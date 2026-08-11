Vestibular e PAS da UnB 2027: veja as datas de editais e provas

JP João Pedro de Lara Resende

Fachada da Universidade de Brasília: universidade tem oito formas de ingresso para 2027 - (crédito: Reprodução/UnB/Isa Lima)

Quem quer estudar na Universidade de Brasília (UnB) em 2027 precisa ficar de olho neste mês. Os editais dos principais processos seletivos da universidade saem em agosto — e é neles que o estudante vai encontrar quantas vagas estão abertas, quanto custa a taxa, como pedir isenção, os prazos de cada etapa e o calendário completo de cada processo.

Vestibular: edital dia 20, provas em novembro

O edital do Vestibular Tradicional e do Vestibular Libras será publicado em 20 de agosto. As provas estão marcadas para 21 e 22 de novembro, aplicadas em dois dias consecutivos. Pode concorrer qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio. Na edição anterior, foram ofertadas 2.102 vagas nos quatro câmpus: Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina.

Novidade para 2027: a UnB oferece agora 107 cursos de graduação — oito a mais do que no ano passado. O aumento é resultado do desmembramento das engenharias do câmpus Gama, que passam a ter entrada direta por habilitação. Antes, o estudante escolhia a especialização depois de dois anos. Agora, concorre direto a engenharia aeroespacial, automotiva, eletrônica, de energia ou de software. O formato das provas e os critérios de cotas permanecem iguais aos de 2026. O número de vagas e o valor da taxa para 2027 serão divulgados no edital.

PAS: edital dia 25, provas de novembro a dezembro

O edital do Programa de Avaliação Seriada (PAS) sai em 25 de agosto. Diferente do vestibular, o PAS avalia o estudante ao longo dos três anos do ensino médio — uma prova por ano, sempre no segundo semestre. A nota final é a média ponderada das três etapas, com pesos crescentes: 1 para a primeira, 2 para a segunda e 3 para a terceira. Metade das vagas de graduação da UnB é preenchida por esse programa, que existe desde 1996 e completa 30 anos em 2026.

As provas serão aplicadas em três domingos seguidos. A 3ª etapa do subprograma 2024-2026, que define o ingresso dos aprovados, será em 29 de novembro. A 1ª etapa do subprograma 2026-2028, voltada a quem cursa o 1º ano do ensino médio em 2026, ocorrerá em 6 de dezembro. A 2ª etapa do subprograma 2025-2027 ficou por último, em 13 de dezembro.

A Comissão do PAS mantém aberta uma consulta pública sobre as obras que contextualizam as provas. A comunidade pode sugerir manutenção, exclusão ou substituição de músicas, textos, peças de teatro e produções audiovisuais até sábado (15/8), pelo sistema SIOPAS, no site do Cebraspe.

(foto: Divulgação/UnB)

Outras portas de entrada

Vestibular e PAS não são os únicos caminhos. A UnB oferece oito formas de ingresso na graduação. O Sistema de Seleção Unificada (SISU), que usa a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), tem edital previsto para 28 de dezembro. A Universidade Aberta do Brasil (UAB), voltada ao ensino a distância, terá edital em data a ser confirmada e também usa notas do ENEM.

Há vestibulares específicos para pessoas indígenas, com edital em 5 de outubro e prova em 13 de dezembro, e para maiores de 60 anos, pelo Vestibular 60Mais, com edital em 8 de outubro e prova em 6 de dezembro. A universidade também recebe estudantes por transferência de outras instituições e por portadores de diploma de curso superior.

As datas foram confirmadas com exclusividade ao Correio por representantes do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e da UnB.

Anote

- Vestibular Tradicional e Libras:

Edital: 20 de agosto;

Provas: 21 e 22 de novembro;

- PAS:

Edital: 25 de agosto;

Provas: 29/11, 6/12 e 13/12;

- Vestibular Indígena:

Edital: 5 de outubro;

Prova: 13 de dezembro;

- Vestibular 60Mais:

Edital: 8 de outubro;

Prova: 6 de dezembro;

- SISU UnB:

Edital: 28 de dezembro;

Critério: notas do ENEM;

- UAB (ensino a distância):

Edital: data a ser confirmada;

Critério: notas do ENEM;

- Consulta pública das obras do PAS: aberta até sábado (15/8) em security.cebraspe.org.br/ siopas

- Tudo sobre inscrições e editais: cebraspe.org.br

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá