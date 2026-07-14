Cursinho gratuito em Ceilândia aprovou 25 estudantes em universidades públicas em 2025

JP João Pedro de Lara Resende

Julliana Costa, fundadora do Smart Vestibulares - (crédito: Rafael Medeiros)

A história de vida da professora da Secretaria de Educação do DF Julliana Costa foi o espelho para a criação do Smart Vestibulares. "Minha trajetória como aluna da UnB e como professora da rede pública me mostrou o quanto o acesso à universidade depende de oportunidade, não de capacidade", afirmou a fundadora do curso. Atualmente, atendendo cerca de 60 pessoas, o preparatório é localizado no Setor O, em Ceilândia. De acordo com a professora, em 2025, o curso preparatório reuniu 40 estudantes e 25 conquistaram aprovação no ensino superior. As conquistas foram em cursos como psicologia, ciências contábeis, letras (português e espanhol), farmácia, biologia e ciências sociais. Outros estudantes conseguiram bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni), inclusive na área de Tecnologia da Informação.

As aulas são presenciais, de segunda a sexta no período noturno e aos sábados pela manhã. A carga horária é de 20 horas semanais, podendo ser acrescentadas dez horas com simulados e atividades extras. Quando necessário, as aulas são transmitidas on-line.

A preparação é focada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com revisões para o Programa de Avaliação Seriada (PAS) e o vestibular da Universidade de Brasília (UnB). As atividades acontecem no Centro de Ensino Médio 09 (CEM 09), no Setor O. "Solicitamos o uso desse espaço porque nossa estrutura física possui salas menores, e a demanda pelo projeto cresceu significativamente", explica Julliana.

Voltado para estudantes de escola pública ou que cursaram a maior parte da formação na rede pública, o curso preparatório inicia o chamamento dos alunos cadastrados em agosto. Não há taxa de inscrição nem mensalidade. A seleção começa por um formulário on-line, divulgado nas escolas públicas do Setor O e nas redes sociais do projeto. Em seguida, ocorre a análise de documentos: comprovante de vínculo com escola pública, comprovante de renda e comprovante de residência. Financiado pelo Ministério da Educação, pelo programa federal Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), o curso prevê auxílio-permanência de R$ 200 mensais aos estudantes — até 40 por turma — e bolsas para educadores e coordenação. O preparatório opera em parceria com o Projeto S.A., organização sem fins lucrativos que dá respaldo institucional às atividades.

Equipe e apoio psicossocial

São cerca de 20 colaboradores entre professores, coordenação e equipe de apoio. Todos os docentes atuam na rede pública do DF. A maioria formada pela UnB. O projeto conta com um psicólogo com registro ativo no Conselho Regional de Psicologia (CRP). O acompanhamento inclui testes vocacionais, palestras motivacionais, orientação sobre escolhas acadêmicas e profissionais e acolhimento para demandas emocionais ligadas ao ingresso no ensino superior.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá