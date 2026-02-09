Confira a lista com o nome dos aprovados no PAS

Ao todo, foram 11.347 candidatos inscritos no triênio 2023-2025 e 1.716 aprovados

postado em 09/02/2026 18:00
Alunos conferem o
Alunos conferem o "listão" de aprovados no PAS - (crédito: CB/DA Press/Juliana Cabral)

Por Ian Vieira

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou a lista com os 1.716 aprovados na primeira chamada do Programa de Avaliação Seriada (PAS), às 17h. Os calouros puderam conferir o "listão" de maneira presencial, no mural do Teatro de Arena do câmpus Darcy Ribeiro (Plano Piloto). Confira abaixo a lista dos aprovados: 

Lista de Aprovados - PAS 2023-2025

Nome Curso
Adrielle Lima de Sousa Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Adryan Rodrigues Bem Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
Agatha Abrantes Andrade Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Agatha Christie Silva Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Aila Maria Dias da Silva dos Santos Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Aishling Brito UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Alessandra Gabriely Costa Silva UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Alessandra Mendes Bandeira Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
Alex Pasca Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Alexandre Cardoso Fernandes Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Alexandre Costa Nogueira UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Alexandre Marcal Braga Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Alexandre Tavares Lutz Pinheiro Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Alice Alves Guimaraes Neves UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Alice Cavalcante Alvares Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Alice Christine Matos UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Alice de Sousa Moura Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Alice dos Santos Silva Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Alice Elaine dos Santos Cavalcante Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
Alice Ferraz Lopes UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Alice Oliveira Rocha Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Alice Ornelas Eloi Brauna Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Alice Rodrigues Morelo Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Alice Saenger Wurmbauer Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
Alice Sousa de Farias Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
Alice Sousa Dias Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Alicia Cruz Porfirio Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
Alicia de Jesus Santos Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
Aline Elize Lima de Carvalho Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Aline Silva Barbosa Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
Allan Victor Ferreira de Alcantara Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Allegra Cia Penoni Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Alvaro Gabriel Azevedo de Castro Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Alvaro Machado Viero Darcy Ribeiro - Música (Licenciatura) - Diurno
Alvaro Oliveira Larrosa Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
Alvaro Ribeiro Furtado Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Alyce Fernandes de Souza UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
Amanda Alves dos Santos Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
Amanda da Silva Garcia Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Amanda de Fatima Jacomini Aparecida Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
Amanda de Morais Heckert Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Amanda de Sales Fernandes Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
Amanda Fernandes Monteiro Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Amanda Geovana Fernandes de Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
Amanda Julianna Ferreira Nominato Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Amanda Nascimento Sousa da Cruz Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Amanda Pires Pedreira Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Amanda Quaresma de Almeida UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Amanda Ribeiro Santana Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
Amanda Rodrigues Gouveia Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Amy Lee Oliveira de Souza Dias Santana Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
Ana Alice Queiroz Selveira Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
Ana Barbara Barreto Dalcin Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
Ana Beatriz Alves Siqueira Zanqui Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
Ana Beatriz da Silva Vieira Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Ana Beatriz de Jesus Passos Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Ana Beatriz Ferreira Santos Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
Ana Beatriz Maia Lima Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
Ana Beatriz Martins Farias Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
Ana Beatriz Santana Leite Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Ana Beatriz Silva Mendes Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Ana Beatriz Souza Atanasio Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
Ana Beatriz Teixeira Louzeiro Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Ana Carolina de Lira Ribeiro UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
Ana Carolina de Oliveira Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno
Ana Carolina de Oliveira Lima e Siqueira Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
Ana Carolina Farias Dias Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
Ana Carolina Ferreira Camargos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Ana Carolina Pacheco da Silva Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Ana Carolina Silva de Castro Dias Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
Ana Carolyna Colen de Souza Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
Ana Cecilia da Silva Ferreira Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Ana Cecilia Soares Feitosa UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Ana Clara Barros de Sousa Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
Ana Clara Batista Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Ana Clara Batista da Silva Morais UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Ana Clara Costa Rodrigues Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
Ana Clara de Medeiros Pessoa Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
Ana Clara de Oliveira Junqueira Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Noturno
Ana Clara do Nascimento UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
Ana Clara Fernandes Carvalho da Mata Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
Ana Clara Fernandes Cavalcante UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Ana Clara Goncalves Dias Xavier Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Ana Clara Hozana Andrade Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
Ana Clara Lima Nascimento Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
Ana Clara Marinho da Cunha Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
Ana Clara Mendonca Oliveira Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
Ana Clara Oliveira Brito Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
Ana Clara Rabelo Goulart Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
Ana Clara Ribeiro Galvao Diniz Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Ana Clara Rodrigues Marques Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
Ana Clara Silva Bispo Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Ana Clara Souza de Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
Ana Clara Teixeira dos Santos Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Ana Clara Zimmer Fernandes Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
Ana Claudia de Souza Cure Darcy Ribeiro - Ciências Ambientais (Bacharelado) - Noturno
Ana Elisa Silva de Medeiros Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Ana Flavia de Oliveira Cunha UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Ana Flavia Medeiros Ribeiro Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Ana Flavia Silva Barboza Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Ana Gabriela Lacerda Silva Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
Ana Gabrielly Costa Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
Ana Helena Dias da Silva Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
Ana Hikary Kamada Amaral Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Ana Julia de Sousa Lopes Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Ana Julia Fernandes Ribeiro Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Ana Julia Fragoso Alves Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
Ana Julia Leite Prates Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
Ana Julia Miyasaki Fernandes Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
Ana Julia Oliveira de Sousa Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Ana Julia Oliveira Lopes Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Ana Julia Pereira da Conceicao Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Ana Julia Pignataro Lange Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
Ana Julia Rodrigues Lopes Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
Ana Karolina de Oliveira Silva Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
Ana Lais Teixeira de Sousa Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Ana Laura Alves Mendonca Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Ana Laura Casimiro Costa Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Ana Laura Ulhoa Barreto Ribeiro Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Ana Leticia Medeiros Steffens Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Ana Leticia Ribeiro da Silva Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
Ana Leticia Tavares de Oliveira Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Ana Liz Schwerz Reis Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno
Ana Lucia Neves Silveira Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
Ana Luisa Coury Andrade Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
Ana Luisa Lopes Pereira de Oliveira UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Ana Luisa Silva Ferreira Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Ana Luiza Carvalho de Melo Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
Ana Luiza Costa de Souza UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Ana Luiza Costa Santini Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno
Ana Luiza Dias Nonato Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Ana Luiza Fonseca Santos UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
Ana Luiza Gomes Feliz Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno
Ana Luiza Sousa Silveira Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
Ana Rafaela da Silva Santos Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
Ana Raquel Martins Carvalho UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Ana Regina Souza Conceicao Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
Ana Rosa Rezende de Lima Mendes Darcy Ribeiro - Química (Licenciatura) - Noturno
Ana Sofia Marcelino dos Santos Silva Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Ana Stopa Mazer Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Ana Vitoria de Almeida Melo Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Ana Vitoria do Nascimento Valadares Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
Ana Vitoria Oliveira dos Santos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Ana Vitoria Silva de Lima Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Analissa Lino Prado UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Anderson Tyrka Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
Andre Guimaraes Paiva Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Andre Luis Rocha Lopes de Aguiar UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Andre Luiz Cardoso de Paula Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
Andre Luiz Goncalves Dias Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Andre Luiz Inacio Rocha Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
Andreia Roque Oliveira Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
Andressa Alves Pereira Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Andressa Clemonez Mendonca Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Andressa da Silva Barbosa Teles UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Andressa Vilela Franca Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
Andrey Alves Monteiro Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Angela Almeida Santos UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Angela Gadelha da Silva Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Angelo Paulo Alves Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
Anna Beatriz Botelho Marques de Andrade Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Anna Carolina Magalhaes Sampaio Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
Anna Clara Alves Macedo Darcy Ribeiro - Letras Tradução Francês (Bacharelado) - Diurno
Anna Clara Morais Meneses Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Anna Clara Pereira Viana Rocha Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Anna Elisa Caixeta de Souza Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
Anna Gabriela Ferreira Philbert Lane Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
Anna Ji Zheng Darcy Ribeiro - Teoria Crítica e História da Arte (Bacharelado) - Noturno
Anna Julia Lopes da Silva Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Anna Julia Magalhaes de Oliveira Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Anna Julia Quintiliano Rodrigues Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Anna Luiza Alves Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
Anna Luiza Bessa de Lima Lopes Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Noturno
Anna Luiza Lima da Mata Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
Anna Vivyan Soares Nunes Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
Anne Gabrielly de Souza UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Anny Carvalho de Novais Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
Antonio Carlos Dias Dias Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Antonio Machado de Resende Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Antonio Mendes da Silva Neto UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Antony Gustavo de Sales Martins UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
Any Beatriz Ferreira da Silva Sousa UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Aquiles Boner Leo Alcacio Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Aquiles Pontes Capote Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Arthur Alves de Oliveira Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Arthur Correa Barbosa UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Arthur Cortizo Quintanilha do Nascimento Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Arthur Couto Lopes Vieira Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Arthur de Oliveira Favacho Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Arthur de Oliveira Salvador UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Arthur do Couto Moreira Souza Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Arthur Drago Franceschi de Azevedo Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
Arthur Emanoel Lima da Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Arthur Felipe Souza Silva Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Arthur Fernandes Bertoli UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Arthur Gabriel da Silva Pimentel Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Arthur Gustavo Flores de Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
Arthur Langamer de Oliveira Peixoto UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Arthur Lira da Silveira Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Arthur Maia Gomes Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
Arthur Miguel Souza de Paula Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
Arthur Nepomuceno Rotatori Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Arthur Nobrega Neves Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Arthur Oliveira Reges Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
Arthur Pereira Duarte Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
Arthur Pires de Souza Barros Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
Arthur Ribeiro Barbosa Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Arthur Rodrigues Trajano Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
Arthur Sampaio Souza Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Arthur Santos Pinheiro Codenotti Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Arthur Silva Soares Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
Arthur Vitor da Silva Nepomuceno Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
Artur Anacleto da Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Artur Avanci Laval Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Artur Fonseca Neiva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Artur Gontijo Curcino Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
Artur Lago da Cunha Barboza Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
Assuelque Estrela Dias UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Augusto Andrade Teixeira Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
Augusto Portela Farikoski UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Augustus de Aguiar Mattos Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
Barbara da Silva Inacio Lima UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Beatrice Moya Fernandes Lopes Pains Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Beatriz Albuquerque da Paixao UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
Beatriz Alves da Costa Moreira Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Beatriz Alves da Trindade UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Beatriz Balter Martins da Silva Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Beatriz Bezerra Rufino Ferreira Paiva Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
Beatriz Borges Barroso Moura Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
Beatriz da Cunha Abreu UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Beatriz de Sousa Cardoso UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Beatriz de Souza Maia Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Beatriz dos Santos Barros UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Beatriz dos Santos Marques Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Beatriz Felix Lima Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Beatriz Holanda Durao Sampaio Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
Beatriz Lourenco Soares Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
Beatriz Melo e Crespo Negrao Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
Beatriz Moreno Simoes Zaconeta Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Beatriz Nunes de Carvalho Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Beatriz Ponte Carvalho Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Beatriz Quirino Lemos Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
Beatriz Rizzo Takano Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Beatriz Soares Teixeira Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
Beatriz Torrezan Pereira da Luz Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
Beatriz Willik Pires Pimentel UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Bento Amorim e Faria Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
Bento Tiburcio Mendes Darcy Ribeiro - Música (Bacharelado) - Diurno
Bernardo Celestino Ferreira Darcy Ribeiro - Ciências Ambientais (Bacharelado) - Noturno
Bernardo Leao Campelo Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Bernardo Monferino Nunes Campos Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
Bernardo Tarouquella Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
Bernardo Vieira Carvalho Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Bianca Almeida Ramos Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Bianca Campos da Silva Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Bianca da Silva Cordeiro Martins Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Bianca de Oliveira Rocha UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Bianca Lucena Guterres Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Bianca Marques da Silva Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Bianca Santos Siqueira Leite Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
Bianca Tawanne Sousa Veloso Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
Brenda Camili Reinaldo Ribeiro Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Brenda Fernandes Amaral Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
Brenno Rudha Costa Vieira Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Breno Garcia Goncalves Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Breno Rios da Silva Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
Brianda Rodrigues Dantas Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Noturno
Bruna Alves Neves da Silva Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
Bruna Barbosa Carvalho Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Bruna Coelho da Silva Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Bruna Cruvinel Nascimento Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
Bruna Eduarda Soares Silva Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Bruna Lemos Rodrigues Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Bruna Martins Batista Teles Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Bruna Mitie Yamada Ramos Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
Bruna Oliveira Brigueti Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
Bruna Raquel Melo Fonseca Robias Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
Bruna Sara Braganca de Oliveira Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Bruno Bicalho Souza Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Bruno Cunha Rego Filgueiras Pohl Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Bruno Ferreira da Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Bruno Gontijo Barreto Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
Bruno Reschke da Cunha Copolla Amaral UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Bruno Rodrigues de Souza Carvalho UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Bruno Silva Carneiro Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
Bruno Siqueira de La Plata Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
Caio Alexander Fernandes de Abreu Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Caio Andrade de Oliveira Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
Caio Bernardo Costa da Rocha Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
Caio Cesar Lima Martins UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Caio Cesar Silva de Araujo UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
Caio Cunha Carvalho Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
Caio Daniel Pereira Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
Caio Diran Romao Veiga Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Caio Goncalves Terra Darcy Ribeiro - Música (Licenciatura) - Diurno
Caio Lima de Andrade Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
Caio Miyakoda Macabu Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Caio Queiroz de Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
Calebe Sousa Machado Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Calel Muriack Nunes Esteves de Peixoto Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
Camila Alves Ferreira Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Camila Alves Ribeiro Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
Camila da Silva dos Santos UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Camila Emidia Cavalcanti Barros Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Camila Mendes Brito Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Camila Silva Carneiro Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
Camila Vitoria de Andrade Souza Silva Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
Camilla Araujo Ribeiro Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
Camille Schulli Silva Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Camylla Lopes da Mota Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Carlos Alberto Bandeira de Brito Franco Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Carlos Augusto Magalhaes da Silva Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Carlos Eduardo Dias Pinto Marques Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno
Carlos Henrique dos Santos Carvalho Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
Carlos Henrique Tavares Lima Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
Carolina Evelyn Brito Ribeiro Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
Carolina Feitosa Valverde Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Carolina Horigoshi Maximino Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Caroline Xavier Cury Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
Carolinna Araujo Ribeiro Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Catarina Costa Sales Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Catarina Parnaiba de Santana Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Catarina Penteado Cunha Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
Caterina Viana Gepp Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
Caua de Aquino Lemos Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Caua Gabriel de Souza Oliveira UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
Caua Lucrecio de Sousa Brasil Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Caua Oliveira Alves Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
Caue Ruas Vieira Araujo UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Caue Tomas Batista Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
Cecilia Alves Chaves Costa Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Cecilia Batista dos Santos Souza UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
Cecilia Claro Moura Cavalcante Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Cecilia Dias Medeiros Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
Cecilia Duarte Uchoa Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
Cecilia Gruber Santana Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
Cecilia Lopes Andrade Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
Cecilia Venturelli Machado UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Chayron Pedro de Sousa Lopes Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Christian Gabriel Alves de Godoy Dias Magalhaes UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
Clara Alexandre do Carmo Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
Clara Beatriz Santos da Silva Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
Clara Capovilla Godoy de Lima Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Clara da Silva Rangel Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
Clara Lopes Mussel UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Clara Martins Monteiro Belo Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
Clara Rosa Henrique Sena de Paiva Madeira Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Clarice Lima Fraga Sesana Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Clarice Vaz Peres Torelly Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
Clarisse Ferreira Amaral dos Santo UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Claudia Vitoria Goncalves de Oliveira Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Cleiton Pereira de Oliveira Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Crislayne do Nascimento Rocha Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
Cybelle Eduarda Ramos da Silva Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
Cynthia Rodrigues de Sousa Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Dandara Gurgel Muniz Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Daniel Bravo Lima Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Daniel Carneiro Simplicio Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Daniel Curado Barbosa Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
Daniel da Costa Ribeiro Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
Daniel Damato Belmock UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Daniel Fernandes Oliveira Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Daniel Ferreira de Melo Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
Daniel Lopes Reis Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
Daniel Querino Mattei Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
Daniel Ribeiro da Silva Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
Daniel Rodrigues Couto Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
Daniel Rodrigues Gouvea UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Daniel Soares de Sousa Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
Daniel Sousa Batista Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
Daniel Souza de Carvalho Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
Daniel Souza Emerick Martins Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Daniel Villas Boas Angelim Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
Daniela Deboni Silva de Mello Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Danielle Alves Nogueira Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
Danielle Espirito Santo Alves Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
Danielly Oliveira Aguiar Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Danilo de Castro Alves Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Danilo de Castro Lacerda Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
Danilo Fonseca Lima Carvalho Pereira UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Danilo Goncalves Rego Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
Danilo Macedo Gomes UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Dante Silva Calvet Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
Davi Arantes de Almeida Luciano Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
Davi Augusto Accioly de Carvalho Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
Davi Bezerra Teixeira UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Davi da Silva Sant Ana Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
Davi de Oliveira Mundim Darcy Ribeiro - Música (Bacharelado) - Diurno
Davi Duarte de Sousa Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
Davi Emanoel Balduino da Silva Costa Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
Davi Galiza de Freitas UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Davi Henrique Siqueira de Sousa Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Davi Lemos de Souza Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
Davi Lima Braga dos Santos Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
Davi Lima de Jesus Darcy Ribeiro - Física (Licenciatura) - Noturno
Davi Macedo Matos Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
Davi Martins Mendes da Silva Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
Davi Medeiros Melo Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
Davi Moura Grossmann UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Davi Oliveira Duraes Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Davi Pereira Braga de Sousa Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
Davi Ponte Monteiro Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Davi Rykelmy Fontes Ribeiro Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
Davi Santos Albuquerque Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
Davi Silva de Lima Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Davi Tanezini Mota Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Davi Tiveron Borges Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
Davi Vieira Vasconcelos Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Debora da Silva Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
Debora Pinheiro Soares UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Debora Santos da Rocha Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Delali Sofia Defor Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
Denyel Rogeres Leles dos Santos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Deyse Kelly Mendes de Moraes Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno
Dhara Julia de Abreu Silva Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Dhieny Horrany Ferreira Luna Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
Diego Cardozo Araujo Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
Diego Ferreira de Azevedo Camilo Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno
Diego Marques Amorim Ferreira Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Diulliany da Mota Ferreira Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
Douglas Gabriel da Silva UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
Duanne Fernanda Alves Goncalves Pereira Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
Edhuarda Negreiros Soares Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
Eduarda da Costa Silva Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Eduarda Gomes Rocha Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Eduarda Isabelly Corcino de Sousa UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Eduarda Oliveira UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Eduarda Rodrigues dos Santos Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Eduarda Santana Santiago Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
Eduarda Santiago Freitas Borges UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Eduardo Dias da Silva e Sa UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Eduardo Fernandes de Souza Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Eduardo Kohlsdorf Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Eduardo Lima Aragao Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
Eduardo Lopes Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
Eduardo Marconi Rodrigues Vieira Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
Eduardo Massao Ribeiro Miki Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Eduardo Melo Vergne Dainez Resende Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Eduardo Meneses Franca Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Eduardo Nogueira Nunes da Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Eduardo Peixoto Falleiros Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Eduardo Pereira Botelho Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
Eduardo Pietro Rocha Martins Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Eduardo Rodrigues Torres Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
Elen Vitoria Gomes dos Santos UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Elias Oliveira de Sousa Darcy Ribeiro - Física (Licenciatura) - Noturno
Elis de Marcos Rabelo Teixeira Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
Elisa Araujo Skrobot Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Elisa da Veiga Jardim Neves Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
Elisa Guimaraes Freitas Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
Elisa Jube Machado Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Ellen Lopes da Silva Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
Ellida Tavares Magalhaes Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
Eloah Farina Zago Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Eloah Martinez Lupatini Goes Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
Emanuel Queiroz Lacerda UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Emanuele Souza Lopes Almeida Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
Emanuelle Cristina Gomes dos Santos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Emanuelle da Silva Pamplona Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Emanuelle Gomes Fernandes Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
Emanuelle Landim Farias UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Emanuelle Salles Pessoa Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
Emanuelly de Maria Rego Lourenco Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Emilly Balica de Oliveira Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Emilly de Souza Fagundes Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
Emilly de Souza Leite Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
Emilly Kamilly de Oliveira Jacauna UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
Emilly Lorrany Lacerda de Almeida Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
Emily Reis de Souza Mello Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Emmanuel Hooper Amaral Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Emyle Mendes Santos Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Endryos Cristopher de Souza Guerra UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
Enrico Mercon Sa Vieira Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
Enya Silveira Alves UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Enzo Brandao Cantuaria Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
Enzo Felipe Brevilata Moura Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
Enzo Gabriel Marques Ferreira da Encarnacao UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Enzo Gabriel Rodrigues Mack Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
Enzo Gomes Rocha Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Enzo Henrique de Brito Medeiros Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
Enzo Mariano Messias de Morais Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
Enzo Martins Costa UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Enzo Martins Polito Darcy Ribeiro - Física (Licenciatura) - Noturno
Enzo Rosa Durante Lima Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Enzo Torres de Carvalho UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Enzzo Antonio Ramos Marques Marangon UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Eric Claudino da Cruz Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Erica Ferreira da Luz Rosa Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Esperanca Pantoja Araujo Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
Ester Cardoso da Silva Morais UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Ester Cordeiro de Siqueira Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
Ester Pinheiro da Silva Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
Ester Xavier e Costa Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Esther Cristina Goncalves Silva Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Esther Vallentina Soares Barbosa Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
Eva Giovanna Pereira Lira Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
Eva Vitoria de Almeida Cardoso Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
Evelly Eduarda Nunes de Oliveira Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Evelly Raquel de Oliveira Galdino Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Evellyn Brandao de Oliveira Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Evellyn dos Anjos Sabino de Moura Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Evellyn Goncalves Moraes Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
Evelyn Hellmann Vilela Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno
Evelyn Lorrane de Oliveira Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Fabio Henrique Pereira Cardoso Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
Fabio Souza Amorim Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
Fabricia Ferreira Moura Darcy Ribeiro - Letras Tradução Espanhol (Bacharelado) - Noturno
Fabricio Guedes Viana Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Fabrizio Frageti Santoro Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
Felipe Alves Delgado Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
Felipe Barros Coelho Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Felipe Brasil de Moura Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
Felipe Carvalho Antunes Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
Felipe Franco Cavalcanti Dantas Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Felipe Franco Lucas Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Felipe Guimaraes Damasceno Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
Felipe Kunz Dias UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Felipe Mendes Meira Darcy Ribeiro - Ciências Ambientais (Bacharelado) - Noturno
Felipe Pereira de Freitas de Mesquita Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Felipe Queiroz Santos Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
Felipe Salles Borges Sebalho UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Felipe Santos Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
Felipe Silva Feijo Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Felipe Soares de Paiva UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Felipe Souza Martins Souto Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
Felipe Venzi Farias Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
Fernanda Araujo da Silva Goncalves Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Fernanda Fernandes dos Santos Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Fernanda Ferreira Moura Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Fernanda Lima dos Santos Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
Fernanda Mendes Frazao Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Fernanda Terra Brandini Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
Fernando Consule Moura Beninca Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Fernando Gomes Adorno Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
Fernando Goncalves Medeiros de Paula Pessoa Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
Fernando Hortencio Correa Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
Fernando Praciano Guimaraes Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
Fernando Rodrigues Marciano Silva Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
Fernando Santos Barbalho Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Filipe Araujo Hohmann Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Filipe Vieira Guimaraes Fialho Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
Filippe Amadeu Melo dos Santos Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Flavia Dias de Freitas Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Flavia Moraes de Oliveira UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
Flavia Oliveira Rodrigues Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Francisco Brito Bassi Peres Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Francisco Gonzaga Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
Francisco Vieira da Costa Jorge Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
Frederico de Araujo Teles Filho Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Frida Mariana Ferreira Moreira UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
Gabriel Alcantara dos Santos Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Gabriel Almeida Hanai Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Gabriel Araujo da Silva Darcy Ribeiro - Geofísica (Bacharelado) - Diurno
Gabriel Arcanjo Batista Vieira Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Gabriel Barbosa da Silva UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
Gabriel Belem Lima Borba Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Gabriel Britto Colling de Souza Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Gabriel de Brito Barboza da Costa Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
Gabriel de Holanda Arruda Agostinho Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
Gabriel Demoliner Kubota Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Gabriel Di Pace Aragao Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
Gabriel Dias Vidal Azevedo Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno
Gabriel do Nascimento Alves Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Gabriel Ferreira de Almeida Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
Gabriel Ferreira de Souza Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Gabriel Gomes da Silva Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Gabriel Goncalves de Medeiros Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
Gabriel Kuhn de Oliveira Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Gabriel Lima Bruno Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
Gabriel Linhares Sautchuk Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Gabriel Matos Santarem Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Gabriel Moreira Machado Landin UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Gabriel Oliveira Chiapetti Darcy Ribeiro - Filosofia (Licenciatura) - Noturno
Gabriel Oliveira Lima Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Gabriel Orlandi Rubim Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Gabriel Paes Cordeiro Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
Gabriel Parente Moraes Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Gabriel Pereira Araujo dos Santos Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Gabriel Ribeiro Alvares UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Gabriel Santiago Dourado Costa Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Gabriel Viana Brasil Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Gabriel Vidal Garcia Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
Gabriel Vieira Franco Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Gabriel Vieira Xavier UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Gabriel Yoshihiro Ashiuchi Bertucci UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Gabriela Antonia Norberto Peixoto UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Gabriela Araujo de Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Gabriela Azevedo Lopes do Nascimento Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
Gabriela da Silva Sudario Lopes Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
Gabriela de Oliveira Falcao Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Gabriela Dias Peroni Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
Gabriela dos Santos Torres UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
Gabriela Henrique de Jesus Silva Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
Gabriela Landim Dantas Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Gabriela Mello Almeida Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Gabriela Morcelles Feitosa Nogueira de Sousa Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Gabriela Oliveira Barbosa do Monte Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
Gabriela Siqueira Moor Wagner Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Gabriela Socrates Torres Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Gabriele Peixe dos Santos Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
Gabriele Rodrigues Peronico Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Gabriella Batista Cecilio Negromonte UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Gabriella Soares de Sousa Paz Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Gabrielle Cardoso Ribeiro Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Gabrielle Dias Santos UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
Gabrielle do Nascimento Leandro Gomes UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Gabrielle dos Santos Silva Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Gabrielle Guedes Ferreira Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Gabrielle Mitsue de Souza Brockveld UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Gabrielly Barreto Santos Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
Gabrielly dos Santos Dourado Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
Gabrielly Lopes Pacheco Barbosa Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
Georgia Dourado Pinto Franca UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Georgia Duraes Santos Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
Geovana Beatryz Menezes Guimaraes Santos Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Geovana Bezerra Guedes UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Geovana Carvalho Marinho Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Geovana Dorneles Kos Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Geovana Gabriela Ferreira Paulino Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Geovana Gomes Ribeiro UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Geovana Rodrigues Moreira Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Geovanna Alves Freitas Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
Geovanna Diniz Oliveira Darcy Ribeiro - Física (Licenciatura) - Noturno
Geovanna Eloiza Pereira da Silva Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
Germano Victor Rocha Costa Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Gian Felipe Goncalves Bezerra UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Giovana da Silva Bandeira Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
Giovana de Melo de Queiroz Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
Giovana Emiliana Peterle Bezerra Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
Giovana Ferreira Dias Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
Giovana Machado Falcao Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Giovana Maria Ferro Szepaniuk UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Giovana Miranda de Morais Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno
Giovana Santos Albuquerque UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Giovane Nobre da Silva Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Giovane Valentim Bessa da Costa Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Giovanna Almeida Urzedo Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
Giovanna Barbosa dos Santos Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Giovanna Carneiro Borges Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
Giovanna de Souza Goncalves Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
Giovanna dos Santos Oliveira Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
Giovanna Fernandes Ponciano Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
Giovanna Lopes de Araujo Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
Giovanna Manuelly Ferreira de Souza Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Giovanna Pereira de Queiroz Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
Giovanna Pinheiro Mendes de Oliveira Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
Giovanna Tomasi Francica Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
Giovanni Gonzaga Mezzarobba UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Gisele Ribeiro de Brito Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Giulia Barcellos Moraes Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Giulia Santos Borges UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Giullia de Souza Santos Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Gleyciane Silva Birino Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
Grasielle Carvalho de Farias Borges UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Guilherme Albanez Figueredo Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Guilherme Almeida Rodrigues Magalhaes Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Guilherme Alves Rodrigues Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Guilherme Badia Hecksher Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Guilherme Bezerra de Oliveira Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Guilherme de Oliveira Freire Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Guilherme Inacio Braga Coutinho Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Guilherme Laurindo Barros Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Guilherme Maia da Silva Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
Guilherme Melo da Cunha Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Guilherme Miranda Esteves Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
Guilherme Ribeiro dos Santos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Guilherme Rodrigues Vitorino Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
Guilherme Roriz de Miranda Rego Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
Guilherme Silva Fratari Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
Guilherme Silva Vidal Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Gustavo Alves Santana Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Gustavo Alves Viana UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Gustavo Anjos dos Santos Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
Gustavo Atila Rodrigues Medeiros UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Gustavo Azevedo Sarmento Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
Gustavo Bonifacio UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
Gustavo Caetano de Souza Araujo Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Gustavo da Silva Santos Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Gustavo de Oliveira Guimaraes Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
Gustavo dos Prazeres Silva Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Gustavo Goncalves Oliveira Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Gustavo Marques Moraes Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
Gustavo Martins Nascimento Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Gustavo Nogueira Almeida Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
Gustavo Oliveira Farias Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
Gustavo Oliveira Silva Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
Gustavo Rocha Campos Nogueira Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Gustavo Soares de Rezende Albernaz Darcy Ribeiro - Química (Licenciatura) - Noturno
Hadassa Brito Alves Honorato Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Hanna Maria Silva Brandao Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
Hannah Cristina Mota da Cunha Reis Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
Hayane de Souza Farias Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
Hebert William de Sousa Nunes Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Heitor Alves da Silva Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Heitor Curado Maciel Lopes UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
Heitor Jeronimo da Silva Freitas Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Heitor Mazaron Ribeiro Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
Heitor Ribeiro Bezerra Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Heitor Vargas Nascimento UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Helen Ferreira Silva Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
Helena Canario Pimentel Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Helena Cardoso de Mattos Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
Helena Cestari Castello Branco Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Helena Henriques Chagas Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Helena Reis Gomes Barbosa UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Helena Trad Aguilar UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Heloisa de Oliveira Andrade UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Heloisa Lopes da Silva Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
Helyse Maereen Borges de Santana Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
Henrique Alves Kreimer Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Henrique Bastos Lino Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
Henrique Chaves Oliveira Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Henrique da Rosa de Souza Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Henrique Ferreira Pimentel Castro UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Henrique Koehler Barbosa Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
Henrique Ricardo Argolo Ferreira Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Henrique Rosemberg Coelho da Fonseca Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Henrique Tomaz de Aquino UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Henrique Vieira de Carvalho UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Heric Alencar da Silva Pinto Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
Hevelyn Sousa Vaz Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Hiago Henrique Dantas Ribeiro Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Higor dos Santos Carvalho Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
Hugo Canavarro Costa Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
Hugo Leandro Rocha de Moraes Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
Hugo Lisauskas Campos Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Hugo Oliveira Xavier Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Iago Guimaraes de Oliveira UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
Iago Muniz Teles Vale Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Ialrety Barbosa Silva Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Ian de Lannoy Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Iana Flor Rocha Evangelista Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
Ianny de Figueiredo Machado Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
Iasmim Lima da Silva Darcy Ribeiro - Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano - Americana (Licenciatura) - Noturno
Iasmin Goncalves Costa Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
Igor Cavalcanti da Silva Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
Igor Oliveira Lima Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Inacio Maeda Mendanha Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Ingrid Clemente Rezende Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Ingrid Gabrielle de Sousa Pereira Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Ingrid Marques da Costa Timbo Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
Ingrid Novais Costa Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Ingrid Souza Silverio Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Ingrid Torres dos Santos Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
Iorany Alves da Silva Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
Isaac Alves Loiola Sampaio Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Isaac Campos Gama Oliveira UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Isaac Matias Sousa Darcy Ribeiro - Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano - Americana (Licenciatura) - Noturno
Isabel Torres Carvalho Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
Isabel Vieira Lins Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
Isabela Alves Carvalho Grangeiro Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Isabela Alves Ferreira Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
Isabela Cabral Pellicione Sulz Gonsalves Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Isabela Carmo Rosa Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
Isabela de Gois Vieira Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Isabela Duarte de Souza UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Isabela Duraes Fonseca Fernandes Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Isabela Guimaraes do Vale Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
Isabela Inacio Brandao Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Isabela Jarjour Jardim Cavalcante Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
Isabela Machado Tomaz Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Isabela Marques Resende Dias Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Isabela Nogueira Rodrigues de Oliveira Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Isabela Oliveira da Silva UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Isabela Pinheiro Dantas UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Isabela Sampaio Correa Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
Isabela Silva Rodrigues Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
Isabela Tuler Veloso Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
Isabela Vieira Senra Sacramento Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Isabella Alves Gama Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Isabella Cristina Bessa Rabelo Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Isabella Cristina Medeiros de Saboia e Souza Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Isabella de Souza Cezilio Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Isabella Moreira Azevedo Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
Isabella Nascimento Abreu Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
Isabella Paixao dos Santos Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
Isabella Rodrigues de Souza Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
Isabella Sampaio Fae Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
Isabella Santos Seabra UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Isabella Vidal Lucas Batista Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Isabelle Cristina Gomes de Alcantara UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Isabelle Giovanna Matias Vitoriano Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
Isabelle Paiva de Souza Darcy Ribeiro - Ciências Ambientais (Bacharelado) - Noturno
Isabelly Moreira Cabral Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Isabelly Sophia Cunha de Sousa Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Isac da Costa Brito UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Isadora Alda Meirelles da Silva Vaz Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
Isadora Corado Batista Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
Isadora de Araujo Xavier Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Isadora Fagundes Macario Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Isadora Ferreira Bittencourt Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
Isadora Ferreira Lopes Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
Isadora Ferreira Reis Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Isadora Goncalves Cabral Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno
Isadora Goursand Guanabara Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
Isadora Holanda Correa Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
Isadora Mendes de Oliveira Azevedo UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
Isadora Rodrigues Rocha UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Isadora Santos de Carvalho Monteles Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
Isadora Tavares Almeida Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
Isadora Tolentino Garcia Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
Isaias Ferreira dos Santos Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
Isaque de Souza Daniel Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
Ishamana da Cunha Garcia Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
Isis Maria Lobo Araujo Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
Italo Augusto Paiva de Souza Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
Italo Diego Moura Barbosa Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Iuri Lunardi Barboza UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Ivan Lafeta de Melo Rezende Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
Izabela Malamin de Queiroz UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Izabelly Catharine Ferreira da Silva UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Jackeline Vieira de Castro Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Jade Moura Barbosa Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
Jade Pereira Lira Schelle UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Jamilly Christtiny Miranda Pacheco Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Jamilly Gabriele da Silva Almeida Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Jaqueline Ferreira Soares Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Jaqueline Pereira Barbosa UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Jessica de Oliveira Martins Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
Jessica Duarte Raslan Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
Jessica Santos de Sousa Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Jessika Ferreira da Nobrega Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
Jhennyfer Paixao Souza Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Jhully Karolyne Batista Andrade Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Joana Brandi Regato de Almeida Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Joana Pauli Leitao Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Joanna Figueiredo Xavier UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Joao Akira Gimenes Toyama Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
Joao Alexandre Silva Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
Joao Antonio Gomes Batista de Oliveira Darcy Ribeiro - Filosofia (Licenciatura) - Noturno
Joao Arthur de Almeida Pereira Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Joao Augusto Martins Alves Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
Joao Cavalcanti Medeiros Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
Joao Fellipi Pereira Soares Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
Joao Gabriel Azevedo Rocha Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Joao Gabriel de Santana Sainz Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Joao Gabriel dos Santos Costa Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Joao Gabriel Trindade Vittorassi Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
Joao Guilherme Rodrigues da Silva Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Joao Henrique de Camargo Macedo Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Joao Henrique Rabelo de Araujo Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
Joao Lucas Campos Oliveira Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
Joao Lucas de Souza Risso Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Joao Lucas Fernandes Alves Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
Joao Luiz Vieira Rodrigues UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Joao Marcos de Oliveira Silva Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
Joao Marcos Rocha Lopes de Aguiar UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Joao Miguel Dias Ferreira Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Joao Pacheco Arraes Jardim Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
Joao Paulo Beneton Valim Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
Joao Paulo Cardoso da Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Joao Paulo de Moraes Barbosa Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Joao Paulo de Oliveira Moreira Ibiapina UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Joao Paulo Elias Batista Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Joao Paulo Fernandes da Cruz Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Joao Paulo Liberio Gomes Santos Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
Joao Paulo Neres da Silva UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
Joao Pedro Avelino Alves Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
Joao Pedro Camara Leao UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Joao Pedro Costa Bolzani Torres Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Joao Pedro dos Santos Benvenuto Goncalves UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Joao Pedro Isaias Santana Darcy Ribeiro - Música (Licenciatura) - Diurno
Joao Pedro Jeunon Vieira Cruz Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Joao Pedro Nascimento Silva UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Joao Pedro Oliveira Ventura dos Santos Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
Joao Pedro Pacheco dos Santos Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Joao Pedro Pinho de Lima Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
Joao Rafael de Medeiros Marques Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
Joao Roberto Farias Martins Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Joao Rocha de Almeida UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Joao Victor de Souza Cortez Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
Joao Victor Furtado Yallico UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Joao Victor Guedelha Santana Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Joao Victor Peixoto Fernandes Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
Joao Victor Silva Goncalves Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Joao Vitor Artine Lopes de Souza UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Joao Vitor Barradas Galvao Darcy Ribeiro - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Noturno
Joao Vitor Fernandino da Silva Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
Joao Vitor Ferreira Ludgero Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
Joao Vitor Gomes da Silva Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Joao Vitor Marano Teixeira Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Joao Vitor Mendonca dos Santos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Joao Vitor Resende Ramalho Barros Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
Joao Vitor Valverde Nascimento Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno
Joaquim Carneiro Valadares Neto UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Joaquim Carvalho Araujo Pires Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Joaquim Manoel Rodrigues dos Santos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
John Wesley Santana da Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Jorge Henrique Pereira dos Santos Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Jose Barros Neto Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
Jose Bernardo Cavalcante Sampaio Nogueira Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Jose Carlos Nunes de Siqueira Neto Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
Jose Gabriel Pereira Pinto Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Josue Batista Oliveira Araujo Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Josue da Silva Rocha Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Josue Pereira Machado Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Julia Alves Marin Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Julia Alves Passos Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Julia Baars Milward Darcy Ribeiro - Química (Licenciatura) - Noturno
Julia Barbosa Lemos dos Santos Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
Julia Barbosa Silva Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Julia Barros Ribeiro Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Julia Brito Piquia UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
Julia Bronzo de Pinho Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Julia Carneiro Panquestor Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Julia Coser de Oliveira Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
Julia da Costa Esteves Amorim UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
Julia de Araujo Campos Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
Julia de Araujo Freitas UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Julia de Oliveira Rodrigues UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Julia de Sales Monteiro Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
Julia de Sousa Rodrigues Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Julia Defilipo Venancio UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Julia Dias Marques UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Julia Ferreira de Sa UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Julia Ferreira Fernandes Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Julia Franco Soares Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Julia Gabriela Domingues Ferreira Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Julia Gabriella Araujo Souza Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Julia Goncalves Trevizolo de Souza UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Julia Gontijo da Silva Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
Julia Gusmao Pio da Costa UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Julia Kauanne de Jesus Fernandes Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
Julia Kiffer Santos Macedo Araujo Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
Julia Lacerda Brito Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
Julia Luz Dias Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
Julia Macieski Antunes Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
Julia Magalhaes Mota Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Julia Maranhao Oliveira das Neves Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Julia Maria de Holanda Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Julia Maria Trompieri Barreto Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Julia Medeiros Porto Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
Julia Melo da Silva Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Julia Melo Franca Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Julia Mena Pereira Lopes Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Julia Naves de Saboia Ximenes Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
Julia Novais Ferreira Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
Julia Oliveira Montagner Melatti Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Julia Pedreira Correa Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Julia Pedrosa Nunes Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Julia Pereira Andrade Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
Julia Perini de Faria Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Julia Queiroz da Rocha Oliveira Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
Julia Querino Britto UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Julia Ramos Rezende Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Julia Rodrigues Bernardo Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
Julia Rodrigues Trajano Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
Julia Rondon Franco Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
Julia Rosa Chaves Pereira Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
Juliana Farias Lopes Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Juliana Ferreira Santana Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Juliane de Sousa Mundim UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Julio Bibiano da Silva Neto Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
Julio Cesar Brito de Sousa Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Julio Cordeiro Ribeiro Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
Julio Ruan Pablo dos Santos Ferreira Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
Jullia Alves da Silva Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Jullia Maria dos Santos Gomes Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Jullya Soares da Silva Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Julyana Paula Periera Lima Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Kadu Gabriel Linhares Santos Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Kaio Bitencourt Raspante Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
Karina Maciel Mota Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
Karine do Nascimento Rodrigues Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Karine Vitoria Lemos Braga UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Karla Lauanny Camargo de Morais Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
Kathleen Jamilly Cimino de Jesus Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
Kathleen Sousa Barbosa Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
Katlyn Lorranny Peixoto da Silva Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
Kaua Martins dos Santos Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Kaua Nogueira Barbosa da Silva Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
Kauan Andrade Sampaio UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Kauan dos Santos Xavier Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Kawa Paiva Araujo Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
Kawany Ketlen Rodrigues dos Santos UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
Kaynan Rocha Correia Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Kelly Cristina da Conceicao Farias Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Kenned Barbosa de Araujo Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
Kethelen de Sousa Figueredo Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
Kethllen Eloah de Almeida Santos Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Kethylen Emanuele Alves dos Santos Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
Ketley Mariana Carvalho Sousa Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
Keven dos Santos Araujo Guimaraes Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
Kiara Alves Fagundes Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Lailla Marques Maciel UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Lais Guimaraes Santos de Miranda Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
Lais Santana da Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Laiza Sousa Silva Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Lana Rodrigues Santos Tosta UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Lara Almeida da Costa Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Lara Barros Freitas Brito UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Lara Lis Oliveira Filgueira Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
Lara Maria Kurimori Vieira Guimaraes Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
Lara Reis Araujo Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Larissa Botelho de Azevedo Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Larissa Campos Silva Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Larissa Moreira Duraes UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Larissa Rodrigues Coelho Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno
Larissa Tymburiba Sade Reis Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Laryssa Stephanny de Oliveira Santos Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
Lauany Regina Alves Santos Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Laura Alves Lamounier Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
Laura Castanho Correa Naranjo UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Laura Cibelly Araujo Lima Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Laura Costa da Silva Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
Laura Emanuelle de Figueiredo Fernandes Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
Laura Gabriela Guimaraes Brandao Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Laura Galvao Magalhaes UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Laura Ramos Roriz Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
Laura Rezende de Mendonca Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
Laura Rodrigues Fernandes de Santanna Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
Laura Sousa Saldanha Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
Laura Souza Paes Landim Ribeiro Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Laura Suelen Siriano Ferreira UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
Laura Vargas da Silva UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Lauryane Maloney Barros Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
Lavinia Rezende de Oliveira UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Layza Cristina Gomes Santos Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Leandro Ferreira da Silva Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Leandro Gnone Moreira Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
Leandro Monteiro de Sa Rabelo Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
Lena Gabrieli Rodrigues de Carvalho Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
Leonardo Albuquerque Lima Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Leonardo Barbosa Alves de Macedo Santos Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Leonardo de Melo Reis Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
Leonardo de Moura Guimaraes Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Leonardo Freire de Holanda Alencar UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Leonardo Jesiel dos Santos Ramos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Leonardo Ribeiro de Araujo Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno
Leonardo Sales de Paula UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Leticia Albino Rodrigues Queiroz Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Leticia Almeida Gebrim Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
Leticia Borela Campello Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno
Leticia Gabriella Pereira de Souza Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Leticia Luana Rocha da Silva Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
Leticia Manciola Lobo Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Leticia Maroccolo de Aquino Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
Leticia Marques Baptista Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
Leticia Monteiro dos Santos Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Leticia Moreira de Oliveira Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Leticia Rodrigues Magalhaes Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
Leticia Sena da Silva Castro Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
Leticia Soares Firmino da Silva Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
Levi Araujo Rego Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Levi de Abreu Barbosa Junior Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Lidia Beatriz Guimaraes Brandao UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Lidia Pereira Dias Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
Lidia Viana de Lima Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
Lidiany Pereira de Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
Linda Fideles Franca Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
Lindsay Nicoly Silva Martins Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
Lisa Revert Usami Neiva Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Livia Damaris David Vieira Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Livia Maria Ramos Sena Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
Lorena da Costa Coelho Veras Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
Lorena Durans Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
Lorena Noronha Alves UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Lorenzo Baiocchi Cappi Guimaraes Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Lorenzo Boner Leo Alcacio Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Lorranny Almeida Goncalves Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Lorrany Alves Candido Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Lorrany de Souza Fernandes Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
Lorrany Pereira Bomfim Darcy Ribeiro - Ciências Ambientais (Bacharelado) - Noturno
Luan Alexandre Reis Belchior UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Luan Almeida Rodrigues Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
Luan Bolson Pires de Almeida Darcy Ribeiro - Música (Licenciatura) - Diurno
Luan Cosme Lopes Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
Luan Oliveira Matos Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Luan Rafael Marques da Silva Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Luan Vasques Rodrigues Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
Luana Caroline de Santana de Morais Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
Luana Demo Fiuza Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
Luana dos Santos Silva Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
Luana Gabriel Bezerra Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
Luana Mattar Altoe Reinehr Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
Luana Paiva da Costa Pereira Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
Luana Vasconcelos Fragoso Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Luara Barbosa de Araujo Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
Lucas Brasil Calvet Santos Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Lucas Canfran Vaz Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Lucas Cavalcante de Souza Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
Lucas da Silva Gomes Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
Lucas de Araujo Silva de Assis Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Lucas de Oliveira Isa UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Lucas Denipoti Costa Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
Lucas dos Santos Fernandes UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Lucas Eduardo Lira dos Santos Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
Lucas Gabriel Silva de Oliveira Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Lucas Goncalves do Nascimento Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
Lucas Goncalves Lima Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
Lucas Henrique da Neves Costa Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
Lucas Martins Santos Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
Lucas Miguel Almeida Goncalves Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
Lucas Nazareno Halabi Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Lucas Resende Camargo Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
Lucas Souza Neiva Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
Lucas Tatsch Maciel Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Lucca Lazaro Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
Lucca Oliveira Ximenes Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Luciano Freitas Belo Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Luciano Gramosa Negalho Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Ludimila Christine da Silva Correia Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Lui Marc Mesquita da Costa Silva Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
Luis Eduardo Machado Lourenco Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
Luis Felipe Fonseca Nunes Alves Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
Luis Gabriel da Silva Brandao Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Luis Henrique Valverde Coelho Neto Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Luisa Antonia de Moura Lima Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Luisa Bernardes Souza Santos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Luisa Boquady e Silva Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Luisa Cristina da Silva Peres Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Luisa de Souza Nascimento Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
Luisa Florencio de Oliveira Lima Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
Luisa Quintao Frade Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
Luiz Antonio Goncalves de Araujo Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Luiz Eduardo Fabri Barbosa Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Luiz Eduardo Mendes Souza Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Luiz Felipe Fernandes de Oliveira Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Luiz Fernando Rodrigues de Brito Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Luiz Gustavo Neiva Amaral Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Luiz Henrique Fonseca da Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Luiz Otavio Feitosa dos Santos Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
Luiza Chimplinganond Borborema Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Luiza Gabriele Silva de Oliveira UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Luiza Monira Rodrigues de Araujo Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
Luiza Mota Ayres Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Luiza Queiroz Silva Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Luiza Rocha de Almeida Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
Luiza Vieira de Mello Campos Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Luna Beatriz Rodrigues da Costa Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Luna de Andrade Almeida Silva Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
Lyvia Carolline Resende Braes UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Maira Eloa Silva de Oliveira Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
Maira Kely Calado de Andrade Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Manoel Eudoxio Martins Rodrigues de Sousa Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Manuela de Souza Beraldo Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
Manuela dos Reis Colli UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Manuela Jacobs Teixeira Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Manuela Jardon de Faria Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
Manuella Maria Borges Pires UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
Manuella Rodrigues Bittencourt Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Manuelle Simoes Guedes Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Marcela Cardoso Nardelli Barbosa Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Marcelle Mayumi Shimizu Darcy Ribeiro - Teoria Crítica e História da Arte (Bacharelado) - Noturno
Marcelo Evangelista dos Santos Abreu Darcy Ribeiro - Física (Licenciatura) - Noturno
Marcelo Henrique de Sousa Rodrigues Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
Marcio Gabriel de Jesus Nascimento Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
Marco Antonio de Sousa Machado Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
Marcos Antonio Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Marcos Antonio Goncalves Caldas Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
Marcos Mendonca Pinheiro Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
Marcus Flavio Costa Magalhaes UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Marcus Vinicius Monteiro Ferraz Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
Maria Adelaide Duarte Vieira Sampaio Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Maria Alice de Paula Carvalho de Santana Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
Maria Beatriz Carvalho e Silva Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Maria Cecilia Castro Nogueira UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Maria Cecilia Jesus Ribeiro Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Maria Cecilia Sousa Santos Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Maria Clara Becker Cavalcante Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
Maria Clara Candido Amarante Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
Maria Clara Costa de Souza Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Maria Clara de Lima Mendes Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Maria Clara Ferreira da Costa UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Maria Clara Ferreira Marques Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Maria Clara Flores de Miranda Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Maria Clara Gomes da Silva Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Maria Clara Mamedia Siqueira de Souza Morais Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
Maria Clara Marinho da Silva UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
Maria Clara Martins dos Santos Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Maria Clara Melo Silva Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
Maria Clara Oliveira Brandao Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Maria Clara Pacce de Miranda Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
Maria Clara Piedade Juvenal Dutra UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Maria Clara Santana Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Maria Clara Santana Lima Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
Maria Clara Silva de Carvalho Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Maria Clara Souza Santos Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Maria Claudia Martins de Souza UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
Maria Cristina Vieira Rosa Borges Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno
Maria Eduarda Alves Maia Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Maria Eduarda Alves Mercandelli Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Maria Eduarda Amancio Quirino Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Maria Eduarda Barreto dos Santos Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
Maria Eduarda Carvalho dos Santos Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Maria Eduarda Castelo Branco Barreto Galeno Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
Maria Eduarda Coimbra de Oliveira Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Maria Eduarda Couto Machado Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Maria Eduarda de Oliveira Martins Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Maria Eduarda de Souza Caixeta UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
Maria Eduarda dos Santos Alves Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Maria Eduarda dos Santos Correia Darcy Ribeiro - Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano - Americana (Licenciatura) - Noturno
Maria Eduarda dos Santos Fernandes Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
Maria Eduarda dos Santos Lima Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Maria Eduarda Felix Portella Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
Maria Eduarda Ferreira Dantas Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
Maria Eduarda Galvao de Carvalho UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Maria Eduarda Gomes de Almeida Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Maria Eduarda Maia de Carvalho Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Maria Eduarda Mendes Baltar Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
Maria Eduarda Naccor Ribeiro Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
Maria Eduarda Nunes Ferreira Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno
Maria Eduarda Nunes Maciel UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Maria Eduarda Oliveira Valentim Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
Maria Eduarda Pereira Costa Darcy Ribeiro - Geofísica (Bacharelado) - Diurno
Maria Eduarda Ribeiro Martins Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
Maria Eduarda Ribeiro Pinheiro Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Maria Eduarda Rozycki Soares Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
Maria Eduarda Santana Colidio Coimbra Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
Maria Eduarda Santana dos Reis Barbalho Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Maria Eduarda Santos Batista Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
Maria Eduarda Soares dos Santos UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
Maria Eduarda Viana Bezerra Costa Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
Maria Elina Lima Barbosa Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Maria Ester Dias Rezende Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
Maria Fernanda Bandeira Goncalves Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno
Maria Fernanda Chaves Silva Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Maria Fernanda Fernandes Costa Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Noturno
Maria Fernanda Leite Bittencourt Barroso Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
Maria Fernanda Lima Andrade Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Maria Fernanda Sousa Rocha UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Maria Flor Alencar dos Santos Jacintho Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
Maria Gabriela Arraes Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
Maria Gabriely Soares Andrade Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
Maria Geovana Laurentino Oliveira Silva Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
Maria Heloisa Bento Goncalves Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Maria Isabel Rezende de Assis Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Maria Isabel Ribeiro Lopes Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Maria Isabela Cardoso da Costa Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Maria Julia Alves da Silva Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
Maria Julia Camargo Capiberibe Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Maria Laura de Carvalho Curi Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Maria Luisa Barbosa Vilaca Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Maria Luisa Braga Barcelos UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
Maria Luisa da Cunha Silveira Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
Maria Luisa de Souza Cunha UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Maria Luisa Deusdara Sousa UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
Maria Luisa Fabelicio Rocha Pinheiro Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Maria Luisa Farias Dias Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
Maria Luisa Fernandes Daud Hermida UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Maria Luisa Ferreira Nascimento UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Maria Luisa Marques Silva UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Maria Luiza da Silva Cruz Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Maria Luiza de Holanda Goncalves Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
Maria Luiza dos Santos Reis UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
Maria Luiza Fioretti Loureiro Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
Maria Luiza Garcia Nunes Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno
Maria Luiza Lopes de Melo Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
Maria Luiza Mota Santos Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Maria Rebeca Dantas de Lima Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
Maria Rita Almeida de Castro UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Maria Rita Ferreira Pessoa Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
Maria Rita Tomaz da Silva Xavier UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Maria Rizza Araujo Gomes Coghi Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno
Maria Sophia Borba Mahmud UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Maria Teresa Furtado Jaco de Oliveira Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Maria Thauanny dos Santos Sousa Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
Maria Valentina dos Santos Lima Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
Maria Victoria Fernandes da Silva Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Maria Vitoria da Silva Borges Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Maria Vitoria Ferreira Tavares Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
Maria Vitoria Rocha de Oliveira UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Maria Vitoria Silva Rocha UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Maria Vitoria Soares de Oliveira UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
Mariana Braga Barros Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
Mariana Carvalho Borges Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Mariana Dias da Nobrega UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Mariana Duarte de Avelar Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
Mariana Lavinny Vieira da Silva Darcy Ribeiro - Química (Licenciatura) - Noturno
Mariana Lima de Morais UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Mariana Luize Barbosa Menezes Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Mariana Miller Soares Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
Mariana Miyu Borges Vilela Sanbuichi Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Mariana Nogueira Viana Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
Mariana Pereira Bonfim UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
Mariana Pereira de Souza Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
Mariana Peres de Souza UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Mariana Rodrigues Brito Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Mariana Souza Mendes Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Marianne Matias da Silva Almeida Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
Marianne Silva Martins Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Mariany Istefanely Alves Souza Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
Marina Batista de Oliveira Santos Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
Marina Drumond Marques Costa Lima Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Marina Jovita Fernandes Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Marina Lima Morais Soyer Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
Marina Lourenco Goes Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
Marina Meira Genu Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
Marina Miranda Machado Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Marina Monteiro Lobato da Cruz Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Marina Nunes Bezerra Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Marina Rios Mota Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
Marlon Santos Rocha Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Mary Isabel Martins Delmiro Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Maryane Fonseca Batista Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
Maryyani Oliveira Santos Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
Mateo Macfadem Russo Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Mateus Antunes Soares Barichello Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
Mateus Arruda Barbosa Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
Mateus Broetto de Sousa Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
Mateus da Costa de Azevedo Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno
Mateus do Nascimento Araujo Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Mateus Dutra Mota Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
Mateus Gomes de Freitas UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Mateus Henrique Lima Teixeira UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Mateus Jossuan da Silva Sousa Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
Mateus Oliveira Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Mateus Oliveira Soares UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Mateus Parente Costa do Nascimento Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Mateus Protasio Pinto Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Mateus Razem de Lima Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
Mateus Rodrigues Jacome Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Mateus Soares da Silva Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Mateus Vilela Sampaio UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Mateus Vinicius Guerra e Franca Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Matheus Aguiar Rosa Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
Matheus Araujo Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
Matheus Claudino de Andrade Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
Matheus Costa Giuvenduto Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
Matheus Feitosa Carvalho Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
Matheus Figueredo de Oliveira Lobato Ribeiro Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
Matheus Guanabara de Oliveira Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
Matheus Guilherme de Brito Leite Mendes Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Matheus Guo Yang Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
Matheus Henrique de Oliveira Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
Matheus Henrique Mendonca de Lira Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Matheus Henrique Rodrigues do Prado Braga UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
Matheus Lima Macedo Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
Matheus Lopes Costa Pereira UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Matheus Ramos Ferreira Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
Matheus Rezende dos Santos Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
Matheus Sousa Roseira Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
Matheus Souza de Jesus Darcy Ribeiro - Geofísica (Bacharelado) - Diurno
Matheus Vitorio Sousa Araujo Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
Melissa Lino Bomfim Fialkoski Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Melissa Mota Cardoso Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
Melissa Mussolini Fregolente Peixoto de Souza Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Melissa Oliveira dos Reis Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
Micael Alquimim Soares Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
Micaela Schroeder de Paiva Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
Micaely Figueiredo dos Santos Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
Miftahul Jannat Khadija UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Miguel Arcanjo Carvalho Araujo UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Miguel Bezerra Rodrigues de Brito Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
Miguel Cardoso Ferreira Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
Miguel de Andrade Maciel Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
Miguel de Carvalho Santos Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
Miguel Duarte Guedes Bicalho UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Miguel Martino Peres Godoy Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
Miguel Mendonca Decastro Santana Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Miguel Meneses Gouveia Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
Miguel Pereira Branquinho Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
Mikael da Silva Nascimento UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Milena Guedes Batista Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
Milena Sardinha Sousa Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
Millena Aragao Tavares Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
Millena Camily de Souza Carvalho UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Mirelly Jaqueline da Silva Santos Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
Miriam Kristine Dias da Cruz Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
Mizael Alves Cunegundes de Souza Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
Moises Luiz Gomes Pimentel UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
Monalisa Rodrigues da Costa Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
Monike Victoria da Silva Nunes Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Murilo Abreu Nogueira UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Murilo Teixeira de Assis UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Myllena Aparecida Borges Pereira Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Naiara Luana Colodetti da Silva Menezes Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
Naiara Ribeiro de Sousa Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Naira Camily de Castro Alves UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Natalia Salgado Campos UnB Ceilândia - Saúde Coletiva (Bacharelado) - Diurno
Natan Pietro de Melo Pinheiro Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
Natanael Quintas Rendeiro Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Nathalia Lory Fernandes Vieira UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Nathalia Luisa Nunes Pereira Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Noturno
Nathalia Oliveira Lima UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Nathalia Rafaela Maria da Costa Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
Nathalia Rodrigues dos Santos Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Nayara de Jesus Vieira Darcy Ribeiro - Língua e Literatura Japonesa (Licenciatura) - Noturno
Nayara Fernandes Oliveira Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
Nelly Farias Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Diurno
Nickolas Lima de Azevedo Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
Nicolas Alexandre Caconia de Souza UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Nicolas Carlos Lima de Abreu Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
Nicolas Moreira Garcia Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Nicolas Ricardo Mesquita Dias Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
Nicolas Xavier da Silva Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
Nicole Alves Sena Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
Nicole Bagatini Cardoso Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
Nicole Bastos Pereira Redondo Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Nicole Brandao Vieira Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
Nicole Coelho Terlecki da Fonseca Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Nicole Leal de Queiroz Monteiro Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Nicole Santos Amorim Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
Nicole Valadao Ribeiro Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Nicolle Albuquerque Lacerda Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
Nicolle de Oliveira Ferreira Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
Nicolle Kamers Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
Nicolly Alves Rodrigues UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
Nicolly Eduarda Pereira Dias Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
Nicoly de Sousa Lopes Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
Nicoly Rodrigues Leite Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Nina Rego Machado Marra Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Noam Santos da Cunha Darcy Ribeiro - Geofísica (Bacharelado) - Diurno
Noemi Cavalcante Rocha Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
Nycolas Oliveira da Costa Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Olivia Beatriz Burity Silveira Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
Olivia Cristina Machado Nunes Dantas dos Santos Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
Olivia Moura Rodrigues UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Olivia Ohana Chagas Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
Otavio Augusto Soares de Oliveira Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
Otavio de Castro UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Otto Mello de Moraes Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
Pablo Henrique Ribeiro Oliveira Margon Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
Pablo Ricardo Santos da Costa Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
Pamela Borges de Sousa Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
Paola Sofia Leon Piquera Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
Paula Fernanda Avelino Fernandes Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
Paulo Dourado Braga Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Paulo Estevao Camia Laranjeira Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
Paulo Fonseca Ramos Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
Paulo Henrique Silva Ramos Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Paulo Victor Bueno Oliveira Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Pedro Albuquerque Guimaraes Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Pedro Alvarenga Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Pedro Anselmo da Conceicao Nascimento Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Pedro Arthur Borges Bezerra Elage UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Pedro Augusto Davi Rocha Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Pedro Augusto Mateus Goncalves Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Pedro Bernardes Siqueira Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
Pedro Brasil Barthy Ferraz de Camargo Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Pedro Caixeta Camargo Mesquita UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Pedro David Vilela UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Pedro Gabriel Azeredo Thome Darcy Ribeiro - Engenharia Civil (Bacharelado) - Diurno
Pedro Gabriel da Silva Laranjeiras Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
Pedro Guedes de Oliveira UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Pedro Guimaraes Rezende Melo Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Pedro Henrick da Silva de Sousa UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Pedro Henrique Barros Silva Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno
Pedro Henrique Cunha Cortes UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Pedro Henrique de Carvalho Fernandes Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Pedro Henrique de Souza Pinheiro Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Pedro Henrique Ferreira Araujo Souza Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Pedro Henrique Ferreira dos Santos Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Pedro Henrique Ferreira Zancanaro Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Pedro Henrique Gomes Horovits UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
Pedro Henrique Lacerda de Jesus Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Pedro Henrique Sarges de Araujo Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Pedro Lagares Maia Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Pedro Lucas Silva de Carvalho Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
Pedro Mariano Vieira Nolasco UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
Pedro Muniz Leao Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Pedro Omar dos Santos Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Pedro Rodrigues Martins Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
Pedro Santana Fioravanti Aguiar Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
Pedro Silva Couto Arcanjo Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Pedro Sousa Costa Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Pedro Sousa Santos Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Pedro Viana Bernardes Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
Pedro Victor Granjeiro Paz Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Pietra Costa Avila Oliveira Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
Pietra Oliveira Diniz Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Pietro Henry Sales de Souza Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Rafael Braga Sampaio Darcy Ribeiro - Engenharia Química (Bacharelado) - Diurno
Rafael Costa UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Rafael Cutrim Calixto Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Rafael de Almeida Matias Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Rafael de Barcelos Fernandes UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Rafael de Souza Alves Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
Rafael Ferreira de Andrade Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
Rafael Fontenele Veras Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
Rafael Franca de Souza Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
Rafael Henrique Vieira Lima Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Rafael Lourenco da Silva Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Rafael Luidi Gomes de Freitas Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
Rafael Luna de Arruda UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Rafael Miranda de Almeida Severino Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Rafael Moraes Simoes Darcy Ribeiro - Odontologia (Bacharelado) - Diurno
Rafael Neves de Souza Bilar Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Rafael Okahara Goncalves Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
Rafael Ribeiro de Andrade Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
Rafael Silva Gordo Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Rafaela Botelho Castro Tupy Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
Rafaela Izumi Nagase Bandeira Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) - Diurno
Rafaela Maria Ribeiro Goncalves Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Rafaela Rodrigues Torres Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Rafaela Santana Cunha Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Rafaela Soares Silva Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Rafaella de Godoy Oliveira Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Noturno
Rafaella Santana Varela Alves da Silva Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Raphael Augusto Silva Prissinote Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
Raphael de Oliveira Gomes UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Raphael Gentile Lessa Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Raquel da Silva Souza Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Raquel de Souza Nascimento Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
Raquel Ribeiro Jacomo Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
Raylana Alves de Carvalho Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Raylla Martins Botelho Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
Rayssa Evelyn Frutuoso Coelho Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
Rayssa Thaaty Goncalves Siqueira Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Rebeca Dias Bezerra Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
Rebeca Fonsecade Freitas Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Rebeca Melgaco Barbosa Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
Rebeca Nascimento Moura Viana Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
Rebeca Oliveira Nunes Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
Regina Gabriella Pereira Chissolucombe Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
Renan Ferreira de Souza UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Renan Luiz Ferreira Maia UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Renata Freire de Melo Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Renato Gomez Lunetta Darcy Ribeiro - Engenharia de Produção (Bacharelado) - Noturno
Renato Henrique Martins Torres UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Rhanna Maria Eduarda de Souza Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Ricardo Felix Guedes Silva Nonato Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
Ricardo Martins de Araujo Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Ricardo Santos Viana Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
Rick Toshio Miyano Raulino Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Riel Radespiel Fernandes da Silva Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Roberta Martins de Oliveira UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
Roberta Pereira Barbosa Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Rodrigo Feltrin Heringer Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
Rodrigo Lima de Oliveira Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Rodrigo Mendes Gil UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Rodrigo Souto Valente Motta Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
Romes Joabe Ferreira Lima Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Licenciatura) - Noturno
Roxanne Sophia Lopes Cavalcante Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Ruan Hantony Pereira de Oliveira UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
Ruan Pablo Macedo Santana Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Ruben Gabriel Amancio de Oliveira Cavalcante Darcy Ribeiro - Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) - Noturno
Ryan Roffman Marques Morais UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
Ryan Vieira Costa Darcy Ribeiro - Química Tecnológica (Bacharelado) - Diurno
Sabrina Alves da Silva Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Sabrina Yani Alves de Souza Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
Salatiel Lucas Martins Vieira Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Samara Evangelina Pereira Martins UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Samara Shemariah dos Santos Moura Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Samara Vitoria da Silva Guedes Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Samuel Alves Diogo Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
Samuel Bicalho Saigg Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
Samuel Cruzeiro Peixoto Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Licenciatura) - Noturno
Samuel Duarte Cordeiro de Moura UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Samuel Gomes Anastacio Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
Samuel Haddad Calvet UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Samuel Henrique Alves Feitosa Pinheiro Freitas Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Samuel Johann Perez Bitencourt Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Samuel Jose Sergio e Silva UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Samuel Mendonca Soares Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
Samuel Rodrigues Uchida Darcy Ribeiro - Filosofia (Licenciatura) - Noturno
Samuel Silva Duarte Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Santiago Araujo de Oliveira Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
Santiago Ghesti Galvao Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
Sara Alves da Costa Vieira Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
Sara Araujo Silva Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
Sara Carvalho Silva Darcy Ribeiro - Matemática (Licenciatura) - Noturno
Sara Cirino Pereira Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
Sara Estefany Carvalho Fernandes Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
Sara Passos Barcellos Nunes da Silva Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
Sara Rodrigues de Medeiros Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
Sara Vitoria Costa Teixeira Viana Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Sarah de Quadros Santos Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Sarah Gomes Cazer Darcy Ribeiro - Física (Bacharelado) - Diurno
Sarah Mendes Soares Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Sarah Moreira Rocha Manso Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Sarah Pinheiro Barros Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Sarah Rebeca Maciel Pereira Darcy Ribeiro - Gestão de Agronegócio (Bacharelado) - Noturno
Sarah Ribeiro Andrade Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
Sarah Silva Xavier UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Sarah Teles Brito UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Saulo Torres de Almeida e Silva Darcy Ribeiro - História (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Shayane Franco Teixeira Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
Siany Marquez de Barros Darcy Ribeiro - Serviço Social (Bacharelado) - Diurno
Silfranklin de Oliveira Moreira Ibiapina UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Sofia Apostolova Almeida Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno
Sofia Castro de Oliveira Darcy Ribeiro - Museologia (Bacharelado) - Diurno
Sofia Cosmo de Barros Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Sofia Gambirasi Costa Shiraishi Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Sofia Guimaraes Salgado Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
Sofia Marinho Rodrigues Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
Sofia Mendes Cardoso Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Sofia Morais Nascimento Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Sofia Satomi Hatano Routledge Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Sofia Silva Lino UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Sofia Veloso Soares de Paula Darcy Ribeiro - Ciências Biológicas (Bacharelado) - Diurno
Sofia Vieira da Ressurreicao Darcy Ribeiro - Comunicação Organizacional (Bacharelado) - Noturno
Sofia Vieira Gois Moreira Campos Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Sophia Ellen Torres Batista Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
Sophia Gomes Fernandes UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
Sophia Leite Martins UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Sophia Marques Rangel Darcy Ribeiro - Letras Português do Brasil como Seg. Língua (Licenciatura) - Diurno
Sophia Milena Zaluski Santos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Sophia Sarah Sanches Barbieri Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
Stefane Borja de Souza Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
Stefany Alves Almeida Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
Stella Cardoso de Sousa Neves Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Stephane Ferreira Guedes Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Stephany de Sousa Pinheiro Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
Stephany Santana de Araujo UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Suzana de Sousa Brandizzi Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
Taina Rodrigues Santos UnB Ceilândia - Terapia Ocupacional (Bacharelado) - Diurno
Tainara Gomes Lima UnB Ceilândia - Fisioterapia (Bacharelado) - Diurno
Tales Fernandes Guimaraes UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Tales Ramos Tavares Abrahao Costa Darcy Ribeiro - Geologia (Bacharelado) - Diurno
Talita de Souza Santana Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Tamyres de Franca Vidal Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
Tauana Silva de Paulo Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Thaiane Samarah Sousa Crisostomo UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Thais Mariane Teixeira de Almeida Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
Thais Silva Kurokawa Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Thamyna Barbosa Lima Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Thauane Batista Teixeira Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Thawany Rodrigues dos Santos Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
Thayanne Aparecida de Souza Rocha Darcy Ribeiro - Língua Portuguesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Thayla de Souza Santos Darcy Ribeiro - Artes Visuais (Bacharelado) - Diurno
Theo Quaresma Rocha de Oliveira Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Thiago Araujo da Silva Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
Thiago Diniz Di Padua Oliveira Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Thiago Fernandes Rezende UnB Planaltina - Ciências Naturais (Licenciatura) - Diurno
Thiago Guimaraes Martins Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Thiago Lima Braga Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Thiago Magalhaes Azeredo Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Thomas Mendes Teixeira da Silva Darcy Ribeiro - Biotecnologia (Bacharelado) - Diurno
Tiago Bernardes Alcantara UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Tiago de Araujo Liberal Darcy Ribeiro - Relações Internacionais (Bacharelado) - Diurno
Tiago Lopes Lima Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
Tiago Marques Oliveira Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Tiago Mateus da Silveira Lopes Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Tiago Rabelo Camargos UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Tiago Rafael Silva Cardia de Franca Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
Tomas Falcao Ferrari da Costa Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Tomas Pontes Monteiro de Carvalho Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
Tomaz Mello Lima de Almeida UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Trulher Moreira Costa Darcy Ribeiro - Engenharia de Computação (Bacharelado) - Diurno
Valentina Cabral Padua Troccoli Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Valentina Matos List Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Valentina Morais Nazareno Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Valentine Gomes Freire Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
Valeska Maria Matos de Souza Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Diurno
Vanessa Branquinho Fragelli Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
Victor Alecrim Zuany Botelho Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Victor Almeida de Sousa Maciel Darcy Ribeiro - História (Licenciatura) - Noturno
Victor Almeida Maciel Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Victor Augustor Ribeiro Silva Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
Victor Bandeira Fenelon Santos Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Diurno
Victor Brum dos Santos Goncalves Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
Victor Kaua Moreira Alves Darcy Ribeiro - Letras Tradução Inglês (Bacharelado) - Diurno
Victor Santos de Araujo Darcy Ribeiro - Engenharia Florestal (Bacharelado) - Diurno
Victoria Fernandes Cardoso Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Victoria Tavares Pereira Costa Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Vinicius Buruque Panza Rodrigues Ponciano Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Vinicius Cavalcante de Albuquerque Darcy Ribeiro - Medicina (Bacharelado) - Diurno
Vinicius Conceicao da Silva Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
Vinicius do Nascimento Almeida Darcy Ribeiro - Nutrição (Bacharelado) - Diurno
Vinicius Marcovich de Araujo UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Vinicius Martha Freitas Darcy Ribeiro - Administração (Bacharelado) - Noturno
Vinicius Pereira Bessa Darcy Ribeiro - Ciência Política (Bacharelado) - Diurno
Vinicius Rodrigues Xavier Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Vinicius Silva Souza Darcy Ribeiro - Educação Física Ciclo Básico (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Vinicius Trindade de Oliveira Darcy Ribeiro - Ciência da Computação (Bacharelado) - Diurno
Vitor Bakuzis Magalhaes Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Vitor Brun Ferreira Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
Vitor Doornik Torrezan Nunes Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Vitor Henrique Stella Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
Vitor Hugo Souza Rocha UnB Ceilândia - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Vitor Kelui Oliveira Moreira Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Bacharelado) - Diurno
Vitor Magno Dantas Ramos Darcy Ribeiro - Estatística (Bacharelado) - Diurno
Vitor Mascarenhas Souza Ferreira Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
Vitor Mateus Luz de Jesus Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Vitor Nogueira Tavares UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Vitor Peres Mendes de Assumpcao Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Vitor Vidal Aquino Magalhaes Darcy Ribeiro - Engenharia Mecânica (Bacharelado) - Diurno
Vitoria de Sousa Santiago Reis Darcy Ribeiro - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Vitoria Farias de Sousa Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Diurno
Vitoria Gomes Martins UnB Ceilândia - Enfermagem (Bacharelado) - Diurno
Vitoria Inacio dos Santos Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Vitoria Leticia Alves Gontijo Coelho Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Vitoria Luizi Oliveira de Sousa Darcy Ribeiro - Design (Bacharelado) - Diurno
Vitoria Marinho dos Santos Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Diurno
Vitoria Rodrigues Machado da Silva Darcy Ribeiro - Turismo (Bacharelado) - Diurno
Vitoria Vilarim Muniz de Souza Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Diurno
Vivian Santiago de Oliveira dos Santos Darcy Ribeiro - Língua e Literatura Japonesa (Licenciatura) - Noturno
Viviann Sophia Ferreira Rocha de Sa UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
Wanderkledyson Bento de Jesus Nogueira Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Wanessa Alves de Paulo Ferreira Darcy Ribeiro - Farmácia (Bacharelado) - Noturno
Wanessa Rejany Alves da Silva Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
Webert Nobre da Silva Darcy Ribeiro - Artes Cênicas (Licenciatura) - Noturno
Weickmam Ferreira Machado Darcy Ribeiro - Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) - Diurno
Welison Borges de Moura Darcy Ribeiro - Engenharia Elétrica (Bacharelado) - Diurno
Wensly Gabriel Mendes Guimaraes Camara Amaral Darcy Ribeiro - Engenharia Mecatrônica (Bacharelado) - Diurno
Wiara Saraiva de Matos Darcy Ribeiro - Biblioteconomia (Bacharelado) - Diurno
Willian Matheus Ximenes Santos Darcy Ribeiro - Línguas Estrangeiras Aplicadas (Bacharelado) - Diurno
Willyam Santos da Silva Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Noturno
Wolf Hormann Thomaz Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
Yago Bonfim Lima Darcy Ribeiro - Engenharia Ambiental (Bacharelado) - Diurno
Yago Silva Marinho UnB Gama - Engenharias – Aeroespacial/Automotiva/Eletrônica/Energia/Software (Bacharelados) - Diurno
Yan Guilherme Rodrigues Lima Darcy Ribeiro - Ciências Contábeis (Bacharelado) - Noturno
Yan Hallan Ra Lourenco Mitraud Darcy Ribeiro - Matemática (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Yan Lucas de Araujo Costa Darcy Ribeiro - Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Yan Vianna Pereira Darcy Ribeiro - Arquivologia (Bacharelado) - Noturno
Yara Melissa Panza Brandao Darcy Ribeiro - Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Yasmim da Silva Araujo Darcy Ribeiro - Pedagogia (Licenciatura) - Noturno
Yasmim Silva Brandao Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Yasmim Vitoria Pereira de Oliveira Darcy Ribeiro - Medicina Veterinária (Bacharelado) - Diurno
Yasmin de Araujo Firmiano UnB Ceilândia - Fonoaudiologia (Bacharelado) - Diurno
Yasmin Juliana Oliveira de Santana Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Yasmin Lopes Pereira Darcy Ribeiro - Química (Bacharelado) - Diurno
Yasmin Martins Romao Papa Darcy Ribeiro - Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Yasmin Morbeck Rocha Darcy Ribeiro - Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) - Diurno
Yasmin Santana de Sena Darcy Ribeiro - Direito (Bacharelado) - Noturno
Yasminn Dantas Magalhaes Darcy Ribeiro - Psicologia (Bacharelado/Licenciatura/Psicólogo) - Diurno
Ygor de Souza Peixoto Darcy Ribeiro - Computação (Licenciatura) - Noturno
Yohanna Laryssa de Sousa Diodato Darcy Ribeiro - Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (Bacharelado) - Diurno
Yonna Vyctoria Rodrigues Souza Darcy Ribeiro - Jornalismo (Bacharelado) - Diurno
Yorrana Gabrielle de Sousa Rocha UnB Planaltina - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) - Diurno
Ysabella Fonseca Novaes Frota Darcy Ribeiro - Agronomia (Bacharelado) - Diurno
Ysis Fernanda Siqueira dos Santos Darcy Ribeiro - Língua Francesa (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Yuki Pablo Rak Cunha Darcy Ribeiro - Geografia (Bacharelado/Licenciatura) - Diurno
Yuri Belo Aguiar Darcy Ribeiro - Língua e Literatura Japonesa (Licenciatura) - Noturno
Zuek Bastos dos Reis Darcy Ribeiro - Ciências Econômicas (Bacharelado) - Diurno

