Vestibular da Unicamp 2027 se aproxima dos 100 dias; levantamento aponta os temas mais cobrados por disciplina

JP João Pedro de Lara Resende

Unicamp divulga calendário de retomada das atividades presenciais - (crédito: Antonio Scarpinetti)

A primeira fase do Vestibular Unicamp 2027 será aplicada em 18 de outubro de 2026, segundo o calendário da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest). A prova será realizada em 31 cidades do estado de São Paulo e em seis capitais, entre elas Brasília. A avaliação abre o calendário dos grandes vestibulares tradicionais e está a pouco mais de cem dias de distância.



O processo seletivo tem duas fases: a primeira, eliminatória, reúne 72 questões de múltipla escolha; a segunda, dissertativa, ocorrerá em 29 e 30 de novembro. As inscrições poderão ser feitas de 3 a 31 de agosto, exclusivamente pela internet, no site da Comvest. Na mesma edição, a comissão registrou 61.698 inscritos, dos quais 15,5% de fora de São Paulo. A Unicamp ofereceu 2.530 vagas em 69 cursos de graduação, nos câmpus de Campinas, Limeira e Piracicaba.



O sistema de ensino COC reuniu, em um levantamento, os assuntos mais cobrados por disciplina nas provas da Unicamp. A análise abrange questões da 1ª e da 2ª fase e organiza a recorrência dos temas dentro de cada matéria. Os percentuais, portanto, mostram quanto cada assunto pesa no conjunto de questões da própria disciplina, e não na prova como um todo.



Segundo o professor Renato Júdice de Andrade, diretor pedagógico do COC, o levantamento é um trabalho de "arqueologia pedagógica", em que "foram analisadas as provas da Unicamp de 2011 a 2025 para identificar padrões, decompondo-as por eixo temático, nível de dificuldade e recorrência", afirma, em material divulgado pela instituição.



Já a classificação dos temas, explica Joyce Dominguez Santana, coordenadora de avaliações do COC, parte de uma estrutura interna de "temas globais", que agrupa os conteúdos de forma ampla e combina o edital da Comvest com a divisão de frentes do material didático do próprio COC. Em Matemática, por exemplo, o tema "Funções" concentra questões de todos os tipos de função previstos no manual do vestibular.

Linguagens e matemática

Em português, a competência leitora concentrou 34,8% dos 319 itens catalogados, seguida por apreensão de sentido, com 10,97%. Em inglês, definição, reconhecimento e interpretação lideram, com 34,62% dos 130 itens. Em Matemática, geometria plana aparece em 10,43% dos 326 itens, à frente de funções, com 9,51%, e de geometria espacial, com 6,75%.



Ciências humanas



Em História, Brasil colonial responde por 8,24% dos 170 itens, seguido pela ditadura civil-militar no Brasil, com 4,71%. Em geografia, a interpretação de mapas lidera com 7,02% dos 171 itens, à frente de urbanização, com 6,43%, e de globalização, com 5,85%.



Sociologia e filosofia registraram, no levantamento, 10 e 8 itens no período. O número reduzido acompanha o desenho da prova: segundo a coordenadora, a Unicamp destina tradicionalmente três questões a cada uma dessas disciplinas na primeira fase, quantidade pequena em relação às demais.



Ciências da natureza



Em física, forças e movimento lideram com 5,49% dos 255 itens, seguidos por calorimetria, com 4,31%. Em Química, desenvolvimento sustentável concentra 3,85% dos 260 itens. Em Biologia, biologia celular aparece em 3,20% dos 250 itens.



Um padrão que se repete



A predominância de certos temas não é exclusiva da Unicamp. Análises independentes da Fuvest, como o mapeamento do Estratégia Vestibulares, que classificou mais de 97% das questões da primeira fase entre 2011 e 2021, apontam a interpretação de texto como a habilidade mais exigida em português e o Brasil colonial entre os assuntos mais recorrentes de história — padrão semelhante ao observado na Unicamp.



Cada exame, porém, mantém identidade própria. Para Joyce, a Fuvest tem perfil mais conteudista e direto, enquanto a Unicamp tem "sua marca registrada na forte contextualização social, na atualidade de suas temáticas, na exigência de leitura crítica e na constante interpretação de cenários e dados", como infográficos, tabelas e gráficos.



Como usar o levantamento



Para o COC, o mapa serve para orientar a gestão do tempo na reta final. "Muita gente confunde 'estudar muito' com 'estudar certo'", afirma Renato Júdice. A ideia, segundo a instituição, é priorizar os temas de maior recorrência sem abandonar os demais.



Na prática, a coordenadora recomenda garantir o domínio dos assuntos que lideram o ranking e reservar aos de menor incidência revisões mais curtas. "A estratégia não é ignorá-los, mas sim adotar revisões mais ágeis e pontuais", afirma Joyce.



A preparação inclui ainda as leituras obrigatórias. A lista de 2027 reúne nove obras, entre elas Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Os funerais da Mamãe Grande, de Gabriel García Márquez, e 15 canções de Paulo César Pinheiro. No próprio site, a Comvest disponibiliza provas comentadas, estatísticas de concorrência e relatórios de desempenho por questão das edições anteriores.



Anote



Vestibular Unicamp 2027

Inscrições: 3 a 31 de agosto de 2026, no site da Comvest

1ª fase: 18 de outubro de 2026

2ª fase: 29 e 30 de novembro de 2026

Locais: 31 cidades de São Paulo e seis capitais, entre elas Brasília

Resultado da 1ª chamada: 25 de janeiro de 2027

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá