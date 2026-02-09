Aprovados no PAS UnB poderão realizar matrícula nesta terça (10/2)

Correio Braziliense

Estudantes comemoram aprovação no Campus Darcy Ribeiro - (crédito: Bruna Gaston/CB/D.A Press)

A lista de estudantes aprovados na terceira etapa do PAS UnB 2023-2025 (Programa de Avaliação Seriada) foi divulgada pelo Cebraspe nesta segunda-feira (9/2). Candidatos aprovados poderão realizar a matrícula a partir das 10h desta terça-feira (10/2), no site do Cebraspe. O prazo termina às 18h da próxima quarta-feira (11/2). Início das aulas está previsto para 16 de março.

Confira as etapas

Período de matrícula entre 10 e 11 de fevereiro.

O resultado provisório do Registro Acadêmico será divulgado em 20 de fevereiro, na página do Cebraspe.

O período de reenvio de documentos não homologados ocorrerá entre 23 a 24 de fevereiro, na página do Cebraspe.

O resultado definitivo do registro acadêmico estará disponível na página do Cebraspe em 3 de março.

O início das aulas está previsto para 16 de março.

Mais informações podem ser conferidas no site de boas-vindas da UnB no https://boasvindas.unb.br/

Documentos necessários

Documento de identidade – são aceitos: RG; carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas

Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros

Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens,

conselhos etc.); passaporte brasileiro válido; certificado de reservista; carteiras funcionais

expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteiras de trabalho;

carteiras de identidade do trabalhador; carteira nacional de habilitação em papel (somente o

modelo com foto);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio;

Histórico Escolar do Ensino Médio.



