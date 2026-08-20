O que cai no PAS da UnB? Veja os assuntos campeões de cada etapa

JP João Pedro de Lara Resende

Listão do PAS é divulgado - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

Com o edital do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB) previsto para 25 de agosto e provas entre novembro e dezembro, saber o que estudar é tão importante quanto saber quando estudar. Levantamento do COC, com base nas provas aplicadas entre 2021 e 2025, mapeou os assuntos mais cobrados em cada etapa do programa. O padrão que emerge é claro: leitura, interpretação e cruzamento entre disciplinas marcam as três etapas.

"A banca do PAS prioriza a capacidade crítica e a interpretação textual, com uma aplicação prática dos conceitos em itens interdisciplinares e contextualizados", afirmou a coordenadora de avaliações do COC, Joyce Dominguez Santana, ao Correio. Segundo ela, o estudante deve ajustar a preparação priorizando a análise das obras de referência da etapa em que fará a prova, vinculando-as aos conteúdos da matriz do PAS.

Como a prova cobra

Cada etapa do PAS tem uma prova objetiva, dividida em quatro tipos de item — A, B, C e D —, e uma prova de redação. O tipo A pede que o candidato julgue afirmações como certas ou erradas a partir de um texto-base. "O estudante deve treinar, por meio de simulados e provas anteriores, a resolução dos diferentes tipos de itens, em especial os itens do tipo A, focando na identificação de extrapolações ou equívocos de interpretação do texto base", orientou Santana. As questões partem sempre de obras de referência — músicas, textos, peças de teatro, artes visuais e produções audiovisuais —, o que explica por que português, artes e, em muitos casos, história e filosofia aparecem interligados nos itens.

PAS 1 — O que mais cai no 1º ano

Português: competência leitora lidera (45%), seguida de elaboração do projeto de texto e definição/reconhecimento e interpretação (15% cada);

Arte: artes integradas dominam (56%);

Matemática: proporcionalidade direta e indireta é o tema mais frequente (29%), seguida de geometria espacial e funções (21% cada);

Biologia: desequilíbrio em ecossistemas lidera (25%), à frente de bioquímica e biologia celular (20% cada);

Física: temas equilibrados — forças e movimento, calorimetria, plano inclinado e trabalho, energia e teoremas empatados em cerca de 12%;

Química: tipos de reações químicas e aplicações da cinética química empatados na liderança (25% cada);

Filosofia: filosofia moderna lidera (23%);

Geografia: geografia da saúde é o tema mais recorrente (19%);

História: evolução do pensamento historiográfico lidera (29%);

PAS 2 — O que mais cai no 2º ano

Português: definição, reconhecimento e interpretação assume a liderança (32%), superando competência leitora (26%);

Arte: artes integradas seguem dominantes (56%);

Matemática: geometria espacial salta para 33%, seguida de funções (25%);

Biologia: temas fragmentados — biomas, relações interespecíficas e características morfológicas empatados em 9% cada;

Física: termodinâmica domina (19%), seguida de aplicações do som (16%);

Química: estrutura atômica lidera (20%), seguida de poluição da água (15%);

Geografia: desenvolvimento econômico é o tema mais recorrente (18%);

História: Brasil Império — segundo reinado lidera (17%), seguido de reinos e impérios africanos e América contemporânea (13% cada);

Filosofia: Kant responde por 33% dos itens;

Sociologia: conceitos de sociologia lidera (30%);

PAS 3 — O que mais cai no 3º ano

Matemática: geometria analítica sozinha vale 47% dos itens;

Filosofia: pós-modernismo chega a 71%;

Arte: artes integradas atingem o pico da série (75%);

Português: competência leitora retoma a liderança (36%), seguida de apreensão de sentido (23%);

Química: funções orgânicas respondem por 29%, seguidas de pilhas (13%);

Biologia: genética lidera (14%), seguida de um bloco empatado em 10% — herança autossômica monogênica, bioquímica, DNA e material genético, e evolução;

Física: gravitação universal, campo elétrico, análise de circuitos e carga elétrica dividem a atenção com cerca de 12% cada;

Geografia: conceitos e objetivos da geografia lideram (25%);

História: América Latina no século 20 é o tema mais recorrente (17%);

Sociologia: direito, cidadania e movimentos sociais dominam (45%);

Por que artes integradas dominam

Artes integradas aparece como o tema mais cobrado em arte nas três etapas, crescendo de 56% no PAS 1 para 75% no PAS 3. "No PAS 1, o foco é compreender como os elementos artísticos significam princípios fundacionais e seculares da sociedade. No PAS 2, o candidato deve analisar como essas produções impulsionam transformações sociais e culturais. No PAS 3, o objetivo é avaliar o papel ativo e a relevância das artes na criação e geração dos contextos socioculturais e do comportamento humano", detalhou Santana.

Por que competência leitora domina em português

A habilidade mais cobrada em português — competência leitora — aparece com 45% no PAS 1, recua para 26% no PAS 2 e volta a 36% no PAS 3. "A abordagem reflete a escolha deliberada da banca por priorizar a leitura crítica e a interpretação textual de forma interdisciplinar e contextualizada", afirmou Santana. A habilidade consiste na capacidade de analisar textos de fontes e gêneros diversificados, separando fatos de opiniões e identificando os recursos linguísticos que os autores usam para construir seus pontos de vista.

Conselho pra quem está começando

Para quem fará o PAS 1 neste ano, Santana orienta que o primeiro passo é entender que o processo é acumulativo. "O candidato deve conhecer com profundidade as obras da sua etapa, vinculando-as aos conteúdos das áreas do conhecimento", disse. A coordenadora destacou que o PAS utiliza quatro tipos de itens com pesos diferentes na nota da etapa. "O estudante precisa se familiarizar com os tipos de questões por meio de simulados e provas anteriores para garantir uma excelente pontuação desde o início da jornada", afirmou.

A UnB está produzindo dez videoaulas gratuitas sobre parte das obras, com previsão de lançamento até setembro no canal Podvir UnB, no YouTube.

Anote

PAS 2026 — Datas

Edital: 25 de agosto;

25 de agosto; PAS 3 (3ª etapa): 29 de novembro;

29 de novembro; PAS 1 (1ª etapa): 6 de dezembro;

6 de dezembro; PAS 2 (2ª etapa): 13 de dezembro;

Onde estudar as obras de graça Canal Podvir UnB (YouTube): videoaulas previstas para setembro;

Lista de obras PAS 1: vempraunb.unb.br/obras-pas-1- 2026-2028;

Fonte dos dados: levantamento do COC (provas de 2021 a 2025);

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá