniz Teles Vale
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ialrety Barbosa Silva
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ian de Lannoy
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Iana Flor Rocha Evangelista
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Ianny de Figueiredo Machado
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Iasmim Lima da Silva
|Darcy Ribeiro - Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano - Americana (Licenciatura) - Noturno
|Iasmin Goncalves Costa
|Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
|Igor Cavalcanti da Silva
|Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
|Igor Oliveira Lima
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Inacio Maeda Mendanha
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Ingrid Clemente Rezende
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Ingrid Gabrielle de Sousa Pereira
|Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ingrid Marques da Costa Timbo
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Ingrid Novais Costa
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Ingrid Souza Silverio
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Ingrid Torres dos Santos
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Iorany Alves da Silva
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Isaac Alves Loiola Sampaio
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Isaac Campos Gama Oliveira
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Isaac Matias Sousa
|Darcy Ribeiro - Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano - Americana (Licenciatura) - Noturno
|Isabel Torres Carvalho
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Isabel Vieira Lins
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Isabela Alves Carvalho Grangeiro
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Isabela Alves Ferreira
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Isabela Cabral Pellicione Sulz Gonsalves
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Isabela Carmo Rosa
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Isabela de Gois Vieira
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Isabela Duarte de Souza
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Isabela Duraes Fonseca Fernandes
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Isabela Guimaraes do Vale
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Isabela Inacio Brandao
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Isabela Jarjour Jardim Cavalcante
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Isabela Machado Tomaz
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Isabela Marques Resende Dias
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Isabela Nogueira Rodrigues de Oliveira
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Isabela Oliveira da Silva
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Isabela Pinheiro Dantas
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Isabela Sampaio Correa
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Isabela Silva Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Isabela Tuler Veloso
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Isabela Vieira Senra Sacramento
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Isabella Alves Gama
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Isabella Cristina Bessa Rabelo
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Isabella Cristina Medeiros de Saboia e Souza
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Isabella de Souza Cezilio
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Isabella Moreira Azevedo
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Isabella Nascimento Abreu
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Isabella Paixao dos Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Isabella Rodrigues de Souza
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Isabella Sampaio Fae
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Isabella Santos Seabra
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Isabella Vidal Lucas Batista
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Isabelle Cristina Gomes de Alcantara
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Isabelle Giovanna Matias Vitoriano
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Isabelle Paiva de Souza
|Darcy Ribeiro - Ciências Ambientais (Bacharelado) - Noturno
|Isabelly Moreira Cabral
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Isabelly Sophia Cunha de Sousa
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Isac da Costa Brito
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Isadora Alda Meirelles da Silva Vaz
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Isadora Corado Batista
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Isadora de Araujo Xavier
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Isadora Fagundes Macario
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Isadora Ferreira Bittencourt
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Isadora Ferreira Lopes
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Isadora Ferreira Reis
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Isadora Goncalves Cabral
|Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno
|Isadora Goursand Guanabara
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Isadora Holanda Correa
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Isadora Mendes de Oliveira Azevedo
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Isadora Rodrigues Rocha
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Isadora Santos de Carvalho Monteles
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Isadora Tavares Almeida
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Isadora Tolentino Garcia
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Isaias Ferreira dos Santos
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Isaque de Souza Daniel
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Ishamana da Cunha Garcia
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Isis Maria Lobo Araujo
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Italo Augusto Paiva de Souza
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Italo Diego Moura Barbosa
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Iuri Lunardi Barboza
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Ivan Lafeta de Melo Rezende
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Izabela Malamin de Queiroz
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Izabelly Catharine Ferreira da Silva
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Jackeline Vieira de Castro
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Jade Moura Barbosa
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Jade Pereira Lira Schelle
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Jamilly Christtiny Miranda Pacheco
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Jamilly Gabriele da Silva Almeida
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Jaqueline Ferreira Soares
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Jaqueline Pereira Barbosa
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Jessica de Oliveira Martins
|Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
|Jessica Duarte Raslan
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Jessica Santos de Sousa
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Jessika Ferreira da Nobrega
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Jhennyfer Paixao Souza
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Jhully Karolyne Batista Andrade
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Joana Brandi Regato de Almeida
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Joana Pauli Leitao
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Joanna Figueiredo Xavier
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Joao Akira Gimenes Toyama
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Joao Alexandre Silva Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Joao Antonio Gomes Batista de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Licenciatura) - Noturno
|Joao Arthur de Almeida Pereira
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Joao Augusto Martins Alves
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Joao Cavalcanti Medeiros
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Joao Fellipi Pereira Soares
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Joao Gabriel Azevedo Rocha
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Joao Gabriel de Santana Sainz
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Joao Gabriel dos Santos Costa
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Joao Gabriel Trindade Vittorassi
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Joao Guilherme Rodrigues da Silva
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Joao Henrique de Camargo Macedo
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Joao Henrique Rabelo de Araujo
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Joao Lucas Campos Oliveira
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Joao Lucas de Souza Risso
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Joao Lucas Fernandes Alves
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Joao Luiz Vieira Rodrigues
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joao Marcos de Oliveira Silva
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Joao Marcos Rocha Lopes de Aguiar
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joao Miguel Dias Ferreira
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Joao Pacheco Arraes Jardim
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Joao Paulo Beneton Valim
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Joao Paulo Cardoso da Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joao Paulo de Moraes Barbosa
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Joao Paulo de Oliveira Moreira Ibiapina
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joao Paulo Elias Batista
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Joao Paulo Fernandes da Cruz
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Joao Paulo Liberio Gomes Santos
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Joao Paulo Neres da Silva
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Joao Pedro Avelino Alves
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Joao Pedro Camara Leao
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joao Pedro Costa Bolzani Torres
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Joao Pedro dos Santos Benvenuto Goncalves
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joao Pedro Isaias Santana
|Darcy Ribeiro - Música (Licenciatura) - Diurno
|Joao Pedro Jeunon Vieira Cruz
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Joao Pedro Nascimento Silva
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Joao Pedro Oliveira Ventura dos Santos
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Joao Pedro Pacheco dos Santos
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Joao Pedro Pinho de Lima
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Joao Rafael de Medeiros Marques
|Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
|Joao Roberto Farias Martins
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Joao Rocha de Almeida
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joao Victor de Souza Cortez
|Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
|Joao Victor Furtado Yallico
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joao Victor Guedelha Santana
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Joao Victor Peixoto Fernandes
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Joao Victor Silva Goncalves
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Joao Vitor Artine Lopes de Souza
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joao Vitor Barradas Galvao
|Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
|Joao Vitor Fernandino da Silva
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Joao Vitor Ferreira Ludgero
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Joao Vitor Gomes da Silva
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Joao Vitor Marano Teixeira
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Joao Vitor Mendonca dos Santos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joao Vitor Resende Ramalho Barros
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Joao Vitor Valverde Nascimento
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno
|Joaquim Carneiro Valadares Neto
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Joaquim Carvalho Araujo Pires
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Joaquim Manoel Rodrigues dos Santos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|John Wesley Santana da Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Jorge Henrique Pereira dos Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Jose Barros Neto
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Jose Bernardo Cavalcante Sampaio Nogueira
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Jose Carlos Nunes de Siqueira Neto
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Jose Gabriel Pereira Pinto
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Josue Batista Oliveira Araujo
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Josue da Silva Rocha
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Josue Pereira Machado
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Julia Alves Marin
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Julia Alves Passos
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Julia Baars Milward
|Darcy Ribeiro - Química (Licenciatura) - Noturno
|Julia Barbosa Lemos dos Santos
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Julia Barbosa Silva
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Julia Barros Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Julia Brito Piquia
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Julia Bronzo de Pinho
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Julia Carneiro Panquestor
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Julia Coser de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Julia da Costa Esteves Amorim
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Julia de Araujo Campos
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Julia de Araujo Freitas
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Julia de Oliveira Rodrigues
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Julia de Sales Monteiro
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Julia de Sousa Rodrigues
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Julia Defilipo Venancio
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Julia Dias Marques
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Julia Ferreira de Sa
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Julia Ferreira Fernandes
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Julia Franco Soares
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Julia Gabriela Domingues Ferreira
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Julia Gabriella Araujo Souza
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Julia Goncalves Trevizolo de Souza
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Julia Gontijo da Silva
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Julia Gusmao Pio da Costa
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Julia Kauanne de Jesus Fernandes
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Julia Kiffer Santos Macedo Araujo
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Julia Lacerda Brito
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Julia Luz Dias
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Julia Macieski Antunes
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Julia Magalhaes Mota
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Julia Maranhao Oliveira das Neves
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Julia Maria de Holanda
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Julia Maria Trompieri Barreto
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Julia Medeiros Porto
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Julia Melo da Silva
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Julia Melo Franca
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Julia Mena Pereira Lopes
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Julia Naves de Saboia Ximenes
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Julia Novais Ferreira
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Julia Oliveira Montagner Melatti
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Julia Pedreira Correa
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Julia Pedrosa Nunes
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Julia Pereira Andrade
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Julia Perini de Faria
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Julia Queiroz da Rocha Oliveira
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Julia Querino Britto
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Julia Ramos Rezende
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Julia Rodrigues Bernardo
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Julia Rodrigues Trajano
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Julia Rondon Franco
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Julia Rosa Chaves Pereira
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Juliana Farias Lopes
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Juliana Ferreira Santana
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Juliane de Sousa Mundim
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Julio Bibiano da Silva Neto
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Julio Cesar Brito de Sousa
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Julio Cordeiro Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Julio Ruan Pablo dos Santos Ferreira
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Jullia Alves da Silva
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Jullia Maria dos Santos Gomes
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Jullya Soares da Silva
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Julyana Paula Periera Lima
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Kadu Gabriel Linhares Santos
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Kaio Bitencourt Raspante
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Karina Maciel Mota
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Karine do Nascimento Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Karine Vitoria Lemos Braga
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Karla Lauanny Camargo de Morais
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Kathleen Jamilly Cimino de Jesus
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Kathleen Sousa Barbosa
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Katlyn Lorranny Peixoto da Silva
|Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
|Kaua Martins dos Santos
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Kaua Nogueira Barbosa da Silva
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Kauan Andrade Sampaio
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Kauan dos Santos Xavier
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Kawa Paiva Araujo
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Kawany Ketlen Rodrigues dos Santos
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Kaynan Rocha Correia
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Kelly Cristina da Conceicao Farias
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Kenned Barbosa de Araujo
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Kethelen de Sousa Figueredo
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Kethllen Eloah de Almeida Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Kethylen Emanuele Alves dos Santos
|Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
|Ketley Mariana Carvalho Sousa
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Keven dos Santos Araujo Guimaraes
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Kiara Alves Fagundes
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Lailla Marques Maciel
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Lais Guimaraes Santos de Miranda
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Lais Santana da Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Laiza Sousa Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Lana Rodrigues Santos Tosta
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Lara Almeida da Costa
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Lara Barros Freitas Brito
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Lara Lis Oliveira Filgueira
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Lara Maria Kurimori Vieira Guimaraes
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Lara Reis Araujo
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Larissa Botelho de Azevedo
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Larissa Campos Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Larissa Moreira Duraes
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Larissa Rodrigues Coelho
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno
|Larissa Tymburiba Sade Reis
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Laryssa Stephanny de Oliveira Santos
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Lauany Regina Alves Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Laura Alves Lamounier
|Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
|Laura Castanho Correa Naranjo
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Laura Cibelly Araujo Lima
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Laura Costa da Silva
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Laura Emanuelle de Figueiredo Fernandes
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Laura Gabriela Guimaraes Brandao
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Laura Galvao Magalhaes
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Laura Ramos Roriz
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Laura Rezende de Mendonca
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Laura Rodrigues Fernandes de Santanna
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Laura Sousa Saldanha
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Laura Souza Paes Landim Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Laura Suelen Siriano Ferreira
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Laura Vargas da Silva
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Lauryane Maloney Barros
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Lavinia Rezende de Oliveira
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Layza Cristina Gomes Santos
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Leandro Ferreira da Silva
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Leandro Gnone Moreira
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Leandro Monteiro de Sa Rabelo
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Lena Gabrieli Rodrigues de Carvalho
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Leonardo Albuquerque Lima
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Leonardo Barbosa Alves de Macedo Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Leonardo de Melo Reis
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Leonardo de Moura Guimaraes
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Leonardo Freire de Holanda Alencar
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Leonardo Jesiel dos Santos Ramos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Leonardo Ribeiro de Araujo
|Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno
|Leonardo Sales de Paula
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Leticia Albino Rodrigues Queiroz
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Leticia Almeida Gebrim
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Leticia Borela Campello
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno
|Leticia Gabriella Pereira de Souza
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Leticia Luana Rocha da Silva
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Leticia Manciola Lobo
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Leticia Maroccolo de Aquino
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Leticia Marques Baptista
|Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
|Leticia Monteiro dos Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Leticia Moreira de Oliveira
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Leticia Rodrigues Magalhaes
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Leticia Sena da Silva Castro
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Leticia Soares Firmino da Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Levi Araujo Rego
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Levi de Abreu Barbosa Junior
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Lidia Beatriz Guimaraes Brandao
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Lidia Pereira Dias
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Lidia Viana de Lima
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Lidiany Pereira de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Linda Fideles Franca
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Lindsay Nicoly Silva Martins
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Lisa Revert Usami Neiva
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Livia Damaris David Vieira
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Livia Maria Ramos Sena
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Lorena da Costa Coelho Veras
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Lorena Durans
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Lorena Noronha Alves
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Lorenzo Baiocchi Cappi Guimaraes
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Lorenzo Boner Leo Alcacio
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Lorranny Almeida Goncalves
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Lorrany Alves Candido
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Lorrany de Souza Fernandes
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Lorrany Pereira Bomfim
|Darcy Ribeiro - Ciências Ambientais (Bacharelado) - Noturno
|Luan Alexandre Reis Belchior
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Luan Almeida Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Luan Bolson Pires de Almeida
|Darcy Ribeiro - Música (Licenciatura) - Diurno
|Luan Cosme Lopes
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Luan Oliveira Matos
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Luan Rafael Marques da Silva
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Luan Vasques Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Luana Caroline de Santana de Morais
|Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
|Luana Demo Fiuza
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Luana dos Santos Silva
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Luana Gabriel Bezerra
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Luana Mattar Altoe Reinehr
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Luana Paiva da Costa Pereira
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Luana Vasconcelos Fragoso
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Luara Barbosa de Araujo
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Lucas Brasil Calvet Santos
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Lucas Canfran Vaz
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Lucas Cavalcante de Souza
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Lucas da Silva Gomes
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Lucas de Araujo Silva de Assis
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Lucas de Oliveira Isa
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Lucas Denipoti Costa
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Lucas dos Santos Fernandes
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Lucas Eduardo Lira dos Santos
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Lucas Gabriel Silva de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Lucas Goncalves do Nascimento
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Lucas Goncalves Lima
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Lucas Henrique da Neves Costa
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Lucas Martins Santos
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Lucas Miguel Almeida Goncalves
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Lucas Nazareno Halabi
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Lucas Resende Camargo
|Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
|Lucas Souza Neiva
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Lucas Tatsch Maciel
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Lucca Lazaro
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Lucca Oliveira Ximenes
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Luciano Freitas Belo
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Luciano Gramosa Negalho
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ludimila Christine da Silva Correia
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Lui Marc Mesquita da Costa Silva
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Luis Eduardo Machado Lourenco
|Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
|Luis Felipe Fonseca Nunes Alves
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Luis Gabriel da Silva Brandao
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Luis Henrique Valverde Coelho Neto
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Luisa Antonia de Moura Lima
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Luisa Bernardes Souza Santos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Luisa Boquady e Silva
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Luisa Cristina da Silva Peres
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Luisa de Souza Nascimento
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Luisa Florencio de Oliveira Lima
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Luisa Quintao Frade
|Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
|Luiz Antonio Goncalves de Araujo
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Luiz Eduardo Fabri Barbosa
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Luiz Eduardo Mendes Souza
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Luiz Felipe Fernandes de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Luiz Fernando Rodrigues de Brito
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Luiz Gustavo Neiva Amaral
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Luiz Henrique Fonseca da Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Luiz Otavio Feitosa dos Santos
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Luiza Chimplinganond Borborema
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Luiza Gabriele Silva de Oliveira
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Luiza Monira Rodrigues de Araujo
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Luiza Mota Ayres
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Luiza Queiroz Silva
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Luiza Rocha de Almeida
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Luiza Vieira de Mello Campos
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Luna Beatriz Rodrigues da Costa
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Luna de Andrade Almeida Silva
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Lyvia Carolline Resende Braes
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Maira Eloa Silva de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Maira Kely Calado de Andrade
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Manoel Eudoxio Martins Rodrigues de Sousa
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Manuela de Souza Beraldo
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Manuela dos Reis Colli
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Manuela Jacobs Teixeira
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Manuela Jardon de Faria
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Manuella Maria Borges Pires
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Manuella Rodrigues Bittencourt
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Manuelle Simoes Guedes
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Marcela Cardoso Nardelli Barbosa
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Marcelle Mayumi Shimizu
|Darcy Ribeiro - Teoria Crítica e História da Arte (Bacharelado) - Noturno
|Marcelo Evangelista dos Santos Abreu
|Darcy Ribeiro - Física (Licenciatura) - Noturno
|Marcelo Henrique de Sousa Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Marcio Gabriel de Jesus Nascimento
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Marco Antonio de Sousa Machado
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Marcos Antonio
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Marcos Antonio Goncalves Caldas
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Marcos Mendonca Pinheiro
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Marcus Flavio Costa Magalhaes
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Marcus Vinicius Monteiro Ferraz
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Maria Adelaide Duarte Vieira Sampaio
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Maria Alice de Paula Carvalho de Santana
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Maria Beatriz Carvalho e Silva
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Maria Cecilia Castro Nogueira
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Cecilia Jesus Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Maria Cecilia Sousa Santos
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Maria Clara Becker Cavalcante
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara Candido Amarante
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Maria Clara Costa de Souza
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara de Lima Mendes
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Clara Ferreira da Costa
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Maria Clara Ferreira Marques
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Clara Flores de Miranda
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Maria Clara Gomes da Silva
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara Mamedia Siqueira de Souza Morais
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara Marinho da Silva
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara Martins dos Santos
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara Melo Silva
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara Oliveira Brandao
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Maria Clara Pacce de Miranda
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara Piedade Juvenal Dutra
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara Santana
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara Santana Lima
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Maria Clara Silva de Carvalho
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Maria Clara Souza Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Claudia Martins de Souza
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Maria Cristina Vieira Rosa Borges
|Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Alves Maia
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Maria Eduarda Alves Mercandelli
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Maria Eduarda Amancio Quirino
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Eduarda Barreto dos Santos
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Maria Eduarda Carvalho dos Santos
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Castelo Branco Barreto Galeno
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Coimbra de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Maria Eduarda Couto Machado
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Eduarda de Oliveira Martins
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Maria Eduarda de Souza Caixeta
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda dos Santos Alves
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda dos Santos Correia
|Darcy Ribeiro - Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano - Americana (Licenciatura) - Noturno
|Maria Eduarda dos Santos Fernandes
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Maria Eduarda dos Santos Lima
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Felix Portella
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Ferreira Dantas
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Galvao de Carvalho
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Gomes de Almeida
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Eduarda Maia de Carvalho
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Mendes Baltar
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Maria Eduarda Naccor Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Nunes Ferreira
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno
|Maria Eduarda Nunes Maciel
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Oliveira Valentim
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Maria Eduarda Pereira Costa
|Darcy Ribeiro - Geofísica (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Ribeiro Martins
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Ribeiro Pinheiro
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Eduarda Rozycki Soares
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Maria Eduarda Santana Colidio Coimbra
|Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
|Maria Eduarda Santana dos Reis Barbalho
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Maria Eduarda Santos Batista
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Maria Eduarda Soares dos Santos
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Eduarda Viana Bezerra Costa
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Maria Elina Lima Barbosa
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Maria Ester Dias Rezende
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Maria Fernanda Bandeira Goncalves
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno
|Maria Fernanda Chaves Silva
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Fernanda Fernandes Costa
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Noturno
|Maria Fernanda Leite Bittencourt Barroso
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Maria Fernanda Lima Andrade
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Maria Fernanda Sousa Rocha
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Maria Flor Alencar dos Santos Jacintho
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Maria Gabriela Arraes
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Maria Gabriely Soares Andrade
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Maria Geovana Laurentino Oliveira Silva
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Maria Heloisa Bento Goncalves
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Maria Isabel Rezende de Assis
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Isabel Ribeiro Lopes
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Maria Isabela Cardoso da Costa
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Maria Julia Alves da Silva
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Maria Julia Camargo Capiberibe
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Laura de Carvalho Curi
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luisa Barbosa Vilaca
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Luisa Braga Barcelos
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luisa da Cunha Silveira
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luisa de Souza Cunha
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luisa Deusdara Sousa
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luisa Fabelicio Rocha Pinheiro
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Maria Luisa Farias Dias
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luisa Fernandes Daud Hermida
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Maria Luisa Ferreira Nascimento
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luisa Marques Silva
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luiza da Silva Cruz
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Maria Luiza de Holanda Goncalves
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luiza dos Santos Reis
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luiza Fioretti Loureiro
|Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luiza Garcia Nunes
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luiza Lopes de Melo
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Maria Luiza Mota Santos
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Rebeca Dantas de Lima
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Maria Rita Almeida de Castro
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Maria Rita Ferreira Pessoa
|Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
|Maria Rita Tomaz da Silva Xavier
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Rizza Araujo Gomes Coghi
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno
|Maria Sophia Borba Mahmud
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Teresa Furtado Jaco de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Maria Thauanny dos Santos Sousa
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Maria Valentina dos Santos Lima
|Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
|Maria Victoria Fernandes da Silva
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Vitoria da Silva Borges
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Maria Vitoria Ferreira Tavares
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Maria Vitoria Rocha de Oliveira
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Vitoria Silva Rocha
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Maria Vitoria Soares de Oliveira
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Mariana Braga Barros
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Mariana Carvalho Borges
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Mariana Dias da Nobrega
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Mariana Duarte de Avelar
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Mariana Lavinny Vieira da Silva
|Darcy Ribeiro - Química (Licenciatura) - Noturno
|Mariana Lima de Morais
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Mariana Luize Barbosa Menezes
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Mariana Miller Soares
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Mariana Miyu Borges Vilela Sanbuichi
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Mariana Nogueira Viana
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Mariana Pereira Bonfim
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Mariana Pereira de Souza
|Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
|Mariana Peres de Souza
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Mariana Rodrigues Brito
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Mariana Souza Mendes
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Marianne Matias da Silva Almeida
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Marianne Silva Martins
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Mariany Istefanely Alves Souza
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Marina Batista de Oliveira Santos
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Marina Drumond Marques Costa Lima
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Marina Jovita Fernandes
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Marina Lima Morais Soyer
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Marina Lourenco Goes
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Marina Meira Genu
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Marina Miranda Machado
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Marina Monteiro Lobato da Cruz
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Marina Nunes Bezerra
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Marina Rios Mota
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Marlon Santos Rocha
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Mary Isabel Martins Delmiro
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Maryane Fonseca Batista
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Maryyani Oliveira Santos
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Mateo Macfadem Russo
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Mateus Antunes Soares Barichello
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Mateus Arruda Barbosa
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Mateus Broetto de Sousa
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Mateus da Costa de Azevedo
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno
|Mateus do Nascimento Araujo
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Mateus Dutra Mota
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Mateus Gomes de Freitas
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Mateus Henrique Lima Teixeira
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Mateus Jossuan da Silva Sousa
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Mateus Oliveira Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Mateus Oliveira Soares
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Mateus Parente Costa do Nascimento
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Mateus Protasio Pinto
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Mateus Razem de Lima
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Mateus Rodrigues Jacome
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Mateus Soares da Silva
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Mateus Vilela Sampaio
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Mateus Vinicius Guerra e Franca
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Matheus Aguiar Rosa
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Araujo
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Claudino de Andrade
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Costa Giuvenduto
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Feitosa Carvalho
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Matheus Figueredo de Oliveira Lobato Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Guanabara de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Guilherme de Brito Leite Mendes
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Guo Yang
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Henrique de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Henrique Mendonca de Lira
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Henrique Rodrigues do Prado Braga
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Lima Macedo
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Lopes Costa Pereira
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Matheus Ramos Ferreira
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Rezende dos Santos
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Sousa Roseira
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Souza de Jesus
|Darcy Ribeiro - Geofísica (Bacharelado) - Diurno
|Matheus Vitorio Sousa Araujo
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Melissa Lino Bomfim Fialkoski
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Melissa Mota Cardoso
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Melissa Mussolini Fregolente Peixoto de Souza
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Melissa Oliveira dos Reis
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Micael Alquimim Soares
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Micaela Schroeder de Paiva
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Micaely Figueiredo dos Santos
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Miftahul Jannat Khadija
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Miguel Arcanjo Carvalho Araujo
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Miguel Bezerra Rodrigues de Brito
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Miguel Cardoso Ferreira
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Miguel de Andrade Maciel
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Miguel de Carvalho Santos
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Miguel Duarte Guedes Bicalho
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Miguel Martino Peres Godoy
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Miguel Mendonca Decastro Santana
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Miguel Meneses Gouveia
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Miguel Pereira Branquinho
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Mikael da Silva Nascimento
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Milena Guedes Batista
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Milena Sardinha Sousa
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Millena Aragao Tavares
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Millena Camily de Souza Carvalho
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Mirelly Jaqueline da Silva Santos
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Miriam Kristine Dias da Cruz
|Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
|Mizael Alves Cunegundes de Souza
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Moises Luiz Gomes Pimentel
|UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
|Monalisa Rodrigues da Costa
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Monike Victoria da Silva Nunes
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Murilo Abreu Nogueira
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Murilo Teixeira de Assis
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Myllena Aparecida Borges Pereira
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Naiara Luana Colodetti da Silva Menezes
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Naiara Ribeiro de Sousa
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Naira Camily de Castro Alves
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Natalia Salgado Campos
|UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
|Natan Pietro de Melo Pinheiro
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Natanael Quintas Rendeiro
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Nathalia Lory Fernandes Vieira
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Nathalia Luisa Nunes Pereira
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Noturno
|Nathalia Oliveira Lima
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Nathalia Rafaela Maria da Costa
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Nathalia Rodrigues dos Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Nayara de Jesus Vieira
|Darcy Ribeiro - Língua e Literatura Japonesa (Licenciatura) - Noturno
|Nayara Fernandes Oliveira
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Nelly Farias
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno
|Nickolas Lima de Azevedo
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Nicolas Alexandre Caconia de Souza
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Nicolas Carlos Lima de Abreu
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Nicolas Moreira Garcia
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Nicolas Ricardo Mesquita Dias
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Nicolas Xavier da Silva
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Nicole Alves Sena
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Nicole Bagatini Cardoso
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Nicole Bastos Pereira Redondo
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Nicole Brandao Vieira
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Nicole Coelho Terlecki da Fonseca
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Nicole Leal de Queiroz Monteiro
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Nicole Santos Amorim
|Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
|Nicole Valadao Ribeiro
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Nicolle Albuquerque Lacerda
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Nicolle de Oliveira Ferreira
|Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
|Nicolle Kamers
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Nicolly Alves Rodrigues
|UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
|Nicolly Eduarda Pereira Dias
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Nicoly de Sousa Lopes
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Nicoly Rodrigues Leite
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Nina Rego Machado Marra
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Noam Santos da Cunha
|Darcy Ribeiro - Geofísica (Bacharelado) - Diurno
|Noemi Cavalcante Rocha
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Nycolas Oliveira da Costa
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Olivia Beatriz Burity Silveira
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Olivia Cristina Machado Nunes Dantas dos Santos
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Olivia Moura Rodrigues
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Olivia Ohana Chagas
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Otavio Augusto Soares de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Otavio de Castro
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Otto Mello de Moraes
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Pablo Henrique Ribeiro Oliveira Margon
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Pablo Ricardo Santos da Costa
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Pamela Borges de Sousa
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Paola Sofia Leon Piquera
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Paula Fernanda Avelino Fernandes
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Paulo Dourado Braga
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Paulo Estevao Camia Laranjeira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Paulo Fonseca Ramos
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Paulo Henrique Silva Ramos
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Paulo Victor Bueno Oliveira
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Albuquerque Guimaraes
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Alvarenga Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Pedro Anselmo da Conceicao Nascimento
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Pedro Arthur Borges Bezerra Elage
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Pedro Augusto Davi Rocha
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Pedro Augusto Mateus Goncalves
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Bernardes Siqueira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Brasil Barthy Ferraz de Camargo
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Caixeta Camargo Mesquita
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Pedro David Vilela
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Pedro Gabriel Azeredo Thome
|Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Gabriel da Silva Laranjeiras
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Guedes de Oliveira
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Pedro Guimaraes Rezende Melo
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Pedro Henrick da Silva de Sousa
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Pedro Henrique Barros Silva
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno
|Pedro Henrique Cunha Cortes
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Henrique de Carvalho Fernandes
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Henrique de Souza Pinheiro
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Pedro Henrique Ferreira Araujo Souza
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Henrique Ferreira dos Santos
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Henrique Ferreira Zancanaro
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Henrique Gomes Horovits
|UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Henrique Lacerda de Jesus
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Pedro Henrique Sarges de Araujo
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Pedro Lagares Maia
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Lucas Silva de Carvalho
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Mariano Vieira Nolasco
|UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Muniz Leao
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Omar dos Santos
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Pedro Rodrigues Martins
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Santana Fioravanti Aguiar
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Silva Couto Arcanjo
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Pedro Sousa Costa
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Pedro Sousa Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Viana Bernardes
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Pedro Victor Granjeiro Paz
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Pietra Costa Avila Oliveira
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Pietra Oliveira Diniz
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Pietro Henry Sales de Souza
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Braga Sampaio
|Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Costa
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Rafael Cutrim Calixto
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Rafael de Almeida Matias
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Rafael de Barcelos Fernandes
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Rafael de Souza Alves
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Ferreira de Andrade
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Fontenele Veras
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Rafael Franca de Souza
|Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
|Rafael Henrique Vieira Lima
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Lourenco da Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Luidi Gomes de Freitas
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Luna de Arruda
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Rafael Miranda de Almeida Severino
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Moraes Simoes
|Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Neves de Souza Bilar
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Okahara Goncalves
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Ribeiro de Andrade
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Rafael Silva Gordo
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Rafaela Botelho Castro Tupy
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Rafaela Izumi Nagase Bandeira
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
|Rafaela Maria Ribeiro Goncalves
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Rafaela Rodrigues Torres
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Rafaela Santana Cunha
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Rafaela Soares Silva
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Rafaella de Godoy Oliveira
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Noturno
|Rafaella Santana Varela Alves da Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Raphael Augusto Silva Prissinote
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Raphael de Oliveira Gomes
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Raphael Gentile Lessa
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Raquel da Silva Souza
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Raquel de Souza Nascimento
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Raquel Ribeiro Jacomo
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Raylana Alves de Carvalho
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Raylla Martins Botelho
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Rayssa Evelyn Frutuoso Coelho
|Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
|Rayssa Thaaty Goncalves Siqueira
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Rebeca Dias Bezerra
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Rebeca Fonsecade Freitas
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Rebeca Melgaco Barbosa
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Rebeca Nascimento Moura Viana
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Rebeca Oliveira Nunes
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Regina Gabriella Pereira Chissolucombe
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Renan Ferreira de Souza
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Renan Luiz Ferreira Maia
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Renata Freire de Melo
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Renato Gomez Lunetta
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
|Renato Henrique Martins Torres
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Rhanna Maria Eduarda de Souza
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Ricardo Felix Guedes Silva Nonato
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Ricardo Martins de Araujo
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ricardo Santos Viana
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Rick Toshio Miyano Raulino
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Riel Radespiel Fernandes da Silva
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Roberta Martins de Oliveira
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Roberta Pereira Barbosa
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Rodrigo Feltrin Heringer
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Rodrigo Lima de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Rodrigo Mendes Gil
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Rodrigo Souto Valente Motta
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Romes Joabe Ferreira Lima
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno
|Roxanne Sophia Lopes Cavalcante
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Ruan Hantony Pereira de Oliveira
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Ruan Pablo Macedo Santana
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Ruben Gabriel Amancio de Oliveira Cavalcante
|Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
|Ryan Roffman Marques Morais
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Ryan Vieira Costa
|Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
|Sabrina Alves da Silva
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Sabrina Yani Alves de Souza
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Salatiel Lucas Martins Vieira
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Samara Evangelina Pereira Martins
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Samara Shemariah dos Santos Moura
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Samara Vitoria da Silva Guedes
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Samuel Alves Diogo
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Samuel Bicalho Saigg
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Samuel Cruzeiro Peixoto
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
|Samuel Duarte Cordeiro de Moura
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Samuel Gomes Anastacio
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Samuel Haddad Calvet
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Samuel Henrique Alves Feitosa Pinheiro Freitas
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Samuel Johann Perez Bitencourt
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Samuel Jose Sergio e Silva
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Samuel Mendonca Soares
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Samuel Rodrigues Uchida
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Licenciatura) - Noturno
|Samuel Silva Duarte
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Santiago Araujo de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Santiago Ghesti Galvao
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Sara Alves da Costa Vieira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Sara Araujo Silva
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Sara Carvalho Silva
|Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
|Sara Cirino Pereira
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Sara Estefany Carvalho Fernandes
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Sara Passos Barcellos Nunes da Silva
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Sara Rodrigues de Medeiros
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Sara Vitoria Costa Teixeira Viana
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Sarah de Quadros Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Sarah Gomes Cazer
|Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
|Sarah Mendes Soares
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Sarah Moreira Rocha Manso
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Sarah Pinheiro Barros
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Sarah Rebeca Maciel Pereira
|Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
|Sarah Ribeiro Andrade
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Sarah Silva Xavier
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Sarah Teles Brito
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Saulo Torres de Almeida e Silva
|Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Shayane Franco Teixeira
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Siany Marquez de Barros
|Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
|Silfranklin de Oliveira Moreira Ibiapina
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Sofia Apostolova Almeida
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
|Sofia Castro de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno
|Sofia Cosmo de Barros
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Sofia Gambirasi Costa Shiraishi
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Sofia Guimaraes Salgado
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Sofia Marinho Rodrigues
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Sofia Mendes Cardoso
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Sofia Morais Nascimento
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Sofia Satomi Hatano Routledge
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Sofia Silva Lino
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Sofia Veloso Soares de Paula
|Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
|Sofia Vieira da Ressurreicao
|Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
|Sofia Vieira Gois Moreira Campos
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Sophia Ellen Torres Batista
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Sophia Gomes Fernandes
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Sophia Leite Martins
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Sophia Marques Rangel
|Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
|Sophia Milena Zaluski Santos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Sophia Sarah Sanches Barbieri
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Stefane Borja de Souza
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Stefany Alves Almeida
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Stella Cardoso de Sousa Neves
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Stephane Ferreira Guedes
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Stephany de Sousa Pinheiro
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Stephany Santana de Araujo
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Suzana de Sousa Brandizzi
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Taina Rodrigues Santos
|UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
|Tainara Gomes Lima
|UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
|Tales Fernandes Guimaraes
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Tales Ramos Tavares Abrahao Costa
|Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
|Talita de Souza Santana
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Tamyres de Franca Vidal
|Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
|Tauana Silva de Paulo
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Thaiane Samarah Sousa Crisostomo
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Thais Mariane Teixeira de Almeida
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Thais Silva Kurokawa
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Thamyna Barbosa Lima
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Thauane Batista Teixeira
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Thawany Rodrigues dos Santos
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Thayanne Aparecida de Souza Rocha
|Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Thayla de Souza Santos
|Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
|Theo Quaresma Rocha de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Thiago Araujo da Silva
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Thiago Diniz Di Padua Oliveira
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Thiago Fernandes Rezende
|UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
|Thiago Guimaraes Martins
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Thiago Lima Braga
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Thiago Magalhaes Azeredo
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Thomas Mendes Teixeira da Silva
|Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
|Tiago Bernardes Alcantara
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Tiago de Araujo Liberal
|Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
|Tiago Lopes Lima
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Tiago Marques Oliveira
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Tiago Mateus da Silveira Lopes
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Tiago Rabelo Camargos
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Tiago Rafael Silva Cardia de Franca
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Tomas Falcao Ferrari da Costa
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Tomas Pontes Monteiro de Carvalho
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Tomaz Mello Lima de Almeida
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Trulher Moreira Costa
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
|Valentina Cabral Padua Troccoli
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Valentina Matos List
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Valentina Morais Nazareno
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Valentine Gomes Freire
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Valeska Maria Matos de Souza
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
|Vanessa Branquinho Fragelli
|Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
|Victor Alecrim Zuany Botelho
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Victor Almeida de Sousa Maciel
|Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
|Victor Almeida Maciel
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Victor Augustor Ribeiro Silva
|Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
|Victor Bandeira Fenelon Santos
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
|Victor Brum dos Santos Goncalves
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Victor Kaua Moreira Alves
|Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
|Victor Santos de Araujo
|Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
|Victoria Fernandes Cardoso
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Victoria Tavares Pereira Costa
|Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Vinicius Buruque Panza Rodrigues Ponciano
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Vinicius Cavalcante de Albuquerque
|Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
|Vinicius Conceicao da Silva
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Vinicius do Nascimento Almeida
|Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
|Vinicius Marcovich de Araujo
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Vinicius Martha Freitas
|Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
|Vinicius Pereira Bessa
|Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
|Vinicius Rodrigues Xavier
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Vinicius Silva Souza
|Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Vinicius Trindade de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
|Vitor Bakuzis Magalhaes
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Vitor Brun Ferreira
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Vitor Doornik Torrezan Nunes
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Vitor Henrique Stella
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Vitor Hugo Souza Rocha
|UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Vitor Kelui Oliveira Moreira
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno
|Vitor Magno Dantas Ramos
|Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
|Vitor Mascarenhas Souza Ferreira
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Vitor Mateus Luz de Jesus
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Vitor Nogueira Tavares
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Vitor Peres Mendes de Assumpcao
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Vitor Vidal Aquino Magalhaes
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
|Vitoria de Sousa Santiago Reis
|Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Vitoria Farias de Sousa
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
|Vitoria Gomes Martins
|UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
|Vitoria Inacio dos Santos
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Vitoria Leticia Alves Gontijo Coelho
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Vitoria Luizi Oliveira de Sousa
|Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
|Vitoria Marinho dos Santos
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
|Vitoria Rodrigues Machado da Silva
|Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
|Vitoria Vilarim Muniz de Souza
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
|Vivian Santiago de Oliveira dos Santos
|Darcy Ribeiro - Língua e Literatura Japonesa (Licenciatura) - Noturno
|Viviann Sophia Ferreira Rocha de Sa
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Wanderkledyson Bento de Jesus Nogueira
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Wanessa Alves de Paulo Ferreira
|Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
|Wanessa Rejany Alves da Silva
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Webert Nobre da Silva
|Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Noturno
|Weickmam Ferreira Machado
|Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
|Welison Borges de Moura
|Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
|Wensly Gabriel Mendes Guimaraes Camara Amaral
|Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
|Wiara Saraiva de Matos
|Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
|Willian Matheus Ximenes Santos
|Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
|Willyam Santos da Silva
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
|Wolf Hormann Thomaz
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Yago Bonfim Lima
|Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
|Yago Silva Marinho
|UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
|Yan Guilherme Rodrigues Lima
|Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
|Yan Hallan Ra Lourenco Mitraud
|Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Yan Lucas de Araujo Costa
|Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Yan Vianna Pereira
|Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
|Yara Melissa Panza Brandao
|Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Yasmim da Silva Araujo
|Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
|Yasmim Silva Brandao
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Yasmim Vitoria Pereira de Oliveira
|Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
|Yasmin de Araujo Firmiano
|UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
|Yasmin Juliana Oliveira de Santana
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Yasmin Lopes Pereira
|Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
|Yasmin Martins Romao Papa
|Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Yasmin Morbeck Rocha
|Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
|Yasmin Santana de Sena
|Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
|Yasminn Dantas Magalhaes
|Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
|Ygor de Souza Peixoto
|Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
|Yohanna Laryssa de Sousa Diodato
|Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
|Yonna Vyctoria Rodrigues Souza
|Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
|Yorrana Gabrielle de Sousa Rocha
|UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
|Ysabella Fonseca Novaes Frota
|Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
|Ysis Fernanda Siqueira dos Santos
|Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Yuki Pablo Rak Cunha
|Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
|Yuri Belo Aguiar
|Darcy Ribeiro - Língua e Literatura Japonesa (Licenciatura) - Noturno
|Zuek Bastos dos Reis
|Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno