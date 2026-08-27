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Faltam 73 dias para o Enem 2026; veja as datas que ainda vêm por aí

Provas acontecem em 8 e 15 de novembro; local de prova será liberado em data a ser divulgada pelo Inep

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Correio Braziliense
postado em 27/08/2026 19:07 / atualizado em 27/08/2026 19:08
A execução do planejamento de estudos se reflete no desempenho em provas importantes como o Enem e o PAS - (crédito: Unsplash/Reprodução)
A execução do planejamento de estudos se reflete no desempenho em provas importantes como o Enem e o PAS - (crédito: Unsplash/Reprodução)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 está a 73 dias. As provas serão aplicadas em 8 e 15 de novembro, em todo o país, com os portões fechando às 13h em ponto nos dois dias.

O Cartão de Confirmação de Inscrição, que informa o local exato da prova, deve ser liberado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em data a ser divulgada. O documento não é enviado: o candidato precisa acessar a Página do Participante e buscá-lo ativamente. Uma dica prática: quem ainda não verificou se a senha do portal Gov.br está ativa deve fazer isso agora — o sistema costuma travar quando todo mundo tenta ao mesmo tempo nos dias que antecedem a prova.

No primeiro dia (8/11), serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com cinco horas e trinta minutos de duração e encerramento às 19h. No segundo (15/11), Ciências da Natureza e Matemática, com cinco horas e encerramento às 18h30.

Anote

Enem 2026

  •  Provas gerais: 8 e 15 de novembro de 2026;
  •  Portões fecham: às 13h (horário de Brasília);
  •  Local de prova: em data a ser divulgada pelo Inep;
  •  Consulta: enem.inep.gov.br/participante;
  •  Gabarito: até 10º dia útil após 15/11 (até 27/11);

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