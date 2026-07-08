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Vestibular da Unicamp 2027 se aproxima dos 100 dias; levantamento aponta os temas mais cobrados por disciplina

A 1ª fase da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) será aplicada em 18 de outubro, com prova também em Brasília. Mapeamento do sistema de ensino COC reuniu os assuntos mais recorrentes nas duas fases entre 2011 e 2025

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João Pedro de Lara Resende
postado em 08/07/2026 15:01
Unicamp divulga calendário de retomada das atividades presenciais - (crédito: Antonio Scarpinetti)
Unicamp divulga calendário de retomada das atividades presenciais - (crédito: Antonio Scarpinetti)

A primeira fase do Vestibular Unicamp 2027 será aplicada em 18 de outubro de 2026, segundo o calendário da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest). A prova será realizada em 31 cidades do estado de São Paulo e em seis capitais, entre elas Brasília. A avaliação abre o calendário dos grandes vestibulares tradicionais e está a pouco mais de cem dias de distância.

O processo seletivo tem duas fases: a primeira, eliminatória, reúne 72 questões de múltipla escolha; a segunda, dissertativa, ocorrerá em 29 e 30 de novembro. As inscrições poderão ser feitas de 3 a 31 de agosto, exclusivamente pela internet, no site da Comvest.  Na mesma edição, a comissão registrou 61.698 inscritos, dos quais 15,5% de fora de São Paulo. A Unicamp ofereceu 2.530 vagas em 69 cursos de graduação, nos câmpus de Campinas, Limeira e Piracicaba.


O sistema de ensino COC reuniu, em um levantamento, os assuntos mais cobrados por disciplina nas provas da Unicamp. A análise abrange questões da 1ª e da 2ª fase e organiza a recorrência dos temas dentro de cada matéria. Os percentuais, portanto, mostram quanto cada assunto pesa no conjunto de questões da própria disciplina, e não na prova como um todo.

Segundo o professor Renato Júdice de Andrade, diretor pedagógico do COC, o levantamento é um trabalho de "arqueologia pedagógica", em que "foram analisadas as provas da Unicamp de 2011 a 2025 para identificar padrões, decompondo-as por eixo temático, nível de dificuldade e recorrência", afirma, em material divulgado pela instituição.

Já a classificação dos temas, explica Joyce Dominguez Santana, coordenadora de avaliações do COC, parte de uma estrutura interna de "temas globais", que agrupa os conteúdos de forma ampla e combina o edital da Comvest com a divisão de frentes do material didático do próprio COC. Em Matemática, por exemplo, o tema "Funções" concentra questões de todos os tipos de função previstos no manual do vestibular.

Linguagens e matemática

Em português, a competência leitora concentrou 34,8% dos 319 itens catalogados, seguida por apreensão de sentido, com 10,97%. Em inglês, definição, reconhecimento e interpretação lideram, com 34,62% dos 130 itens. Em Matemática, geometria plana aparece em 10,43% dos 326 itens, à frente de funções, com 9,51%, e de geometria espacial, com 6,75%.

Ciências humanas

Em História, Brasil colonial responde por 8,24% dos 170 itens, seguido pela ditadura civil-militar no Brasil, com 4,71%. Em geografia, a interpretação de mapas lidera com 7,02% dos 171 itens, à frente de urbanização, com 6,43%, e de globalização, com 5,85%.

Sociologia e filosofia registraram, no levantamento, 10 e 8 itens no período. O número reduzido acompanha o desenho da prova: segundo a coordenadora, a Unicamp destina tradicionalmente três questões a cada uma dessas disciplinas na primeira fase, quantidade pequena em relação às demais.

Ciências da natureza

Em física, forças e movimento lideram com 5,49% dos 255 itens, seguidos por calorimetria, com 4,31%. Em Química, desenvolvimento sustentável concentra 3,85% dos 260 itens. Em Biologia, biologia celular aparece em 3,20% dos 250 itens.

Um padrão que se repete

A predominância de certos temas não é exclusiva da Unicamp. Análises independentes da Fuvest, como o mapeamento do Estratégia Vestibulares, que classificou mais de 97% das questões da primeira fase entre 2011 e 2021, apontam a interpretação de texto como a habilidade mais exigida em português e o Brasil colonial entre os assuntos mais recorrentes de história — padrão semelhante ao observado na Unicamp.

Cada exame, porém, mantém identidade própria. Para Joyce, a Fuvest tem perfil mais conteudista e direto, enquanto a Unicamp tem "sua marca registrada na forte contextualização social, na atualidade de suas temáticas, na exigência de leitura crítica e na constante interpretação de cenários e dados", como infográficos, tabelas e gráficos.

Como usar o levantamento

Para o COC, o mapa serve para orientar a gestão do tempo na reta final. "Muita gente confunde 'estudar muito' com 'estudar certo'", afirma Renato Júdice. A ideia, segundo a instituição, é priorizar os temas de maior recorrência sem abandonar os demais.

Na prática, a coordenadora recomenda garantir o domínio dos assuntos que lideram o ranking e reservar aos de menor incidência revisões mais curtas. "A estratégia não é ignorá-los, mas sim adotar revisões mais ágeis e pontuais", afirma Joyce.

A preparação inclui ainda as leituras obrigatórias. A lista de 2027 reúne nove obras, entre elas Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Os funerais da Mamãe Grande, de Gabriel García Márquez, e 15 canções de Paulo César Pinheiro. No próprio site, a Comvest disponibiliza provas comentadas, estatísticas de concorrência e relatórios de desempenho por questão das edições anteriores.

Anote

Vestibular Unicamp 2027

  • Inscrições: 3 a 31 de agosto de 2026, no site da Comvest
  • 1ª fase: 18 de outubro de 2026
  • 2ª fase: 29 e 30 de novembro de 2026
  • Locais: 31 cidades de São Paulo e seis capitais, entre elas Brasília
  • Resultado da 1ª chamada: 25 de janeiro de 2027

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá

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