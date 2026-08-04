Vestibular Unicamp 2027 abre inscrições com dois novos cursos

Correio Braziliense

"A Unicamp não quer apenas quem sabe a fórmula; ela quer quem entenda o impacto daquela fórmula na sociedade", explica o professor Renato Júdice de Andrade, diretor pedagógico do COC - (crédito: Divulgação)

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Universidade Estadual de Campinas (Comvest) abriu as inscrições para o vestibular 2027. Os candidatos podem se inscrever até 31 de agosto, exclusivamente pela internet, no site da comissão (comvest.unicamp.br). A taxa é de R$ 230, com pagamento até 8 de setembro. Das 3.358 vagas regulares de ingresso na universidade, 2.523 são oferecidas pelo vestibular, em 70 cursos.

Duas graduações estreiam nesta edição: Inteligência artificial e ciência de dados, com 30 vagas, e Relações Internacionais, com 46 — ambas em período integral, no câmpus de Limeira. Vinhedo e Paulínia foram incluídas entre as cidades de aplicação da primeira fase. Candidatos que optarem por São Paulo poderão indicar, na inscrição, a região da capital onde preferem realizar o exame.

A primeira fase será realizada em 18 de outubro, com questões objetivas. A segunda ocorre em 29 e 30 de novembro, com questões dissertativas e redação. Diferentemente do Enem, a Unicamp cobra gêneros textuais variados — o candidato pode ter de escrever um manifesto, uma carta aberta ou um post de rede social. "A Unicamp não quer apenas quem sabe a fórmula; ela quer quem entenda o impacto daquela fórmula na sociedade", explica o professor Renato Júdice de Andrade, diretor pedagógico do COC.

O que mais cai na prova

O COC analisou as provas da Unicamp de 2011 a 2025 e mapeou os temas mais recorrentes por disciplina. Em matemática, geometria plana lidera a incidência, com 10,43% dos itens analisados. Brasil Colonial é o tema mais cobrado em história (8,24%), e interpretação de mapas, em Geografia (7,02%). "Muita gente confunde 'estudar muito' com 'estudar certo'. O Raio X é a bússola e o mapa do tesouro", afirma Renato.

A lista de obras obrigatórias reúne nove livros e 14 canções de Paulo César Pinheiro. Entre as leituras estão Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis,Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, e A Vida Não é Útil, de Ailton Krenak. "É uma prova que exige que o aluno entenda o Brasil e o mundo sob novas perspectivas e que podem respingar até em geografia e história. A dica é: leia as obras buscando as 'pontas soltas' que se conectam com a atualidade", orienta o diretor pedagógico.

Anote

Inscrições: 3 a 31 de agosto, pelo site da Comvest (comvest.unicamp.br)

Taxa: R$ 230 (pagamento até 8/9)

Vagas no vestibular: 2.523, em 70 opções de cursos

Primeira fase: 18 de outubro

Segunda fase: 29 e 30 de novembro

Novos cursos: Inteligência artificial e ciência de dados (30 vagas) e relações internacionais (46 vagas), ambos no câmpus de Limeira